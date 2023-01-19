С человеческим лицом: как искусственный интеллект помогает Украине бороться

Коли ми говоримо про технології штучного інтелекту (ШІ), то хтось уявляє комп’ютерну систему Skynet, хтось – людиноподібного робота "Софію", який через кілька років замінить невелику компанію з десятком працівників.

Обидва приклади доволі ілюстративні, та не завжди доречні. Адже всі ми, хоч і не завжди помічаємо, уже користуємося такими технологіями.

Штучний інтелект як світовий тренд

Технології стають дедалі популярнішими в усьому світі. Системи штучного інтелекту почали проникати в кожну сферу життя – від продовольчої до оборонної. Передові країни борються за першість у їх реалізації.

Утім, ця тема має інший бік, який потребує вдосконалення. Мова про етичне питання, унормування якого є важливим завданням для міжнародної спільноти.

Уже є результати: Єврокомісія підготувала першу нормативно-правову базу щодо регуляції штучного інтелекту. Вона дозволить передбачити ризики використання технології і допоможе Європі стати провідним гравцем сфери.

Для досягнення цієї мети комісія хоче об’єднати зусилля країн-членів Євросоюзу та приватного сектору і скоординувати роботу щодо залучення фінансування. У межах програм Horizon Europe і Digital Europe планують щорічно інвестувати 1 млрд євро в розвиток штучного інтелекту.

Україна є повноцінним учасником європейських процесів. Ще у 2020 році ми розробили концепцію розвитку ШІ. У ній ми окреслили основні напрями його впровадження: освіта, наука, оборона, кібербезпека, публічне управління.

Крім цифровізації цих напрямів, технології штучного інтелекту є рушієм змін. Ідеться про глобальну трансформацію економіки через вплив на ринок праці, державні інституції і суспільство загалом. Разом з тим, ми вже маємо успішні кейси розробок і плануємо вивести їх на зовнішні ринки.

У чому цінність технологій ШІ

Технології штучного інтелекту покликані зробити життя людини простим і якісним. Мінімум контактів з чиновниками, отримання довідок та документів кількома натисканнями, повсюдна доступність державних послуг. Такою бачимо цифрову державу ми і такою її має побачити кожен громадянин.

Однак з після вторгнення росії фокус нашої уваги закономірно змінився. Ми зосередилися на цифровізації оборонної сфери та використанні цифрових інструментів для боротьби з ворогом. Розповім про те, що вже вдалося зробити.

Як ШІ допомагає в тилу і на фронті

У березні 2022 року Україна почала використовувати систему розпізнавання облич американської компанії ClearView AI. Вона має доступ до 10 млрд фотографій із соціальних мереж. Таким чином ми можемо ідентифікувати обличчя загиблих росіян і навіть сповістити про смерть їх родини.

На пунктах пропуску чи блокпостах ми вже частково використовуємо цю технологію. Навіть фейки російської пропаганди легше розвінчувати, маючи доступ до мільярдів фотографій. Наразі ми вивчаємо можливість впровадження ClearView AI в судах, закладах охорони здоров’я та на митниці.

Дрони з ШІ відстежують та знешкоджують ворожу техніку. Восени 2022 року спільно з Міноборони ми представили національну військову платформу Delta.

Вона відповідає стандартам НАТО і надає об’ємне розуміння поля бою в режимі реального часу: збирає дані від противника і представляє їх на цифровій мапі.

Штучний інтелект – важлива складова нашої перемоги. Перехоплені розмови російських злочинців та розвіддані ми теж отримуємо завдяки технологіям машинного навчання. Сформувався і відповідний ринок кадрів: майже 10 тис ІТ-інженерів спеціалізуються на системах штучного інтелекту.

У цивільному житті теж маємо кейси широкого впровадження ШІ-технологій.

Це відома в Україні і світі онлайн-платформа Grammarly, яка переймає стилістку користувача та допомагає виправити помилки в тексті англійською мовою. Або аналізатор судових документів Wincourt від команди проєкту "Суд на долоні". За допомогою ШІ система прогнозує результати судових рішень.

Навіть у сфері енергетики ми на вістрі європейських трендів. Група компаній ДТЕК уже цифровізує електростанції і планує керувати ТЕС, використовуючи технології штучного інтелекту, а енергетики з підприємства "МХП еко енерджи" у такий спосіб прогнозують споживання електроенергії.

Замість підсумків

Про повоєнну Україну зараз говорити складно, але ми вже перемогли в ідеологічній боротьбі двох реальностей. Між цифрою і болотом, між е-паспортами і матрьошками, між штучним інтелектом і сімонян – вічна прірва.

Що далі? Головна перемога близька й очевидна. Технології і досвід, які ми отримуємо під час війни, безцінні, адже дозволяють нам упевнено перемагати ворога. Тепер ключове завдання – зберегти воєнні здобутки, які стануть ключем для відбудови України і її глобальної трансформації в технологічну країну.