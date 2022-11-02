ЕС поддержит геологические стартапы Украины Почему нужно спешить?

Директор по развитию "Геологическая инвестиционная группа", Председатель комитета по недропользованию ЕВА

Цього року ЄС вперше надав можливість стартапам з України брати участь у "Регіональному конкурсі інновацій".

Це перший конкурс стартапів у сировинному секторі. Термін подачі документів для участі у ньому закінчився 1 жовтня. Його організатором є EIT RawMaterials спільно з Українським фондом стартапів.

За умовами конкурсу, кращі винахідники отримають фінансову підтримку Європейського Союзу та можливість долучитися до Партнерської мережі EIT RawMaterials, а також стануть учасниками прогресивного розвитку сфери надрокористування України та Європи.

Це чудовий шанс для тих, хто тільки починає свій шлях у цій галузі. Якщо ви готові запропонувати нові підходи у сфері використання/переробки критичних матеріалів, то в ЄС це готові профінансувати.

Саме такі компанії наразі шукає профільна європейська спільнота. У фокусі — стартапи економічно-доцільних варіантів геологічного вивчення надр, їхньої розробки, переробки, видобування тощо.

Новий конкурс відбудеться рівно через рік, у жовтні 2023.

Чому конкурс інновацій від ЄС має зацікавити український бізнес?

EIT RawMaterials — це інноваційна спільнота знань у рамках Європейського інституту інновацій і технологій (ЄIT).

Щоб збільшити та розширити підтримку інноваційних стартапів, EIT RawMaterials запустив програму RawMaterials Accelerator.

Компанія прагне підтримувати перехід Європи до зеленої та циркулярної економіки забезпечуючи робочі місця. На цій основі Європейська комісія доручила EIT RawMaterials керувати Європейським альянсом критичних матеріалів (ЄАСМ).

Навіщо це потрібно ЄС?

ЄС відчуває дефіцит із постачанням мінералів, металів і передових критичних матеріалів, що є ключовим у досягненні цілей Європейської Зеленої угоди. Адже критично важлива сировина є ключем до зеленого та цифрового переходу, а також до інших пріоритетів ЄС, таких як стійкість та безпека.

Вони є важливими компонентами зелених технологій і мають вирішальне значення для оборонної, аерокосмічної промисловості та охорони здоров’я.

Щоб забезпечити стале постачання, Європейська Комісія з 2008 року розробила спеціальну стратегію та план дій.

Незважаючи на те, що план дій виконується, нинішній контекст зростання глобального попиту та зростання геополітичної нестабільності створює потребу в посиленні зусиль.

Першочерговими цілями для ЄС залишаються:

розвиток стратегічних технологій та секторів (відновлювана енергетика, електромобільність, оборона та аерокосмічна промисловість і цифрові технології);

зменшення залежності від азіатського ринку;

безперебійність виробничого циклу з огляду на все більше споживання сировини;

збереження лідерства в ланцюжках доданої вартості.

У Брюсселі ще десять років тому замислилися над тим, що робити, коли запаси критичних матеріалів закінчаться. Успішний розвиток економіки Євросоюзу залежить від імпорту корисних копалин. І це не лише нафта й газ, а й, наприклад, метали.

Проаналізувавши ситуацію за двома критеріями: економічне значення та залежність промисловості від сировини, вони дійшли висновку, що 30 з них можна вважати "критичними".

У звіті 2020 року боксит, літій і титан визначено як критичні, хоча в 2017 їх такими не вважали. Окрім того, до нового переліку 2020 року додано стронцій.

Припинення їх імпорту означало б зупинку промислового виробництва ЄС у певних сферах. Детально про це я писав у своєму блозі Критична надра, або Як ми можемо впливати на економіку ЄС.

Наразі виробляється лише незначна частина найактуальнішої сировини Європи. Це можна змінити завдяки циркулярному економічному підходу, через інноваційність у переробці, заміні, обробці, видобутку, і дослідженні.

Метою EIT RawMaterials є забезпечення постачання стійких критичних матеріалів завдяки впровадженню інновацій, освіти і підприємництва по всій Європейській промисловій екосистемі.

Саме забезпечення достатнього постачання критичної сировини матиме першочергове значення для зеленого та цифрового переходу ЄС.

