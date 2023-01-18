Самый трудный экономический период мы уже прошли

Як не дивно, але вже минула середина січня, а поки що песимістичних прогнозів економіки,"все пропало", "долар по 90 грн", "ріст цін на продукти на 200%" немає.

Чи то експерти, любителі хайпонути на негативі, ще олів'є та холодець доїдають, чи, маю надію, все таки усвідомили підсумки року воєнного стану, який був важкий, але не такий песимістичний, як прогнозували в березні 2022 року.

Як для країни у війні підсумок досить непоганий.

Інфляція 26%, на тлі наших сусідів, де мирне життя, 20-21% в країнах Балтії, 16-18% Польщі, Чехії, Угорщині досить хороший результат, при весняному прогнозі в 30%.

Ціни, особливо транспорт та продукти харчування 31 та 26%, ну і звісно "легендарні" яйця — 90%.

Але при цьому, курс долара стабільно 40 гривень з незначним коливаннями.

Сповільнення інфляції в кінці року до 1%. Стабілізація основних цін, ріст 0,5-1% в місяць.

Повний асортимент продукції в магазинах та ринках майже на довоєнному рівні, хоча, наприклад, у США в перші тижні Другої світової війни були введені обмеження та картки на основні продукти харчування та життєдіяльності.

Звісно, велика роль міжнародної допомоги, більша половина бюджету це кошти наших союзників, але й український бізнес оговтався після весняного шоку, практично адаптувався до військової реальності.

Що ж чекає, як любив говорити третій президент України " маленького українця" в 2023 році в економіці? Які бізнес перспективи і для кого? Спробуємо дати прогноз.

Про хороше: шок перших тижнів пройшов, прийшло прийняття та розуміння життя в умовах війни. Найскладніші економічні часи позаду — навіть при надзвичайних ситуаціях паніки не буде, буде розуміння та готовність що робити, як діяти.

Традиційний показник благополуччя українців — курс долара та євро буде стабільним. Більше того, можливе здешевлення до 36-38 грн за долар. Так що тим, хто збирається купувати, варто не спішити, трошки почекати.

Інфляція на рівні 16-18%, значного росту цін не передбачається, на деякі непродовольчі товари можливе зниження ціни.

Хороші часи для бізнесу, який працює на військові потреби — харчування, обмундирування, ремонт, логістика матимуть хороший заробіток.

Якщо до війни приватний бізнес забезпечував військових 20-25%, то зараз майже 50. Плюс спрощена процедура закупівель відкриває хороші можливості для малого бізнесу.

Війна змінила купівельні пріоритети українців — продукти харчування та ліки стали першочерговими, одяг, взуття, побутова техніка, автомобілі, особливо нові, продажі яких впали у минулому році до 60%, точно не в тренді.

Не кращі часи в міжнародному туризмі, а от місцевий, в західній Україні, Карпати, Закарпаття переживає туристичний бум.

Не кращі часи для житлової та офісної нерухомості в столиці та центрі України. Невелика прогулянка по торгових центрах — ілюстрація пустих приміщень, де раніше був одяг чи техніка.

Окремо про будівництво. Зрозуміло, що будувати нерухомість в очікуванні чергового ракетного обстрілу справа вкрай ризикована, а іншої сторони, як розповів мені один київський забудовник, зупиняти будову не можна, проблем може бути більше, тому будівництво столиці та центрі країни "жевріє"

Більше бізнес-перспектив у сфери ремонту приміщень, авто, побутових речей. Відновлення зруйнованої нерухомості буде все більш актуальним.

Ресторани та кафе виживуть дорогі та дешеві. На жаль, вже чітка тенденція закриття кафе середнього рівня.

Актуальним буде виробництво та торгівля продуктами харчування. Для покупців обнадійлива новина — причин для стрімкого здорожчання немає, прогноз від 5 до 20% на рік, в залежності від продуктів. На жаль енергетичний геноцид це додаткові витрати, орієнтовно до 5% до ціни.

Хто хоче зекономити на продовольчих товарах, овочах, фруктах — ласкаво просимо до села. Навколо міст, правда на відстані 70-80 км, доволі багато порожніх сільських хат, з городами, садочками, можливостями виростити своє для себе.

І найбільш актуальне — інсайд хорошого заробітку вже сьогодні, для мікробізнесу. В Україну завезли 669 тисяч генераторів. Термін служби різний, в залежності від моделі — від 2 до 10 тис годин, сервіс потрібен вже. От готовий і актуальний бізнес.

Загалом найважчий економічний період ми пройшли, адаптувалися, продовжуємо працювати на перемогу, яка обов'язково буде нашою.