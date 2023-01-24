Как отменить мораторий на экспорт леса и не убить деревообрабатывающую отрасль

У попередній колонці я писав про падіння попиту на необроблену деревину і ймовірні негативні наслідки для лісового господарства й деревообробної галузі.

Учасникам ринку та владі потрібно терміново змінювати цю ситуацію.

На думку багатьох експертів, потрібно скасувати мораторій на експорт необробленої деревини хоча б на час воєнного стану.

Це підштовхне відновлення ринку, зменшить профіцит деревини хвойних порід і збитки лісозаготівельної галузі, забезпечить надходження валюти в економіку країни і через суміжні галузі збільшить обсяги вітчизняної деревообробки. Такий підхід, імовірно, буде результативним, але важливо не забути про два аспекти.

Перший – необхідно захистити вітчизняних деревообробників, оскільки відкриття експорту може підняти не лише попит на ресурс, а й ціну на нього. Зростання вартості поставить українських виробників у скрутне становище.

Щоб уникнути негативних наслідків для вітчизняних деревообробників, доцільно застосувати принцип розподілу ресурсу. Можна відкрити експорт партій деревини, не реалізованих на біржових торгах на внутрішньому ринку. Тобто коли попит серед наших деревообробників на ресурс зменшений або відсутній.

Другий – принципи реалізації партій деревини, які можуть експортуватися, мають відповідати загальним принципам продажу. Тобто ресурс має продаватися на зрозумілих та ефективних конкурентних електронних торгах.

Таким чином лісозаготівельна галузь передусім задовольнить попит внутрішніх деревообробників, а решту ресурсу зможе експортувати і забезпечувати надходження валюти. У той же час кругляк за допомогою біржових торгів буде продаватися з максимальною ефективністю для лісозаготівельників і держави.

Необроблена деревина – чи не єдиний товар, експорт якого заборонений. Як мінімум, тут ідеться про контрабандні ризики та втрати державного бюджету.

Крім того, питання щодо експорту ще у 2019 році порушував Євросоюз. Тоді він ініціював консультації, а згодом – і розгляд цього питання на спеціальній комісії відповідно до статті 310 угоди про асоціацію на предмет невідповідності статті 35 угоди про недопущення обмеження експорту або імпорту.

За результатами розгляду комісія дійшла висновку, що положення законів від 2005 року та 2015 року суперечать статті 35 угоди про асоціацію як необхідний засіб збереження та відтворення рідкісних порід дерев.

Комісія рекомендувала Україні скасувати заборону на експорт необробленої деревини, встановленої законом у 2015 році. У червні 2019 року Євросоюз ініціював процедуру вирішення спору шляхом арбітражного розгляду і направив запит про створення Арбітражної групи.

Згодом почалися слухання Арбітражної групи у спорі між Україною та ЄС. Арбітри визнали, що заборона має бути відкоригована з урахуванням права України регулювати цю сферу згідно із статтями 290 та 293 угоди про асоціацію.

У країнах Євросоюзу з вагомим ринком деревини існує гарний приклад балансу сучасної деревообробної галузі та експорту. Однак там у першу чергу враховується попит на продукцію на внутрішньому ринку.

Отже, владі потрібно ухвалити важливі рішення, які забезпечать ефективне функціонування лісозаготівельної галузі та деревообробних підприємств.