Не только донаты на ВСУ: как бизнесу создавать ценность во время войны

З початком великої війни люди об’єдналися у спільній меті – допомогти своїй країні встояти перед агресором – і вимагають цього ж від бізнесів.

Ми почали з більшим розумінням ставитися до відключень електроенергії, затримок у доставці з улюбленого онлайн-магазину чи росту цін.

Водночас у речах, на кшталт декларування своїх цінностей і допомоги гуманітарним організаціям та громадськості, не залишилося простору для компромісів.

Робити свою роботу недостатньо

Спочатку ми жертвували останнє. Хтось відпрошувався з роботи задля волонтерства, хтось – віддавав всі свої заощадження на підтримку армії, а хтось перетворив власну оселю на хаб для переселенців.

Втім, невдовзі стало зрозуміло, що жити у стані війни доведеться ще довго – і для цього потрібні ресурси. Тож пріоритетним завданням для бізнесів стало пережити потрясіння з найменшими втратами: зберегти робочі місця, забезпечити безпечні умови роботи тощо.

Та сьогодні цього недостатньо. Як недостатньо для кожного з нас лише ходити на роботу, так недостатньо і для бізнесів просто функціонувати.

Корпоративна соціальна відповідальність тепер не опція, не прерогатива великих бізнесів, і не спосіб покращити репутацію. Це невіддільна частина компанії, яка хоче продовжувати працювати в Україні.

Вже зараз суспільство запитує компанії про те, що вони роблять для підтримки України, і неодмінно цікавитиметься цим у майбутньому. Зокрема, про це свідчить результати дослідження галузевого підрозділу Google та дослідницької компанії Kantar.

Дослідження показало, що понад 40% опитаних вважають переказ коштів на гуманітарну допомогу, підтримку переселенців та участь у волонтерській діяльності надзвичайно важливими складовими діяльності бренду.

Втім, така уважність до позиції та соціальної активності брендів не обмежується дверима магазину – ціннісні питання цікавлять і потенційних співробітників при виборі працедавця, і місцеві громади при взаємодії з компанією.

КСВ для команди

Окрім очевидних переваг для суспільства та бренду, в умовах війни КСВ набув нового значення для співробітників самої організації.

З одного боку, впевненість у своїй компанії та її соціально відповідальній поведінці дає працівникам і місцевим громадам відчуття стабільності.

Коли ситуація змінюється буквально щогодини, а горизонт планування життя скорочується до кількох діб, приємно усвідомлювати, що твоя компанія – це та, на яку може покластися і твоя сім’я, і твоя країна.

З іншого боку, корпоративна соціальна відповідальність допомагає підтримувати належний командний дух у часи турбулентності.

Соціальні ініціативи допомагають нагадати співробітникам про те, що вони не просто займаються зароблянням грошей, а разом зі своєю компанією роблять вагомий внесок у наше наближення до перемоги.

Саме тому важливо впроваджувати та заохочувати команду до участі у КСВ-ініціативах навіть під час війни.

За понад вісім місяців повномасштабної війни в Україні встигло сформуватися одразу кілька особливостей, які відрізняють корпоративну соціальну відповідальність у нашій країні від інших ринків.

Якщо у мирні часи бізнес цілком міг зосередити свої КСВ-зусилля на підтримці зовнішньої аудиторії, то з початком повномасштабної війни ситуація змінилася.

Протягом перших кількох місяців вторгнення багато людей потребували допомоги з переїздом та евакуацією, а також фінансової, психологічної та юридичної підтримки – тож вони розраховували на допомогу компаній, у яких працюють.

До речі, ініціативи з підтримки власного колективу стали індикатором доброчесності компанії – а навколо тих, хто повівся щодо власної команди безвідповідально, і досі лунають скандали.

Полегшувати процес допомоги для інших

Одним зі способів, яким бізнес може долучитися до допомоги Україні, використавши при цьому свою галузеву експертизу, є створення додаткових можливостей допомоги для інших людей.

Наприклад, компанія може полегшити процес здійснення пожертв для своїх користувачів, додавши відповідну кнопку до свого застосунку – ми назвали таку кнопку Uber Donate.

Також допомогти користувачам долучитися до пожертвування коштів можна через створення спеціальної благодійної опції у продукті – як-от Uber for Ukraine, що працює у 75 містах Європи. Обираючи її, користувач жертвує 1 євро з поїздки на підтримку України.

Таким чином, станом на сьогодні Uber зібрав суму понад 5 мільйонів доларів США на гуманітарну допомогу Україні, яку склали пожертви користувачів з усього світу та власні кошти компанії.

Крім цього, бізнес сам може стати платформою для збору та передачі допомоги тим, хто її потребує, вбудувавши відповідний механізм до своєї операційної діяльності.

Саме так ми зробили у Львові, коли спільно з місцевою громадською організацією запустили сервіс Uber Connect & Van зі спеціальним промокодом для пожертвування речей та продуктів на користь внутрішньо переміщених осіб.

Не варто забувати й про важливість інформаційної допомоги, яка не вимагатиме значних витрат. Наприклад, компанія може зробити розсилку для партнерів з переліком надійних ініціатив, що шукають підтримку, інтегрувати інформацію про актуальні збори коштів у свої комунікації в соціальних мережах тощо.

Релевантність та ініціатива

Сьогодні всі бізнес-активності та новини компанії мають узгоджуватися з мінливим порядком денним. Тож часи, коли соціальні проєкти могли готуватися протягом кількох місяців у минулому – рахунок йде на дні, якщо не на години.

Добре, коли у своїй благодійній діяльності компанія виступає не просто спонсором, а може задіяти свою фахову компетенцію для розв’язання гострих проблем.

Наприклад, з перших днів війни наша компанія запустила безоплатні перевезення до польського кордону для біженців, а також допомагає з доставкою гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.

Зокрема, у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (World Food Program – WFP) та Агенцією ООН у справах біженців (UNHCR) інженери Uber розробили спеціальні версії програмного забезпечення Uber Direct, що дозволяють планувати, відправляти та відстежувати доставлення допомоги до складнодоступних міських місцевостей та віддалених громад.

Будучи компанією, що насамперед забезпечує надійні та доступні поїздки містами, в межах ряду ініціатив Uber також надав промокоди на безоплатні поїздки медичним працівникам, донорам крові, органам місцевої влади та громадським організаціям по всій Україні.

Незалежно від масштабу та спрямування КСВ-ініціативи, яку впроваджує бізнес, по суті вона має відповідати лише одній найважливішій вимозі – нести цінність для суспільства.

Підсумовуючи, хочу закликати бізнеси не вагатися щодо того, чи варто витрачати свої ресурси на участь у ще одній соціальній ініціативі. Зараз допомоги не може бути забагато, і якщо проєкт може покращити життя бодай кількох людей, він має бути втілений.