5 тысяч вагонов дров: как вся Украина будет спасать прифронтовые районы

Цього тижня перші вагони дров рушили з Волині на Миколаївщину. Починається наймасштабніша в історії України кампанія з доставляння паливної деревини мешканцям постраждалих регіонів.

Для закупівлі палива уряд виділив 562,2 млн грн. Це приблизно 250-300 тис. м3 дров. Понад 5 тис. вагонів. Кошти виділені 8 областям.

Лише три з них – Чернігівська, Сумська, Харківська – мають власний ресурс. Іншим – Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжю, Донеччині, Дніпропетровщині – доведеться допомагати.

Дрова на південь і схід будуть завозити залізничним транспортом з усієї України.

Держлісагентство розробило план та схеми постачання. За кожним постраждалим районом закріплені певні лісогосподарські підприємства центру, півночі та заходу.

За території Дніпропетровщини, що перебувають під обстрілами, відповідають лісгоспи Житомирської області. За Херсонщину – лісники Рівненської області. За прифронтову Миколаївщину – Волинь.

Свій внесок у програму зроблять всі наші "тилові" області – Львівщина, Київщина, Черкащина, Полтавщина, Вінниччина, Закарпаття тощо.

У більшості областей, яким надана допомога, кошти на закупівлю дров передані на рівень громад.

ОВА надає місцевій владі перелік закріплених за районом лісгоспів, ціни, сортимент, контакти. Громади формують заявки, звертаються на лісогосподарські підприємства.

З "Укрзалізницею" домовлено про пільговий тариф на перевезення. Для програми забезпечення паливом населення постраждалих районів знижка складає 40%.

Водночас регіонам важливо одразу визначити, на які станції буде відбуватись відвантаження, адже знижка розповсюджується на конкретні маршрути.

Миколаївщина чи не єдиний з регіонів, де вирішили проводити закупівлю централізовано на рівні ОВА, тому постачання вже почались.

Громади в інших областях поки що опрацьовують пропозиції лісгоспів та інших постачальників (ФОП, які торгують деревиною).

Хочу дещо пояснити нашим шановним колегам в регіонах.

Перше. Потрібно діяти активніше. Дрова наразі викуповуються "з пили". Чим раніше укладете договір, тим швидше отримаєте паливо. Опалювальний сезон вже розпочався!

Друге. Ціни на дрова і доставку у лісгоспів відрізняються. Це обумовлено різними умовами заготівлі та, відповідно, різною собівартістю. Дров за мінімальною ціною з коротким плечем доставки на всіх не вистачить.

Як не вистачить на всіх деревини твердолистяних порід. Комусь доведеться брати хвойні – вони в наявності та значно дешевші.

Тому, наприклад, влада Запорізької області чітко розподілила між громадами закріплені за областю лісгоспи. Як наслідок, процес контрактування з нашими підприємствами відбувається значно активніше. В деяких інших областях громадам самостійно обирають постачальника. Відповідно, активність нижче.

Третє. Наші підприємства не завжди можуть забезпечити доставку на великі відстані. Це стосується, скажімо, Сумщини, де продукцію іноді потрібно везти до 80 км. Лісгоспам у таких випадках доручено залучати приватних перевізників - підприємців.

Але місцеві громади можуть і самостійно розв'язувати це питання. Тут обов'язковості не може бути: у кого кращі умови та нижча ціна, з тим і працюємо.

Четверте. Деякі громади хочуть купувати дрова не у лісгоспів безпосередньо, а через ФОП, які одразу пропонують доставку і переробку.

Якщо так вигідніше – заперечень бути не може. Конкуренція у галузі — це правильно. Конкуренція — це стимул покращувати ефективність роботи.

П’яте. Ми поставляємо дрова, як правило, двометровими заготовками. Деякі громади збираються різати їх на цурки й так доставляти мешканцям, хтось буде колоти.

Нагадую, що правильно організоване зберігання дров значно збільшує ефективність їхнього використання.

Шосте. Дров вистачить всім. Постачання планувались заздалегідь на основі заявок ОВА. Ми готові до середини грудня відправити увесь обсяг дров. За єдиної умови – громади почнуть активніше робити замовлення.

Якщо на місцях є непорозуміння, звертайтесь до наших обласних управлінь, вони мають вам допомогти. Не допоможуть вони – приєднається центральний апарат агентства. Всі будуть з теплом. Зробимо для цього все можливе.