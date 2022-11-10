Ошибки бизнеса при доказывании действия форс-мажорных обстоятельств в суде

Протягом останніх пів року бізнес став звертати особливу увагу на положення договорів про форсмажорні обставини.

Саме на непередбачувані випадки посилаються сторони, коли інформують одна одну про те, що не можуть вчасно виконати зобов'язання через війну.

Однак застосування положень про форсмажор не завжди відбувається виправдано та аргументовано.

На прикладі кількох судових рішень розглянемо типові помилки бізнесу під час обґрунтування дії форс-мажорних обставин у період воєнного стану в Україні.

Що таке форсмажорні обставини

Бізнес звільняється від відповідальності за порушення умов договору, якщо доведе, що належно виконати зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили – форсмажору.

Форсмажор звільняє лише від відповідальності за невчасне невиконання зобов'язання за договором, але не від обов’язку його виконати.

Обставину вважають форсмажорною щодо певного зобов'язання сторони за конкретним договором. Війна і введення воєнного стану можуть бути обставинами непереборної сили, якщо вони відповідають таким ознакам.



1. Мають надзвичайний характер.



2. Є непередбачуваними.



3. Є невідворотними, тобто це неминучість подій або їх наслідків.



4. Є причинно-наслідковий зв'язок між обставиною або подією та неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов'язань.

Найпоширеніші помилки в трактуванні форсмажорних обставин

Помилка №1. Неправильне застосування листа Торгово-промислової палати України.

Торгово-промислова палата визнала воєнну агресію росії проти України, що стало підставою для введення воєнного стану, як форсмажорну обставину. З 24 лютого до закінчення війни вона є надзвичайною, невідворотною і об'єктивною.

Багато підприємств, посилаючись на цей лист, намагалися заявити про неможливість виконання всіх своїх зобов’язань за всіма договорами. Для цього вони розсилали кожному контрагенту копію з однаковим текстом.

Такий підхід був продиктований самою палатою в інформаційних повідомленнях на сайті. Однак бізнес не звернув уваги на те, що лист ТПП не є безумовним підтвердженням форсмажорної обставини, а лише вказує, що військову агресію росії можна вважати обставиною непереборної сили.

Суд у справі №927/431/22 вказав, що неможливість виконання обов'язків через війну в Україні не є підставою для відстрочення виконання зобов'язання відповідно до часу, протягом якого буде діяти така обставина.

У листі немає дослідження конкретних обставин для кожного договору та підтверджень причинно-наслідкового зв’язку між воєнним станом, війною і неможливістю виконати конкретне зобов’язання.

Помилка №2. Неповідомлення контрагента про настання форсмажорних обставин за договором.

Неможливість виконати умови договору не є очевидним фактом для іншої сторони. Тобто ваш контрагент не здогадається про це, поки ви йому про це не повідомите. А неналежне чи несвоєчасне сповіщення може позбавити можливості посилатися на цю норму.

Як тільки бізнес зрозуміє, що не зможе виконати зобов’язання за договором вчасно, він повинен про це повідомити.

Якщо в договорі прописана конкретна процедура повідомлення про настання форсмажорних обставин (термін та спосіб повідомлення, дії, які повинні бути виконані разом з таким повідомленням), ця процедура має бути дотримана.

У справі №911/641/22 суд зазначив, що сторони не можуть посилатися на дію форсмажорних обставин, оскільки не застосували порядок врахування таких обставин відповідно до укладеного між ними договору.

Помилка №3. Незасвідчення настання форсмажору сертифікатом ТПП України.

Зазвичай бізнес у договорах передбачає не лише процедуру повідомлення про дію форсмажорних обставин, а й процедуру підтвердження їх дії. Якщо в угоді не передбачена обов'язковість отримання документів для підтвердження дії форсмажорних обставин, сертифікат ТПП є вагомим доказом у випадку спору.

У справі №904/1208/22 визначено, що в матеріалах справи немає сертифікату, виданого ТПП чи уповноваженими регіональними ТПП, які засвідчують наявність форсмажорних обставин. Суд дійшов висновку, що йому не надані докази, які б підтверджували наявність форсмажорних обставин, що унеможливлюють виконання зобов'язань у встановлені строки.

Помилка №4. Відсутність причинно-наслідкового зв'язку між подією (введенням воєнного стану, війною) та неможливістю виконати зобов’язання за договором.

Тягар доведення дії форсмажорних обставин покладається на сторону, яка на них посилається. Найважче в судовій тяганині довести наявність причинно-наслідкового зв’язку між початком війни в Україні та неможливістю виконання стороною, що заявляє про форсмажор, своїх конкретних зобов'язань.

У справі №910/4203/22 суд вказав, що війна, введення воєнного стану та комендантської години не є абсолютними форсмажорними обставинами. Вони можуть набути статусу форсмажорних винятково за умови правової кваліфікації судом у межах вирішення кожного окремого спору.

Сторона має довести вплив обставини, на яку вона посилається як на форсмажор, на виконання нею конкретного договірного зобов'язання.

Замість висновку

Після початку великої війни роботу зупинили тисячі підприємств. Часто такий бізнес просить звільнити його від відповідальності за прострочення виконання договірних зобов’язань, беручи до уваги форсмажорну обставину – війну.

Однак, зазначають суди, факт початку дії воєнного стану загальновідомий і не обов’язково вказує на настання форсмажорних обставин для сторони договору.

У кожному випадку бізнесу потрібно прискіпливо перевірити наявність всіх ознак форсмажору та озброїтися доказами для доведення неможливості своєчасного виконання зобов’язань, інакше буде важко довести свою позицію в суді.