Победят ли украинские айтшники олигархов

11 років тому Марк Андерссен, провідний ІТ-підприємець та інвестор, написав статтю "Software is eating the world". Там він пророкував, що ІТ, як зараз модно казати, "задизраптить" (суттєво трансформує) класичні індустрії.

Реальність перевершила навіть його амбітні прогнози. UBER назавжди змінив індустрію таксі. AirBnB — ринок оренди житла. Netflix — світ кіно та серіалів. Spotify — музичну сферу. В Україні такими "дизрапторами" стали Ajax, Uklon, Megogo та інші.

Війна прискорила цей тренд. Погляньте на новий список найбагатших українців від Forbes Україна. Двоє з першої трійки — ІТ-підприємці. В першій двадцятці таких семеро.

У розділі "Нові люди" з семи бізнесменів-новачків, які після війни мають шанс потрапити в топ найбагатших, шестеро (!) — айтівці. Думаю, навіть у "класичного" бізнесмена Сергія Тігіпко зараз найбільший актив — це його частка в Monobank.

Після початку повномасштабного вторгнення росії економіка України зазнала жахливих втрат. Зруйновані великі підприємства, виробництво та експорт обвалились, гривня суттєво девальвувала.

За прогнозом МВФ, втрати ВВП очікуються до 40%. Так, наприклад металургія впала на 59%, експорт мінеральних продуктів — на 46,1%, продуктів хімічної промисловості — на 42,6%.

Але ІТ-індустрія продовжує повноцінно працювати. Згідно з новим дослідженням асоціації "ІТ-Україна", ІТ — єдина значна експортна галузь України, яка збільшила обсяги експорту відносно минулого року, в той час як інші зазнали суттєвих втрат.

Частка ІТ в експорті послуг зросла на 24% та становить майже половину (47,0%) всього експорту послуг. Відносно усього ВВП України вклад індустрії зріс на вражаючий 51% та становить зараз 5,4%.

Саме тому лише 2-4% програмістів втратили роботу через війну (дані DOU). А ті, хто втратив, мали можливість швидко знайти нову. Адже з червня найм в ІТ залишається на довоєнному рівні (дані Djinni).

На жаль, працівникам розбомблених промислових виробництв набагато складніше знову знайти нову роботу за своєю кваліфікацією, бо за даними Forbes до 39% українців втратили роботу.

Розрив у заробітній платі між ІТ та іншими індустріями став ще більшим, адже у багатьох ІТ-працівників зарплата прив'язана до долара. І тому сплачені податки у гривні додатково зросли ще майже на 50% через девальвацію.

За десять місяців 2022 року ІТ-галузь принесла Україні 6 млрд доларів США експортної виручки та досягла 10% зростання, порівняно з попереднім роком.

Завдяки такому зростанню інвестиції в українське ІТ продовжуються навіть зараз. На восьмому місяці війни Horizon Capital успішно залучив 125 млн доларів у свій фонд, орієнтований на інвестиції в технологічні компанії: ІТ, e-commerce, фінтех. Наступного року вони планують залучити ще стільки ж.

Багато хто закидає компаніям ІТ-сектору звинувачення у несплаті податків. Але, за даними ДПС, на 01.11.22 ІТ-індустрія сплатила податків та зборів на сумму 26,6 млрд грн.

При цьому багато компаній в індустрії сплачували податки наперед, щоб підтримати економіку. А айтівці, що працюють як ФОПи, продовжували сплачувати податки в повному розмірі попри те, що формально їх звільнили від цього зобов'язання на період воєнного часу.

І це все без урахування значного вкладу індустрії в підтримку волонтерського руху та донатів на ЗСУ.

Безумовно, втрати є й у ІТ-компаній. Але їхній масштаб, порівняно з іншими галузями, незначний і більшість компаній вже відновила зростання.

Варто уваги і те, що держава не повторює колишніх помилок та сприяє розвитку ІТ-індустрії. Попри війну успішно розвиваються важливі для країни проєкти.

Наприклад, Дія.City, до якого приєдналась й наша компанія "GoIT". Або "IT Generation" — спільний проєкт Мінцифри та освітніх компаній, що без жодних державних витрат безплатно навчає програмуванню й надає роботу в ІТ-індустрії тисячам "світчерів".

Не треба боятися, що Software is eating Ukraine (ІТ поглинає Україну). Позитивний вплив ІТ-галузі на економіку України буде й далі зростати.

І це дуже важливо для відновлення нашої країни, розбудови конкурентоздатної економіки і спільної перемоги.