Единый налог для украинских лесов

Реформа лісової галузі триває. Вже створене ДП "Ліси України". Найближчим часом до нього доєднається більшість державних лісгоспів.

Утворення єдиного підприємства відкриває можливість провести в галузі низку важливих реформ, які наближають нас до європейських практик та стандартів.

Це, зокрема, стосується і зміни режиму оподаткування.

Наразі наші лісогосподарські підприємства працюють в умовах подвійного оподаткування – сплачують податок за лісові землі та ренту за спеціальне використання лісових ресурсів.

Насправді рента є пережитком ще радянських часів, так званої попневої плати. Розмір податку, визначений для дров та кожного сортименту ділової деревини, є фіксованим і не прив’язаним до ринкової вартості.

За 9 місяців цього року підприємства Держлісагентства сплатили рекордні 6,84 млрд грн податків та зборів.

З них 799 млн грн ренти (457 млн грн сплачено до місцевого бюджету, 342 млн грн - до центрального), 118 млн грн – земельного податку.

За прогнозом, рента плюс земельний податок за підсумками року складуть разом 1,22 млрд грн.

Недоліків у такій системі оподаткування декілька.

По-перше, непрозорість. Якщо обліковувати ділову деревину як дрова, сплатиш менше податку. Більше частка дров – менше такса. Це постійно створює ризик маніпуляцій та зловживань на місцях.

По-друге, система неефективна. Лісокористувач не зацікавлений максимально використовувати потенціал лісових ресурсів.

Заготівля дуже часто здійснюється поруч з дорогами, там де є інфраструктура, дорожня мережа, а віддалені райони лишаються взагалі неосвоєними. Стиглий ліс всихає, втрачається.

А державне підприємство через безгосподарність нічим особливо не ризикує, адже за відсутності заготівлі сплачує лише податок на землю.

У Польщі, модель управління лісовою галуззю якої є для нас прикладом, інакший принцип оподаткування.

Існує єдиний податок, прив’язаний до вартості кубометра пиловника (круглі колоди) сосни другого сорту — найбільш поширеного сортименту деревини в країні.

Орієнтуючись на досвід європейських колег, ми також вважаємо за доцільне запровадити в Україні схожу модель.

Наші фахівці пропонують таку формулу обчислення єдиного лісового податку: площа в гектарах, помножена на певну частку (відсоток) від середньої вартості кубометра круглої знеособленої деревини.

Сплачується податок незалежно від обсягу заготівлі. Для визначення суми має значення лише площа угідь і вартість деревини.

Виходимо з того, що заміна моделі оподаткування не повинна зменшити обсяг надходжень до бюджетів всіх рівнів. Саме на цьому і пропонується базуватись при визначенні відсотку від вартості деревини у формулі.

Від сплати податку пропонуємо звільнити території природного поновлення, "молодняки" до 40 років, незімкнуті лісові культури, природно-заповідний фонд, рекреаційній та ліси історико-культурного значення.

У чому перевага нової моделі?

По-перше, користувачу немає сенсу занижувати сортимент деревини – так чи інакше сплачуєш за єдиним тарифом. Адміністрування податку стає простішим, корупційні ризики мінімальні.

По-друге, з’являється мотивація ефективніше освоювати площу лісогосподарських земель. Адже сплачуєш не за куб, а за гектар.

Отже, будуй лісові дороги, інвестуй у спеціалізовану техніку, знижуй собівартість, намагайся зробити деревостани ефективнішими.

По-третє, звільненням від податку спонукаємо користувачів вирощувати молоді ліси, займатися рекреацією, відновлювати біорізноманіття.

У вас молодий самосійний ліс на землях сільськогосподарського призначення? Будь ласка, переводьте його у лісовий фонд, доглядайте і не сплачуєте земельний податок до того часу, коли ліс зможе приносити прибуток.

Ідея єдиного лісового податку в Україні виникла не сьогодні. Експерти, представники галузі вже обговорювали можливість її запровадження. Проте до утворення ДП "Ліси України" реалізувати модель в наших умовах було майже неможливо.

Сотні лісгоспів, десятки регіонів, різні умови, ресурси, можливості... Знайти спільний знаменник, який би враховував всі фактори, було нереально. Відтепер у нас єдине підприємство, що значно спрощує розв’язання задачі.

Зауважу, це бачення та пропозиція наших експертів, які, звісно, потребують ґрунтовного аналізу, оцінки та обговорення на всіх рівнях.

Крім того, потрібен алгоритм розподілу платежів між державним та місцевими бюджетами, щоб захистити інтереси громад.

Чи не втратять держава і громади у майбутньому? Єдиний лісовий податок прив’язаний до середньої вартості знеособленої круглої деревини, яка сьогодні знаходиться на відносно невисокому рівні внаслідок падіння попиту (1800 грн за м3).

Ціни минулого року досягали рівня 2400 грн за м3 при зовсім іншому курсі гривні до основних валют.

Надалі, коли почне відновлюватись українська економіка, зростати будівництво та перероблення, ціни однозначно підуть вгору. Відповідно, збільшиться й обсяг єдиного лісового податку.

Запровадження єдиного податку є вимогою рішення Ради національної безпеки та оборони України від 29 вересня 2022 року.

Тому готові до обговорення пропозицій наших фахівців, а також бачення інших експертів. Сподіваємось, що вже наступного року галузь буде працювати в умовах нового, європейського режиму оподаткування.