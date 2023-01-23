Работа для ВПЛ: кого ищут работодатели

Велика війна в Україні, яка триває вже майже рік, спричинила безпрецедентну гуманітарну кризу, що охопила всі області країни.

За даними опитування Міжнародної організації з міграції наразі кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) становить 6,9 млн.

44% ВПО працездатного віку наразі не отримують доходу. Лише третина опитаних назвала заробітну плату як основне джерело доходу після переміщення, а 24% зазначили, що покладаються лише на державну допомогу.

Тож, давайте розбиратися, у яких областях України зараз найбільше роботи, а де її важко знайти, та скільки і кому сьогодні роботодавці готові платити.

Третина українців була змушена покинути дім з початку війни

Війна неминуче спричиняє вимушену міграцію великої кількості людей. Україна, де сталася розв'язана росією наймасштабніша війна у Європі за останні десятки років, не стала винятком.

За даними ООН, від початку війни Україну залишило 7,9 млн осіб, з них 4,9 офіційно зареєстровані.

Ще 7 млн українців – або кожен шостий – стали внутрішніми переселенцями. Опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ) показало, що найбільше ВПО наразі у Київській та Дніпропетровській областях — понад 316 тисяч осіб, у Полтавській області — майже 200 тисяч, Вінницькій — 189 тисяч та Черкаській — 147 тисяч осіб.

Сумарно на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині зареєстровано майже 600 тисяч переселенців. Приблизно стільки ж у цих регіонах мешкає без реєстрації.

Крім того, дані МОМ показали, що найнагальніші потреби по всій Україні є сталими — це фінансова допомога, ліки та матеріали для ремонту і будівництва.

Наразі грошової допомоги потребують близько 60% переселенців, осіб, що повернулися, а також тих, хто залишався у своїх домівках.

Наскільки складно ВПО знайти роботу?

Багато хто з тимчасово переміщених осіб потребують не лише безпеки, але й роботи. Згідно з дослідженням OLX Робота, у містах, де найбільше переселенців, а саме Київ, Дніпро, Полтава, Львів та Івано-Франківськ, роботодавці в останній квартал 2022 року найчастіше шукали:

продавців (7,6 тис. оголошень) із середньою заробітною платою 10,6 тисяч гривень;

водіїв (7 тис. оголошень) із зарплатою 22,3 тисяч гривень;

кухарів (3 тис. оголошень) із зарплатою 20,8 тисяч гривень;

менеджерів з продажу (2,6 тис. оголошень) із зарплатою 20,5 тисяч гривень;

швачок/кравців (2,4 тис. оголошень) із зарплатою 13 тисяч гривень;

Якщо говорити, про конкуренцію у цих професіях, то зазначу, що в останній квартал 2022 року вона дещо зменшилася у порівнянні з третім кварталом і поступово створюються більш сприятливі умови для швидшого пошуку роботи.

Так, на вакансію водія в середньому відгукувалося 17 людей на 1 оголошення, тоді як у період липень-вересень 2022 року охочих було 27. На вакансії менеджера з продажу та продавця по 15 та 16 відгуків відповідно, у третьому кварталі — 24 та 26 охочих на 1 оголошення.

Якщо говорити про швачок та кравців, то наприкінці минулого року на 1 місце було 11 людей, що на 4 менше ніж у період липень-вересень. У кухарів ситуація не змінилася — 12 пошукачів роботи на 1 оголошення.

Варто зазначити, що після 10 жовтня, коли росія розпочала масовані ракетні удари по території України з метою знищення об'єктів енергетичної інфраструктури, українські роботодавці не припинили активно шукати співробітників та надавати роботу.

Так, у період листопад-грудень у вищевказаних містах найбільш затребуваними були спеціалісти у категоріях:

роздрібна торгівля / продажі / закупки — понад 11,7 тис. пропозицій роботи;

логістика / склад / доставка — 8,1 тис. оголошень;

виробництво / робітничі спеціальності — 5,5 тис. оголошень;

готельно-ресторанний бізнес / туризм — 4,6 тис. оголошень;

клінінг / Домашній персонал — 3,1 тис. оголошень.

Якщо порівнювати пропозиції роботи в цих категоріях з вереснем (до початку масованих обстрілів об'єктів критичної інфраструктури), то спостерігається спад лише на 10-13%.

А загалом на сервісі OLX Робота наразі активні понад 35 тис. оголошень з вакансіями, що лише на 12% менше аналогічного періоду минулого року, до повномасштабного вторгнення.

Це вказує на те, що бізнес адаптується до поточних складних умов і роботодавці проявляють готовність і надалі надавати українцям роботу, а це є рушійною силою у відновленні економіки держави.

Як проводити співбесіду з людиною, що постраждала від війни

Сьогодні роботодавці при наймі працівників на роботу мають розуміти, що війна торкнулася кожного українця, багато людей постраждали від бойових дій, або були свідками чи учасниками подій, які безпосередньо загрожували їхньому життю.

Це травмуючий досвід. Тому аби співбесіда пройшла вдало для обох сторін варто звернути увагу на такі поради.

Не проявляйте жалість. Співчуття безсумнівно важливе, але треба розуміти тонку межу між співчуттям та жалістю.

Будьте обачні зі своїми емоціями — не переносьте їх на співрозмовника. Тим паче в умовах співбесіди.

Варто розуміти, що людина прийшовши на співбесіду після пережитих подій, має волю до життя та прагне розвиватися, тому її у цьому треба тільки підримати, а не жаліти. Поводьтесь, як зазвичай, та не змушуйте пошукача почуватися некомфортно через ваші особисті емоції.

Говоріть тільки про роботу. В умовах війни краще не розпитувати кандидата про хобі чи родину. Всі речі, які не стосуються самої вакансії, — незвідане поле.

Ви не можете знати, чи не торкнеться ваше питання небажаного для людини. Оцінюйте лише професійні навички та їх відповідність вимогам вашої компанії.

Вмійте слухати. Уміння вислухати кандидата під час співбесіди допоможе зменшити емоційне напруження. Не відволікайтеся на телефон чи пошту, або інші поточні справи.

Так ви створите атмосферу довіри і кандидат зможе більше розкритися та розповісти про себе та свої професійні навички.

Будьте готові допомогти. Співбесіда — це завжди стрес для кандидатів, тим паче зараз, коли люди особливо вразливі та травмовані. Оцінювання, відбір, питання — хвилювання може спровокувати негативні психологічні стани.

Тому варто бути готовими до ситуації, що кандидату може стати зле під час інтерв’ю. Дайте людині зрозуміти, що все добре і вона може розраховувати на підтримку.

Запропонуйте подихати, повільно та більш глибоко, ніж зазвичай, і склянку води. Надайте додатковий час прийти в себе, після чого — продовжуйте співбесіду або перенесіть її на інший день.

Варто зазначити, що держава підтримує роботодавців, які приймають на роботу ВПО. Уряд автоматично продовжив вже прийняту постанову про надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. Так, роботодавці отримують 6700 грн за працевлаштування ВПО.