Как создать благотворительную организацию в Украине во время войны

Частиною повсякденного життя десятків мільйонів людей, що мешкають чи перебувають на території України, стала війна.

Тому виникла нагальна необхідність у матеріальній підтримці України та населення.

Надзвичайно актуальним стало створення благодійних організації, які є своєрідними центрами, що приймають та розподіляють гуманітарну чи іншу допомогу.

Попри війну та певні законодавчі обмеження, створення благодійних організацій резидентами та нерезидентами є можливим та своєчасним.

При цьому законодавство пропонує декілька опцій для тих, хто хоче створити благодійну організацію.

Залежно від цілей, благодійна організація може бути створена у формі товариства, установи чи фонду.

Яку форму благодійної організації обрати?

Благодійне товариство діє на підставі статуту та створюється не менше ніж двома засновниками.

Відмінністю від благодійного фонду є ще те, що благодійне товариство включає в себе діяльність щодо створення і подальшого ведення фондів, тобто має більш широке коло можливостей.

Благодійна установа – це організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності.

Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Важливо зазначити, що засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в її управлінні.

Благодійним фондом є організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.

Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками або благодійниками.

Благодійні організації у формі фондів є найбільш розповсюдженою формою здійснення благодійництва в Україні.

Підкреслюємо, що саме благодійні фонди є найбільш оптимальним видом благодійних організацій для подачі заявок на надання міжнародної технічної допомоги та грантових програм для отримання донорських ресурсів для підтримки ЗСУ, волонтерів та відбудови України в оглядовому майбутньому.

Державна реєстрація благодійного фонду не є складною та не вимагає присутності представника засновника-нерезидента особисто, оскільки подати необхідні документи можливо через уповноваженого представника.

Альтернативою благодійному фонду може бути створення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.

Такий відокремлений підрозділ є фактично представництвом іноземної неурядової організації, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист її інтересів в Україні.

Легалізація діяльності міжнародного благодійного фонду чи неурядової організації через заснування на території України підконтрольних юридичних осіб чи організацій без статусу юридичної особи має безліч переваг.

Зокрема, це можливість паритетної співпраці із локальними суб’єктами господарювання, відкриття банківських рахунків, легальне працевлаштування працівників, можливість залучення місцевих консультантів для здійснення діяльності відповідно до діючого законодавства, налагоджена співпраця із материнською організацією та податкові переваги.

При визначенні загальної суми для обов’язкової реєстрації платником ПДВ благодійних та громадських організацій не включаються операції з надання благодійної допомоги.

Зокрема, безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

Окремо варто акцентувати на міграційних питаннях. Відомо, що можливість перебування іноземців на території України обмежується терміном, встановленим візою, що на практиці може створювати безліч незручностей як для самих працівників, так і материнської благодійної організації.

Створення благодійного фонду надає законодавчо визначені можливості для отримання працівниками іноземцям робочих чи волонтерських типів віз, на підставі яких можна отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Наявність документа дозволяє вільно перетинати кордон України іноземним волонтерам чи іноземним найманим працівникам, що є важливим фактором при плануванні та реалізації довгострокових цілей діяльності таких організацій в Україні.

Співавтор: Олесь Рябчук, молодший юрист GOLAW