Почему инклюзивная команда важна в условиях войны

Бути інклюзивним – це не тільки бути сучасним. Цей термін, як і багато інших бізнес-практик, запозичений на Заході.

Хтось скаже, що це черговий піар-інструмент, який придумали корпорації, щоб здаватися кращими.

А я скажу, що інклюзивна команда – це не тренд, a реальна можливість досягати якісніших результатів.

Війна показала практичну цінність інклюзивних команд. Річ у тім, що з початком великої війни українці почали активно донатити та організовувати збори коштів.

Саме те, як по-різному чоловіки та жінки донатять на ЗСУ, підкреслює, чому важливо вміти формувати збалансовану команду.

Крім того, баланс у команді сприяє швидкій адаптації до кризових ситуацій, пошуку оптимальних рішень для клієнтів та покращує імідж компанії.

Ось що я помітив з власного досвіду.

Жінки донатять активніше

Влітку ми організували благодійну ініціативу Redwerk for Ukraine, що дозволила тіммейтам (членам команди) використати корпоративні кошти для підтримки рідних та друзів, що служать у ЗСУ, або перевірених волонтерських фондів.

Ми виділили мільйон гривень і рівномірно поділили цю суму між усіма учасниками. Це був четвертий мільйон з шести, які ми задонатили на підтримку ЗСУ та постраждалих українців з початку війни.

В ініціативі взяли участь 22 жінки та 18 чоловіків. Тобто жінки охочіше підтримали благодійну акцію, хоча загалом жінок у команді менше, ніж чоловіків. Наразі в команді Redwerk жінки становлять 40%.

Показово, що результати нашого невеличкого дослідження збігаються з тенденціями в усій Україні. За даними grc.ua, кількість жінок, що витрачають частину своєї зарплати на благодійність, на 7% вища порівняно з чоловіками.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський теж стверджує що зазвичай жінки донатять більше за чоловіків. Винятком став лише збір на "Ловця шахедів". Олег припускає, що чоловіки були більше зацікавлені отримати ексклюзивні браслети з останньої партії "Азовсталі", що розігрувалися за донати.

Висновок: жінок простіше залучати до фандрейзингових ініціатив, а щоб задіяти якомога більше чоловіків, треба краще продумувати мотивацію.

Дівчата не забувають про "гуманітарку", хлопці – про військові навчання

За напрямками донатів теж є певні відмінності. Найбільший відрив – у донатах на потреби медиків: 80% жінок проти 20% чоловіків. Чоловіки ж дещо обігнали жінок у пожертвах на військове спорядження: 60% чоловіків проти 40% жінок.

Варто зауважити, що лише чоловіки донатили на військову підготовку – на стрілецькі навчання. Водночас лише жінки підтримали гуманітарні ініціативи та притулок тварин, спрямувавши кошти на закупівлю води та продуктів для постраждалих регіонів і на придбання вакцин для собак та котів.

Також жінки трохи більше донатили на дрони та електроніку, а чоловіки – на пальне, автозапчастини та різні інструменти для виживання.

І жінки, і чоловіки робили донати напряму в благодійні фонди і самостійно купували й передавали на фронт необхідне. Однак жінки донатили через організації дещо частіше. Ось які фонди ми підтримали в рамках ініціативи.

Завдяки тому, що команда була збалансованою, нам вдалося підтримати найрізноманітніші потреби захисників, узяти частину волонтерської роботи на себе і допомогти більшій кількості людей.

Змішані команди працюють краще

IT-сфера як одна з найбільш гнучких та пристосованих до різких потрясінь виконує важливу роль у підтримці економіки нашої країни. Саме тому вже на четвертий день війни команда Redwerk поступово поверталася до роботи.

Я розумів, що нам треба не лише втримати старих клієнтів, а й здобути нові партнерства, бо під час війни треба не розслаблятися, а багато працювати.

Через місяць після російського вторгнення ми повернулися до довоєнних прибутків, а за останні місяці ще й перевищили задану планку. Ці результати були б неможливими без сильної, збалансованої команди.

Це не лише моє припущення. Про ефективність збалансованих команд за гендерним принципом опубліковано безліч матеріалів. Недавно американські науковці вкотре довели, що змішані дослідницькі команди більш схильні знаходити інноваційні рішення порівняно з групами людей однієї статі.

Інклюзивна команда – це довіра клієнтів

У виборі партнерів люди звертають увагу не лише на технічну експертизу, а й на моральні цінності, які ця компанія транслює. Погодьтеся: приємніше працювати з прогресивною організацією, яка не дискримінує працівників за сексуальною, етнічною, віковою чи іншою приналежністю.

Інклюзивна команда – це також гарантія того, що запропоновані цією групою спеціалістів рішення будуть враховувати потреби різних користувачів, адже від цього залежить успіх клієнтського продукту.

Неупереджене наймання працівників – одна з основоположних корпоративних політик компанії Redwerk. Нашому дизайнеру Михайлу було лише 18 років, коли він став частиною команди. Зараз він створює дизайни не лише для внутрішніх потреб, а й для серйозних клієнтських проєктів.

Водночас у компанії працюють спеціалісти з категорії 45+, а процес скринінгу кандидатів не містить вікових обмежень. Таким чином ми намагаємося боротися з ейджизмом і зміцнювати свою команду досвідченими талантами.

Безперечно, гендерно-збалансована, інклюзивна команда – це важливо не тільки в умовах війни. Але зараз, коли від успіху компаній залежать не лише робочі місця, платоспроможність населення, виживання малого бізнесу, а й донати на армію, не варто нехтувати різноманітністю колективу.

Якщо ви прагнете зробити компанію прогресивнішою, почніть з найпростішого: оцініть співвідношення чоловіків та жінок. Переконайтеся, що реклама вакансій спрямована не лише на чоловіків, а процес найму прозорий та чесний.

Наразі ми виборюємо не тільки право на існування незалежної України, а й своє європейське майбутнє. Підвищення репрезентативності жінок та спеціалістів різного віку, відсутність дискримінації національних меншин та осіб нетрадиційної орієнтації в усіх сферах є важливими складовими євроінтеграції.

Саме на плечах підприємців лежить відповідальність за покращення цих показників. Тож будьмо більш свідомими, відсіюймо стереотипи, помічаймо в людях перш за все талант, експертизу та віддачу. Визнаваймо, коли стаємо заручниками застарілих соціальних норм, рефлексуймо і змінюймося.

Разом переможемо!