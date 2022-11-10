Запрос на справедливость. В тендеры вернулась процедура обжалования

В умовах воєнного часу закупівлі держави мають відбуватися максимально швидко та ефективно.

Раніше це сприймалося як певна антитеза — можна або провести швидку закупівлю з мінімумом запобіжників від неефективного використання коштів, або ж довготривалу процедуру, яка передбачає контроль та можливість оскарження.

І як ми бачили з системи Prozorro, швидкі воєнні закупівлі часто призводили до зловживань та переплат.

Та завдяки новим правилам закупівель, які встановив Кабмін на час воєнного стану, швидкість та ефективність вдасться поєднати. І важливим елементом тут є повернення інструменту оскарження в АМКУ.

З початку повномасштабної війни публічні закупівлі вимушено були виведені з-під Prozorro. Але система вистояла, і вже влітку уряд повернув обов’язок проводити спрощені закупівлі в електронній системі.

З одного боку, це повернуло в держтендери конкурентні аукціони та прозорість, як і забезпечило швидкість проведення процедур.

З іншого, спрощені закупівлі не передбачали можливості оскарження вимог тендеру чи рішень замовника в Антимонопольному комітеті України. І як продемонстрували ці кілька місяців, це створило передумови для зловживань.

Завдяки відкритим даним у системі Prozorro ми побачили чимало прикладів, коли організатори торгів ставили за мету аж ніяк не економію коштів, а контрактування саме "свого" підрядника.

Не гребуючи ні відверто дискримінаційними вимогами в документації, ні відхиленнями учасників за зовсім абсурдними підставами. На прикладі це працювало приблизно так.

Кривий ріг. Наприкінці серпня виконком міської ради вирішив придбати 300 буржуйок і встановив очікувану вартість в 1 мільйон 750 тисяч гривень.

12 учасників затято змагалися на торгах, і в результаті ціна торгів опустилася до 1 мільйона гривень. Але виконком відхилив 10 учасників з найдешевшими пропозиціями.

Чимало з них направляли замовнику вимоги переглянути результати торгів. Адже, на їхню думку, мали місце як безпідставні відхилення пропозицій, так і визнання переможцем учасника, чия пропозиція не відповідає вимогам замовника. Усі вимоги були відхилені.

А оскільки опції оскаржити результати закупівлі в Антимонопольному комітеті у спрощених закупівлях не було, то добитися справедливості можливості не було.

Черкащина. У жовтні комунальне підприємство "Благоустрій" у Лисянці захотіло купити солі для посипання доріг на 140 тисяч гривень. На спрощену закупівлю прийшло 3 учасники, і переможець впав у ціні на 18%. Але замовник відхилив 2 найвигідніші пропозиції.

У протоколі відхилення так і написано: відхилити учасника за "недостовірну інформацію", тому що він у тендерній пропозиції подав ціну 139 899 грн, а аукціон завершив з пропозицією у 115 000 грн.

Цікаво, з яких пір торгуватися на аукціонах Prozorro стало незаконно? А оскільки це була спрощена закупівля, то учасники не могли оскаржити ці абсурдні відхилення.

Утім, завдяки резонансу в соцмережах та медіа КП "Благоустрій" її скасувало, і компанії, яка дала найвищу ціну і не торгувалася на тендері, не вдалося "насипати" солі черкаським комунальникам. Тож громадський контроль працює і продовжує заощаджувати кошти.

Полтава. У жовтні КП "Добробут" провело тендер на закупівлю борошна та круп для організації харчування внутрішньо переміщених осіб на 321 тис. грн. У тендері взяло участь 3 учасники, один з них навіть був готовий впасти у фінальній ціновій пропозиції на 100 тис. грн.

Але її, як і іншу вигіднішу пропозицію замовник відхилив, зіславшись, що вони не відповідають умовам тендеру. В результаті перемогу здобуло підприємство, яке вказало ідентичні до очікуваної вартості ціни.

І виглядає, що замовник свідомо чи ні, прописав вимоги, які звужують конкуренцію, і в результаті відхилив більш економічно вигідні пропозиції.

У всіх цих випадках учасники могли б добитися справедливості, оскарживши тендерні "заточки" чи неправомірні відхилення в Антимонопольному комітеті України.

За роки існування Prozorro цей інструмент доводив свою ефективність та наявність довіри з боку бізнесу, і кількість скарг до АМКУ зростала.

19 жовтня набула чинності нова постанова №1178, яка запровадила єдині правила публічних закупівель на час воєнного стану. І відповіддю на питання "більш швидкі закупівлі чи більш справедливі" стала нова процедура — відкриті торги з особливостями.

Завдяки скороченим строкам процедури повноцінний тендер замовники зможуть провести вдвічі швидше, ніж раніше.

Але що також важливо, тут діятиме інструмент оскарження в Антимонопольному комітеті, яким зможуть скористатися учасники торгів. Тож історій нахабних відхилень учасників з надуманих причин повинно стати менше.