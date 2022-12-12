Как правильно зафиксировать ущерб от войны

Страх, біль, злість, спустошення і неймовірна кількість інших почуттів переповнювали нас після повномасштабного вторгнення ворога.

Сказати, що за ці понад пів року ми звикли жити в стані війни, буде неправильно.

Звикнути до такого навряд чи можна і треба, а от навчитися боронити рідну землю варто.

Ми щодня чуємо, що кожен має бути корисний на власному фронті. Але не забуваймо, що крім прав та обов’язків громадянина, українець наділений правом захищати власне майно від посягань з боку третіх осіб.

Зараз головна тема новин – як аграріям виростити, зібрати і реалізувати отриманий за нелюдських умов урожай. Але ще більша проблема, якщо їхній головний ресурс – земля – знищений чи пошкоджений окупантами.

Наша держава, на щастя чи на жаль, не є військовим професіоналом. Тому крім стратегічної цілі – знищення ворога – влада намагається діяти точково. Так, Міндовкілля розробило методику визначення розміру шкоди, завданої ґрунтам унаслідок надзвичайних ситуацій або збройної агресії та бойових дій.

Цей акт дає певне розуміння, куди бігти і за що хапатися, якщо земля як актив бізнесу або як територія, де розташований будинок, зазнала ураження. Документ допоможе дати відповідь на питання, скільки ви втратили, але механізм стягнення зафіксованих збитків регулюється іншими нормами.

Які випадки охоплює методика

Крім збройної агресії, тобто протиправного застосування збройної сили рф проти суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України, виділяється така підстава як надзвичайна ситуація. Без уточнень.

Хто визнається злочинцем

Тут, незважаючи на, м’яко кажучи, неспринтерські прогнози щодо швидкості відшкодування завданої шкоди, позитивним моментом є визнання правопорушником не лише держави-агресора, а й окремих приватних суб’єктів.

Тобто якщо буде доведена вина особи-резидента або іноземця в частині дій на користь окупанта (колабораціонізм, диверсія), то постраждалий не муситиме чекати репарацій. Він зможе подати прямий позов до винної особи.

Що вважається об’єктом пошкодження або знищення

Можна було б узагальнити одним словом: земля. Однак для розуміння логіки нормотворця варто розрізняти два об’єкти: ґрунт і земля (земельна ділянка). Забруднення ґрунтів розглядається крізь призму погіршення якісних показників, а засмічення – у розрізі розміщення в межах ділянки незаконних предметів.

У будь-якому випадку це не дозволяє використовувати землю за її призначенням. Більш того, це може бути небезпечно для життя та здоров’я.

Хто встановлює факти забруднення або засмічення

Відповідь могла бути дуже проста: Держекоінспекція. Однак це відомство лише розраховує збитки, а от хто збирає докази – невідомо, виняткового переліку відповідальних суб’єктів немає. Тож якщо мова йде про ділянку власника або землекористувача, не варто покладатися винятково на державні органи.

Незважаючи на дев’ятий рік війни, ми ще не налагодили механізм фіксації та відшкодування збитків. Найкраща порада – бути ініціативним. Починаючи від звернень в усі уповноважені органи для повідомлення про порушення ваших прав та інтересів і закінчуючи самостійним збором доказової бази.

Як встановити факти пошкодження ділянки

Перелік не може бути вичерпним. Основне завдання – зафіксувати, що негативні наслідки настали під час дії військового стану, унаслідок надзвичайної обставини, збройної агресії, бойових дій, чим були заподіяні конкретні збитки.

Результати таких дій можна використати комплексно – не лише для подальшого відшкодування збитків, а й для підтвердження фактів неможливості виконання податкових, договірних та інших зобов’язань, участі в зборі загальноукраїнської доказової бази для притягнення до відповідальності рф.

Які види доказів пропонує методика? Огляд ділянок, дані дистанційного зондування землі, дослідження отриманих зразків проб ґрунтів, опрацювання висновків експертиз, пояснень, довідок, документів, матеріалів, відомостей, отриманих з будь-яких джерел, повідомлення фізичних та юридичних осіб.

Що б ми доповнили? Дійте на випередження. Віримо в Збройні сили України, однак варто підготуватися до будь-якого розвитку подій. Якщо ви є потерпілим, дійте ситуативно, але пам’ятайте: головне – ваша безпека. Безапеляційно.

Для початку тримайте всі правовстановлюючі документи на земельні ділянки в надійному місці. В ідеалі – зробіть кілька нотаріальних копій, бо перше, що ви змушені будете доводити, – факт належності вам конкретного об’єкта.

У ваших інтересах навести лад у документах. Якщо ділянка оформлена ще в 1990-х роках або за радянських часів, переконайтеся, що межі ділянки чітко зафіксовані в Державному земельному кадастрі, а право власності зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Коли йдеться про забруднення ґрунтів, то варто зробити агрохімічний паспорт ділянки. Це допоможе зафіксувати якісні характеристики ґрунтів, рівень бонітування і стану їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами. Так само експертна грошова оцінка ділянки зафіксує реальну вартість активу.

До огляду земельної ділянки обов’язково залучайте представників органів влади, у тому числі правоохоронних, та місцевого самоврядування.

Збирайте показання свідків, фіксуйте місце події за допомогою фото- та відеотехніки, замовте експертизу з питань землеустрою. Це стосується і мирного часу, і воєнного періоду. Будь-які дії та документи матимуть значення.

Вказана методика дозволяє провести розрахунки із залученням приватних суб’єктів. Самостійна оцінка збитків допоможе в діалозі з Держекоінспекцією.

Не обмежуйтеся доказами, що стосуються прямих збитків, завданих ділянці. Рахуйте упущену вигоду, розміщене на ділянці пошкоджене рухоме та нерухоме майно, фіксуйте факт зупинки діяльності підприємства.

Людські втрати, у тому числі державна соціальна допомога постраждалим працівникам та надання їм соціальних послуг так само підлягають відшкодуванню. Буде нелегко, але ми переможемо. Усе буде Україна.