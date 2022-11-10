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Запрос на справедливость. В тендеры вернулась процедура обжалования

Запрос на справедливость. В тендеры вернулась процедура обжалования

Что изменит для участников государственных закупок возможность обжалования результатов тендера в АМКУ? (укр)
Четверг, 10 ноября 2022, 13:06
Василий Задворный
генеральный директор ГП "Прозорро"

В умовах воєнного часу закупівлі держави мають відбуватися максимально швидко та ефективно. 

Раніше це сприймалося як певна антитеза — можна або провести швидку закупівлю з мінімумом запобіжників від неефективного використання коштів, або ж довготривалу процедуру, яка передбачає контроль та можливість оскарження. 

І як ми бачили з системи Prozorro, швидкі воєнні закупівлі часто призводили до зловживань та переплат. 

Та завдяки новим правилам закупівель, які встановив Кабмін на час воєнного стану, швидкість та ефективність вдасться поєднати. І важливим елементом тут є повернення інструменту оскарження в АМКУ. 

З початку повномасштабної війни публічні закупівлі вимушено були виведені з-під Prozorro. Але система вистояла, і вже влітку уряд повернув обов’язок проводити спрощені закупівлі в електронній системі. 

З одного боку, це повернуло в держтендери конкурентні аукціони та прозорість, як і забезпечило швидкість проведення процедур. 

З іншого, спрощені закупівлі не передбачали можливості оскарження вимог тендеру чи рішень замовника в Антимонопольному комітеті України. І як продемонстрували ці кілька місяців, це створило передумови для зловживань.

Завдяки відкритим даним у системі Prozorro ми побачили чимало прикладів, коли організатори торгів ставили за мету аж ніяк не економію коштів, а контрактування саме "свого" підрядника. 

Не гребуючи ні відверто дискримінаційними вимогами в документації, ні відхиленнями учасників за зовсім абсурдними підставами. На прикладі це працювало приблизно так. 

Кривий ріг. Наприкінці серпня виконком міської ради вирішив придбати 300 буржуйок і встановив очікувану вартість в 1 мільйон 750 тисяч гривень. 

12 учасників затято змагалися на торгах, і в результаті ціна торгів опустилася до 1 мільйона гривень. Але виконком відхилив 10 учасників з найдешевшими пропозиціями. 

Чимало з них направляли замовнику вимоги переглянути результати торгів. Адже, на їхню думку, мали місце як безпідставні відхилення пропозицій, так і визнання переможцем учасника, чия пропозиція не відповідає вимогам замовника. Усі вимоги були відхилені. 

А оскільки опції оскаржити результати закупівлі в Антимонопольному комітеті у спрощених закупівлях не було, то добитися справедливості можливості не було. 

Черкащина. У жовтні комунальне підприємство "Благоустрій" у Лисянці захотіло купити солі для посипання доріг на 140 тисяч гривень. На спрощену закупівлю прийшло 3 учасники, і переможець впав у ціні на 18%. Але замовник відхилив 2 найвигідніші пропозиції. 

У протоколі відхилення так і написано: відхилити учасника за "недостовірну інформацію", тому що він у тендерній пропозиції подав ціну 139 899 грн, а аукціон завершив з пропозицією у 115 000 грн. 

Цікаво, з яких пір торгуватися на аукціонах Prozorro стало незаконно? А оскільки це була спрощена закупівля, то учасники не могли оскаржити ці абсурдні відхилення. 

Утім, завдяки резонансу в соцмережах та медіа КП "Благоустрій" її скасувало, і компанії, яка дала найвищу ціну і не торгувалася на тендері, не вдалося "насипати" солі черкаським комунальникам. Тож громадський контроль працює і продовжує заощаджувати кошти. 

Полтава. У жовтні КП "Добробут" провело тендер на закупівлю борошна та круп для організації харчування внутрішньо переміщених осіб на 321 тис. грн. У тендері взяло участь 3 учасники, один з них навіть був готовий впасти у фінальній ціновій пропозиції на 100 тис. грн. 

Але її, як і іншу вигіднішу пропозицію замовник відхилив, зіславшись, що вони не відповідають умовам тендеру. В результаті перемогу здобуло підприємство, яке вказало ідентичні до очікуваної вартості ціни. 

І виглядає, що замовник свідомо чи ні, прописав вимоги, які звужують конкуренцію, і в результаті відхилив більш економічно вигідні пропозиції. 

У всіх цих випадках учасники могли б добитися справедливості, оскарживши тендерні "заточки" чи неправомірні відхилення в Антимонопольному комітеті України. 

За роки існування Prozorro цей інструмент доводив свою ефективність та наявність довіри з боку бізнесу, і кількість скарг до АМКУ зростала. 

19 жовтня набула чинності нова постанова №1178, яка запровадила єдині правила публічних закупівель на час воєнного стану. І відповіддю на питання "більш швидкі закупівлі чи більш справедливі" стала нова процедура — відкриті торги з особливостями. 

Завдяки скороченим строкам процедури повноцінний тендер замовники зможуть провести вдвічі швидше, ніж раніше.

Але що також важливо, тут діятиме інструмент оскарження в Антимонопольному комітеті, яким зможуть скористатися учасники торгів. Тож історій нахабних відхилень учасників з надуманих причин повинно стати менше.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
государственные закупки Prozorro ТЭК
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