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Как наладить интернет для бизнеса при отсутствии электроэнергии

Как наладить интернет для бизнеса при отсутствии электроэнергии

Как обеспечить интернет-связь во время блекаута? (укр)
Понедельник, 28 ноября 2022, 13:25
Назарий Курочко
основатель группы компаний GIGAGROUP, CEO телеком-оператора GigaTrans

Попри обстріли український бізнес продовжує працювати. 

Але новим викликом стали відключення електроенергії, а разом з тим і інтернету. 

При вимкненні електроенергії інтернет продовжують надавати телеком-оператори, які використовують PON-технологію (Passive Optical Network). 

Вони підключають бізнес за допомогою волоконно-оптичного кабелю. 

Перед тим як потрапити в офіс, інтернет проходить через такі основні точки: активне обладнання провайдера, основні та проміжні телекомунікаційні вузли і вже після потрапляє до конкретного користувача. 

Активне обладнання телеком-оператора завжди під'єднано до резервного живлення на випадок відсутності електроенергії. 

На основних телекомунікаційних інтернет-вузлах встановлені генератори автономного живлення із запасом палива не менш ніж на добу та акумуляторні батареї. 

Крім того, все це зарезервовано декількома енерговводами, які працюють по черзі у випадку планових відключень. 

На проміжних інтернет-вузлах також встановлені акумуляторні батареї. Надалі, робота мережі залежить від місцезнаходження користувача. Пояснимо чому.

В більшості випадків волоконно-оптичний кабель прокладається до будівлі. А надалі в офіси протягують мідний кабель або виту пару — через них подається електричний сигнал і для цього необхідне світло. 

Якщо офіс розміщений в бізнес-центрі, в якому встановлено дизельний генератор (ДГУ), все буде працювати і надалі. Проте багато БЦ та офісів не мають такого обладнання.

Як підключити інтернет без світла в офісі

Встановлення дизельного генератора — найкращий варіант, при якому в вас гарантовано буде працювати інтернет. І це єдиний варіант для компаній, в офісі яких розміщені власні серверні. 

Оскільки "заживити" все "залізо", активне обладнання, ноутбуки працівників потребує великої потужності, яку здатен забезпечити лише генератор.

Якщо для продовження роботи вам необхідна лише наявність інтернету, а в приміщенні офісу немає ДГУ є й інший варіант. Для цього необхідно забезпечити живлення активному обладнанню, що його роздає в офісі. 

Зазвичай це роутер та медіаконвертер — пристрій, що перетворює середовище поширення сигналу з одного типу в інший. 

Обладнанням, що забезпечить інтернет-з'єднання на час віялового відключення може стати акумуляторна батарея (або блок безперебійного живлення з акумулятором). 

На час відсутності електропостачання пристрій автоматично перейде на роботу від акумулятора, а ваш роутер продовжить роздавати інтернет. 

Для прикладу акумулятор потужністю 10400 mAH забезпечить до п’яти годин резервного живлення маршрутизатора. Його вартість на ринку наразі становить від 1000 гривень. 

Другий варіант — "протягнути" оптоволокно безпосередньо в офісне приміщення. Оскільки все активне обладнання провайдера на основних та проміжних вузлах підключене до резервного живлення, інтернет буде працювати навіть під час віялових відключень. 

Сьогодні 90% корпоративних клієнтів GigaTrans використовують саме такий варіант підключення до інтернету. 

І третій варіант — супутниковий інтернет. Це майже 100% гарантія доступності інтернету. Але є й мінуси — висока вартість та низька швидкість. 

Для прикладу середня швидкість супутникового інтернету — до 20 Мбіт/с. В той час як оптоволоконний сягає до 1 Гбіт/с. Також мінусом є високий ping — затримка між надсиланням запиту та отриманням відповіді.

Як підключити інтернет без світла віддаленим працівникам

Схема роботи аналогічна. В більшості випадків локальні провайдери використовують оптоволокно для підведення інтернету від свого обладнання до точки розподілу інтернету серед користувачів, тобто комутатора в будівлі. 

Зазвичай їх встановлюють в підвалі або на даху багатоквартирного будинку. А вже від нього до кожної квартири прокладають з’єднання витою парою, яку вже безпосередньо підключають до роутера. 

Для того, щоб у віддаленого працівника працював інтернет під час віялових відключень слід спочатку звернутися до провайдера. Адже необхідно забезпечити живленням активне обладнання, що встановлене в будинку. 

Ідеальним рішенням стане блок безперебійного живлення з акумулятором. Деякі провайдери встановлюють таке обладнання за власний кошт, в деяких така опція відсутня, тому необхідно колективно збирати на такий пристрій. 

Відтепер, коли роутер провайдера живиться, необхідно забезпечити живленням роутер у вашій квартирі. Для цього підійде повербанк. Зазвичай він на виході дає біля 5В, але для того аби забезпечити живленням роутер необхідно 9 або 12В. Тобто необхідно знайти повербанк з вказаними характеристиками або використовувати спеціальні перехідники.

Після таких налаштувань інтернет у вас буде працювати навіть під час віялових відключень. 

І останній варіант для віддалених працівників — інтернет на базі ADSL. В основі технології — цифрова лінія абонента, яка надає інтернет каналами телефонного зв'язку. 

Рішення побудоване на базі старої мережі із мідних кабелів, через це і швидкість за допомогою такого підключення буде досить низькою: до 8 Мбіт/с. Проте в сьогоднішніх реаліях це також варіант для віддалених працівників.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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