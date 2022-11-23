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Что будет с ценами на горючее из-за бума генераторов

Что будет с ценами на горючее из-за бума генераторов

Как увеличение спроса на генераторы влияет на ситуацию с топливом на АЗС? (укр)
Среда, 23 ноября 2022, 13:31
Сергей Куюн
директор ООО "Консалтинговая группа А-95"

Протягом останнього тижня мережі АЗС фіксують зростання попиту на пальне. Це повна несподіванка, адже ринок увійшов у "мертвий" сезон.

Зокрема, звертає на себе увагу збільшення продажів бензину. На відміну від дизпального, яке здебільшого споживає промисловість, це суто автомобільне пальне для приватного транспорту.

Саме це насамперед вказує на появу нового споживача – генераторів.

Власний досвід та досвід знайомих говорить про те, що навіть за помірного використання генератора витрати пального співставні з автомобілем. 

Тому кожен генератор можна вважати автомобілем у міському режимі, тобто 100-150 км на добу (з розрахунку до 10 л).

Але авто реєструються, а генератори — ні, тому їх кількість важко оцінити. А відповідно важко точно сказати, скільки додатково знадобиться пального.

Між тим навіть приблизні розрахунки говорять про те, що навіть зростання парку генераторів на 100 тис. одиниць на місяць й навіть більше ринок буде у змозі забезпечити. Такі обсяги були протестовані у найважчі місяці влітку, тому здолаємо й зараз.

Що буде з цінами на пальне?

Несподіваний попит змусив окремі мережі підняти ціни на 0,5-1 грн/л. Ціль – збити або переорієнтувати попит, адже запасів під такі продажі трейдери не тримають (та й зберігати небезпечно і особливо немає де). 

Зараз мережі контрактують додаткові обсяги, вже відомо про "розконсервування" старих та не найбільш вигідних контрактів з віддаленими постачальниками.

У довгостроковій перспективі фактор "генераторного" попиту не має тиснути на ціни. Все буде залежати від зовнішньої кон’юнктури. 

Вона наразі є досить напруженою через очікування обмеження цін на російську нафту та ембарго на її імпорт, який набуває чинності з 5 грудня. 

Нагадаю, з 5 лютого стартує ембарго на нафтопродукти. Разом з тим, ціна на нафту та нафтопродукти просідає й ніхто не може сказати, чому та скільки це триватиме.

Європейці нервують, це помітно. Дефіциту на ринку начебто немає, але немає й вільних партій, коли наші імпортери мали з чого обирати та торгуватись. 

Цей ресурсний дискомфорт вже проявився у підвищенні тарифів на транспортування морем, а також поки що незначним зростанням спекулятивних націнок закордонними трейдерами.

Але, знову ж таки, ми це все вже проходили навесні. Зараз на нашому боці низький сезонний попит у Європі, новозбудована система нафтопродуктозабезпечення, втричі більший парк бензовозів та повністю мобілізований ринок (всі працюють на своїх місцях).

А головне – ми всі стали сильніші.

Наостанок хотів би закликати всіх бути ощадливими, але цінник на електрику з генераторів є найкращим запобіжником від зайвого споживання.

Опубліковано з дозволу автора

Оригінал допису

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
топливо АЗС
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