Наразі ЄС сильно залежить від зосереджених джерел постачання низки найважливіших видів сировини з третіх країн.

Виходячи з поточних прогнозів, світовий попит на деякі критично важливі види сировини, такі як рідкоземельні елементи та літій, скоро перевищить світову пропозицію.

Як наслідок, інші провідні економіки стратегічно активізують зусилля щодо забезпечення постачання, збільшуючи попит на важливу сировину та призводячи до потенційних торгових обмежень.

Що ЄС пропонує українському бізнесу?

Індивідуальну підтримку та фінансування стартапів. Допомогу стартапам-переможцям оперативно розробляти інноваційні продукти/послуги, які генеруватимуть вплив на сектор виробництва та постачання критичних матеріалів. Відібрані стартапи матимуть можливість отримати доступ до Партнерської мережі EIT RawMaterials, що, своєю чергою, дозволить долучатися до мережевих заходів EIT RawMaterials. У довгостроковій перспективі стартапи зможуть приєднатися до Партнерської мережі як члени-учасники та продовжувати працювати з партнерами, аби отримати повноцінну користь від співпраці та ще більше методів для розвитку екосистеми.

Не забуваємо, що Україна є кандидатом на членство у ЄС. А це означає, що ми маємо стати повноцінним учасником новітніх розробок у сфері використання критичних матеріалів усієї Європи.

Які проєкти ЄС хоче бачити на конкурсі?

Науковці програми розраховують, що дефіцит сировини можна змінити за допомогою підходу циркулярної економіки та інновацій, що стосуються переробки, заміни, обробки, видобутку і належної розвідки.

Саме тому діяльність EIT RawMaterials у сфері створення та підтримки бізнесу спрямована на стимулювання інноваційних стартапів малих і середніх підприємств, які працюють у таких напрямках:

Вивчення: технології та рішення для вдосконаленої та нової розвідки корисних копалин. Як приклад, нові й удосконалені геологічні моделі, "розумні" моделі розвідки та методи роботи в 3D/4D, дрони тощо. Інтелектуальний видобуток. Технології та рішення для ефективнішого, безпечнішого та стійкого сучасного видобутку. Мінерально-металургійні процеси: технології та рішення для переробки мінеральної сировини та металів і виробництва вдосконалених матеріалів. Переробка: технології та рішення для постачання матеріалів із вторинних джерел та переробки. Заміна критичних і токсичних матеріалів для оптимізації продуктивності: нові технології або послуги, які дозволяють замінювати або використовувати меншу кількість критичних або токсичних матеріалів у ключових галузях. Циркулярна економіка: рішення та нові бізнес-моделі, що реалізують концепції кругової економіки.

Біологічні та полімерні матеріали розглядатимуться лише з огляду на їх потенціал та можливості заміни критичних і токсичних матеріалів.

Натомість нафтохімічна сировина, харчова чи сільськогосподарська сировина та звичайні корисні копалини (будівельні матеріали) виключені.

Чи є обмеження щодо заявників?

Стартапи обов'язково повинні відповідати наступним критеріям:

компанія зареєстрована не більш ніж за 24 місяці до подачі заявки;

стартап ще не отримував або має низький рівень доходу;

стартап перебуває на ранній стадії розвитку (pre-seed);

фази стартапу відповідають рівням: TRL 2-5, CRL 2-5.

З яких етапів складається процес?

Регіональний конкурс інновацій EIT RawMaterials 2022 має шість інноваційних центрів, які представляють регіональні екосистеми, що об’єднують бізнес, дослідження та освіту.

Інноваційні хаби розташовані в Бельгії, Фінляндії, Франції, Італії, Польщі та Швеції.

Цьогорічна програма розпочалася з детальної підготовки заявки та її подання.

Після цього триває відбір стартапів, згодом конкурсантів повідомляють про прийняття чи відмову. Надалі на учасників чекають семінари та ваучери на коучинг. Після завершення навчання відбудеться фінальна церемонія нагородження.

Наразі я звертаюсь до українського бізнесу, – не зволікайте, працюйте над стартапами вже зараз. Час об’єднуватись задля успіху країни і кожного з нас.

Для зручності аплікантів надаю переклад українською умов цьогорічного конкурсу, а також англійською в оригіналі. Прогнозовано, що вони будуть такими ж і наступного року.