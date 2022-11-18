Сколько на самом деле экономит Prozorro

З моменту створення електронної системи публічних закупівель Prozorro ми часто казали про економію, але багато хто вважав цю економію ефемерною.

Мовляв, замовник може завищити очікувану вартість, і навіть якщо під час тендеру в Prozorro вартість зменшується, все одно вона може бути вища або дорівнювати ціні прямої закупівлі.

На прикладі окремих кейсів ми вже доводили, що ціна закупівлі за правильно організованою відкритою процедурою буде нижче, аніж за прямою закупівлею.

Тепер вже в нас є дані дослідження Центру вдосконалення закупівель (Centre of Excellence in Procurement) KSE – не точкового, а ґрунтовного, що базується на даних 40 найбільш популярних товарів в державних закупівельників.

Результати дослідження наочно підтверджують тезу про ефективність відкритих процедур Prozorro, і не тільки: ціни на популярні товари в електронних каталогах Prozorro Market також виявилися в середньому нижчими за ціни прямих закупівель.

Отже, давайте поговоримо детальніше про дослідження та його висновки.

Аналітики KSE визначили 40 товарів з сімох товарних груп, які найчастіше закуповують публічні замовники, і оцінили, наскільки закупівлі через Prozorro економічно вигідніші, порівняно із неконкурентними і не публічними закупівлями.

Додатково аналітики порівняли 6 товарів із закупівлями через електронний каталог (Prozorro Market).

За основу бралися дані транзакцій з системи Мінфіну (spending.gov.ua), які містять специфікації з цінами договорів про закупівлі.

При цьому дослідження охоплює період з вересня 2021 по жовтень 2022 року, тобто репрезентує показники як до, так і після широкомасштабного вторгнення. Детальніше про методологію дослідження можна прочитати в звіті KSE.

За даними дослідження, тендерні процедури забезпечують економію більше 5%, а Prozorro Market – більше 10%. Для кожного ринку окремо рівень реальної економії варіюється від 1 до 20+ відсотків від цін закупівель, що проводяться поза межами Prozorro.

Давайте розглянемо результати за окремими категоріями популярних товарів. Так, в категорії канцелярських товарів економія завдяки використанню відкритих процедур Prozorro складає від 5,4% до 22,5%.

Це – середні значення різниці цін за кожним окремим товаром за інших рівних умов (місце закупівлі, гуртова чи роздрібна закупівля тощо).

Щодо палива та електроенергії, середня економія в системі Prozorro складає від 1,6% до 6,9%, при цьому найбільше зниження ціни зафіксоване в закупівлях електроенергії.

Прозорі закупівлі фармацевтичних товарів дозволяють економити до 12,4%. За декількома товарами цієї категорії середня ціна закупівлі за відкритою процедурою була вища за ціну прямого контракту, але така різниця не перевищувала 1,5%.

Значно менші ціни завдяки відкритим тендерам зафіксовані і в продуктах харчування: тут середній рівень економії сягає 6,6%. Прямі закупівлі виявилися помітно дешевшими лише за одним популярним товаром.

За товарами з категорії будівельних матеріалів та побутової хімії економія в Prozorro склала до 25,6%. Невелике перевищення середньої ціни було тільки в одній категорії, воно склало лише 0,3, що не має статистичної значущості.

У товарах електронного каталогу рівень економії був майже аналогічним з відкритими процедурами, а в окремих випадках – ціни були значно нижче.

Подивіться на порівняльні дані середніх цін популярних категорій товарів у відкритих процедурах Prozorro, у прямих закупівлях та у закупівлях через електронні каталоги Prozorro Market.

Отже, дослідження доводить, що, попри складні умови, електронна система закупівель дозволяє отримувати кращу ціну.

А нещодавні зміни у правилах закупівель дозволяють ще більше спростити та пришвидшити роботу з Prozorro та Prozorro Market – як для державних замовників, так і для постачальників.