Феномен устойчивости украинского бизнеса

Попри війну, українські підприємці змогли переконати своїх іноземних замовників в тому, що можуть і будуть продовжувати надавати свої послуги або ж виготовляти товари.

За даними дослідження Payoneer, 92% українського технологічного МСБ, що працює з іноземними клієнтами, продовжує працювати під час повномасштабної війни. В опитуванні взяли участь понад 4200 власників бізнесу.

З них 70% працюють повноцінно, а 22% — частково. Іншими словами, 9 з 10 компаній адаптувались до умов війни і продовжують протистояти загрозам, пов’язаним з нею.

Бізнеси, що працюють, означають, що люди мають роботу. А наші підприємці майже в половині випадків (43%) зберегли усі робочі місця у своїх компаніях.

Ще 20% опитаних зберегли більшість з них. Ба більше, 38% керівників МСБ не лише забезпечили своїх працівників роботою, а й запланували найняти більше персоналу торік.

Таким чином 32% МСБ зберегли всіх своїх клієнтів, а ще 24% змогли утримати більшість з них.

І все це попри те, що 72% МСБ не мали плану врегулювання кризових ситуацій до початку повномасштабної війни. Можливо вплинув той факт, що досвід пандемії Covid-19 став для МСБ цінним з точки зору швидкої адаптації до складних умов.

Звісно, легко не було нікому. І впродовж адаптації до нової реальності бізнеси мали проблеми. 35% компаній натрапили на фінансові труднощі, ще 29% зіштовхнулися з високим рівнем стресу працівників, а кожне п’яте підприємство мало проблем з логістикою та/або комунікацією.

Стійкість же проявляється в тому, як вони їх долали. Так, 36% керівників вирішили зберегти зарплати працівників (хоча б частково), навіть якщо ті не могли працювати певний час, а 17% видали одноразові виплати.

20% релокували компанію у більш безпечні області, а в 16% МСБ надавали спеціалістам безкоштовну психологічну допомогу. Все це свідчить про високий рівень відповідальності українського бізнесу за своїх працівників та свою справу.

Об’єднані спільною метою — Перемогою, як окремі люди, так і цілі підприємства зрозуміли, що можуть принести більшу користь країні на волонтерському фронті. Але, окрім очевидної допомоги Україні, бізнеси, що волонтерять, змогли допомогти і самим собі. Так, 84% керівників вважають, що волонтерство підвищило командний дух компанії у складний час.

Ще однією складовою нашої стійкості цілком може бути наше єднання. Попри всі відмінності, українці усвідомили себе єдиним цілим і це саме та сила, яка дозволяє нам творити великі речі, змінюючи хід історії.

Відчув таке єднання і бізнес — 84% опитаних керівників МСБ сказали, що спільне волонтерство та допомога армії змогли підвищити командний дух компанії у складний період.

Не останню роль у стійкості компаній відіграло те, що частина і власників підприємств, і працівників пішли захищати Батьківщину на фронт. Вони стали прикладом для тих, хто залишився в тилу і чиїм фронтом стала робота.

З іншої сторони, додатковим джерелом стійкості став коронавірус. Яким би стресом пандемія Covid-19 не була на початку, нині 58% підприємців зізнаються, що саме вона дала їм досвід швидкої адаптації до війни, адже вони вже знали, як діяти в непередбачуваних стресових ситуацій і як втримати бізнес на плаву.

І наостанок не можна оминути підтримку усього світу, яка теж очевидно зробила свій внесок у те, якими сильними і стійкими ми є.

Адже коли за твоїми плечами не лише співвітчизники, а і весь цивілізований світ, чиї слова підкріплені реальними діями, це значно полегшує шлях і додає рішучості, мотивації та сил.

Однозначно ця велика війна відкрила нам очі на те, ким ми є. Тепер ми точно знаємо, як вміємо єднатись, як можемо разом боротися, разом допомагати, разом продовжувати рухати економіку країни і разом прискорювати нашу перемогу.

Ця нова істина і розуміння себе допоможуть нам збудувати нову країну з сильною економікою і квітучими бізнесами, виховати нове покоління свідомих громадян і продовжувати бути прикладом для всього світу.