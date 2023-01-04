Как война изменила украинский рынок фриланса

До війни, крім українських сервісів, свою частку на ринку займали також і російські. Найпопулярнішими серед них були платформи Kwork та Fl.ru.

Не менш популярні й міжнародні сайти фрилансу, наприклад, Fiverr та Upwork. Але для нормальної роботи на них потрібно добре знати англійську, також там набагато вища конкуренція.

Після 24 лютого все змінилося. Українські фрилансери та замовники почали масово відмовлятися від російських сервісів, мігрувати на українські та міжнародні. Перевагу віддавали тим платформам, які обрали для себе чітку позицію.

Проте попит на міжнародні сервіси також зростав. На Upwork українським фрилансерам надавали донати у перші місяці війни.

Виклики були для всіх учасників ринку

Війна — нескінченний потік нових викликів та труднощів. Один з них — дезорієнтованість людей та повне нерозуміння, що буде завтра. Це дуже позначилося на ринку в перший місяць війни.

Як виконавці, так і замовники впали в ступор. Але минув десь місяць, і ринок почав оживати. Усі активно адаптовувалися до нових реалій, шукали варіанти, щоб знову працювати, відновлювали бізнес.

Фрилансери були більш підготовлені. Вони до цього кожного дня працювали в онлайні, тому їм залишалося лише зрозуміти, де шукати замовлення.

Певний час доводилося виконувати проєкти з укриттів, знаходити способи налагодити інтернет, ефективно працювати попри потік тривожних новин.

Найшвидше зорієнтувались у реаліях війни постійні замовники, які вкотре переконалися в перевагах фрилансу. Якщо треба було адаптувати бізнес, підготувати його до виходу на інші ринки, розробити дизайн та позиціонування, підприємці з радістю зверталися по допомогу до фрилансерів.

Фриланс став одним з найдоступніших способів заробітку для жителів України

Фриланс у перші місяці війни для тих, хто залишився без роботи, став найдоступнішим способом заробітку. Багато компаній закрились, люди залишилися без роботи.

Маючи базові навички в якійсь одній спеціальності, можна прийти на фриланс і заробити хоча б на стандартні потреби. Для цього потрібен тільки комп’ютер та доступ до інтернету.

Ще одна проблема — нерозуміння того, чи витримає наша банківська система цю турбулентність. Якби вона не витримала, то фактично будь-який онлайн-бізнес в Україні залишився б віч-на-віч з класним продуктом і командою без фінансування.

Оскільки ринок фрилансу працює онлайн і є пряма залежність від стійкості роботи банків та платіжних систем, то тут були великі ризики.

Наша фінансова система вистояла і стабільно працювала з рідкісними перебоями у великих банках. Це дало можливість бізнесу працювати онлайн, а ринку фрилансу — відновлюватися й розвиватися в цей непростий час.

Як ринок відповідав на виклики

У перші ж дні найбільший сервіс фрилансу в Україні Freelancehunt, як і багато інших компаній, відмовився від співпраці з користувачами з РФ та РБ. Частка проєктів із цих країн становила приблизно 23%, а фрилансерів — 22%.

Розробка та продуктова команда активно працювали над впровадженням заборони на роботу, а маркетингова команда розпочала пошук джерел замовлень для відновлення ринку.

74% українських фрилансерів активні та готові виконувати завдання.

Потік проєктів від замовників з України відновився на 46%, враховуючи падіння в перші дні на 90-95%.

Падіння активності від замовників із США, Канади, Європи та інших країн, крім РФ та РБ, становило всього 12-18%.

Вже на той момент було зрозуміло, що ринок в Україні починає відновлюватись, попри повномасштабну війну.

Гіпотеза, що замовники з інших країн світу допоможуть відновленню ринку, також спрацювала.

У другій половині квітня провели чергове дослідження і побачили, що активність фрилансерів зросла до рівня 96-98%, а замовники продовжували нарощувати оберти:

У середині квітня Freelancehunt підійшов до позначки 66% довоєнного рівня за кількістю проєктів від українських замовників.

Іноземні замовники публікували на 10-12% більше завдань, ніж до війни.

У травні та червні ринок продовжував відновлюватись, і можна було прогнозувати, що у третьому кварталі є ймовірність повернутися до показників попереднього року.

Один з прогнозів полягав у тому, що попит влітку не знизиться, як завжди, оскільки в країні війна і багато хто замість відпочинку шукатиме можливості для відновлення та розвитку бізнесу.

Влітку кількість закритих проєктів від замовників з України та грошовий обіг за ними зросли на 30%, порівнюючи з минулим роком. Можна було сміливо стверджувати про відновлення показників попереднього року.

Восени ринок фрилансу в Україні стійко реагує на відключення електроенергії. Є певне уповільнення зростання, у порівнянні з листопадом минулого року. Проте варто зазначити:

Обсяг коштів за успішно виконаними завданнями цієї осені на 39% вищий проти минулого року в Україні, а кількість виконаних проєктів — вища на 31%.

Замовники, які поставили на паузу проєкти з розробки, поверталися до них через 2-4 тижні.

У листопаді відбулось уповільнення зростання приблизно на половину. Якщо у жовтні у нас було 40% зростання, як порівняти з минулим роком, то у листопаді тільки 20%.

Звісно, блекаути впливають насамперед на ефективність роботи фрилансерів.

Також варто зазначити трансформацію самого ринку. Він став якіснішим, усі начебто подорослішали й почали продуктивно працювати. Це видно з підвищення конверсії з опублікованих завдань у виконані.

Замовники приходять на сервіс уже з конкретними завданнями, а фрилансери через високу конкуренцію пропонують оптимальні рішення та ціни.

Ситуація на ринку фрилансу стала кращою, ніж до війни

Попри всі труднощі, ринок фрилансу в Україні вже влітку вийшов на кращі показники, ніж до війни. Звичайно, цілком логічне запитання — завдяки чому?

Проаналізувавши всі фактори, які впливали, ми дійшли висновків: