Как Prozorro адаптируется к условиям военного времени

Успіхи Збройних Сил дозволили стабілізувати роботу державних установ та органів місцевої влади, а також відновити ділову активність на звільнених територіях.

Це створило можливість для більш ефективного регулювання закупівель.

З початку великої війни публічні закупівлі в Україні фактично перешли на "воєнні рейки". Всі закупівлі за бюджетні кошти можна було здійснювати через прямі угоди: є потреба, знайшли постачальника, підписали угоду, купили.

Хоча в Prozorro відбувалися окремі тендери, але використання системи не було обов’язковим, адже головним завданням було забезпечити державу, в тому числі її оборонні потреби, якомога швидше.

Це була необхідна поступка. Але вже влітку 2022 року ми побачили можливість частково повернутись до відкритих (хоча і спрощених) процедур.

В результаті станом на вересень близько третини публічних закупівель відбувалися через систему Prozorro.

Це одразу показало результат у вигляді ефективності: з початку війни економія на торгах (вона обчислюється як різниця між стартовою ціною і фінальною) перевищила 1,7 млрд грн.

Як порахували аналітики Transparency International, за зекономлені кошти можна було б придбати 8 Bayraktar TB2.

Новим кроком в адаптації закупівель до умов воєнного часу стало затвердження нових правил закупівель. Уряд ухвалив відповідну постанову №1178 минулого тижня.

Головна мета нових правил — наскільки можливо в умовах, що склалися, забезпечити, з одного боку, швидкість, ефективність закупівель, а з іншого — справедливу конкуренцію і відкриті дані. І при цьому зберегти можливість безпечно здійснювати оборонні закупівлі.

Готуючи відповідні зміни, ми пройшлися по всіх "болях" замовників. Це і строки закупівель, адже в умовах війни важко проводити процедури тривалістю 2-4 тижні: за цей час можуть змінитись потреби, умови, ціни тощо.

Це і об’єктивне зменшення кількості постачальників, а отже і необхідність обирати серед одного постачальника, коли, наприклад, інших постачальників в регіоні просто немає.

А також величезна потреба закуповувати типові товари, такі як деревина, папір чи пальне — ці товари потрібні постійно, вони легко типізуються і проводити для кожної такої закупівлі повноцінну процедуру просто недоцільно: треба просто створити можливість купувати їх швидко.

Для кожної з цих проблем нові умови закупівель передбачають конкретне рішення:

З'являється відкрита процедура з особливостями, що дозволяють купувати швидше та ефективніше.

Скорочуються терміни проведення - майже вдвічі, що дозволить значно прискорити закупівлі.

Учасники тендеру можуть подати пропозицію, вищу за стартову вартість, що дозволить більш гнучко реагувати на коливання валютного курсу, і не завищувати очікувану вартість.

Договір можна укласти, навіть якщо на відкриті торги прийшов лише один учасник, що особливо важливо для звільнених територій, де значно зменшилась кількість потенційних постачальників. Як результат, кількість успішних закупівель має зрости.

Дозволяється фактично "безлімітне" використання Prozorro Market, інструменту, що дозволяє купувати типові товари за принципом електронного каталогу.

Наприклад, невеликі партії пального можна купувати через Prozorro Market практично так само, як в інтернет-магазині. А за потреби купити значну кількість типового товару - провести коротку процедуру запиту цінової пропозиції.

Коли провести торги неможливо (наприклад, не знайшлося постачальника для виконання робіт на окупованій території) - дозволяється прямий договір зі звітуванням.

Детальніше про нові правила можна дізнатись в презентації Prozorro. Фактично нові правила пропонують замовникам особливий дизайн закупівель у воєнний період.

Для складних закупівель — не типових товарів, послуг — використовується відкрита процедура з особливостями. Для простих закупівель (а це особливо актуально для невеликих замовників, які не мають великого штату) — закривати більшу частину потреб через Prozorro Market.

Умовно цей дизайн можна відобразити наступним чином:

Дизайн проведення цивільних закупівель відповідно до нових правил

Нові правила передбачають більше можливостей для постачальників. Крім зрозумілих умов відкритої процедури, повертається можливість оскарження, що вкрай важливо для забезпечення конкуренції та боротьби з корупційними проявами. Також дуже перспективним стає продаж товарів через Prozorro Market.

Звісно, оборонні потреби держави залишаються значними, і для них в нових правилах існує можливість закуповувати напряму та приховувати (частково або повністю) чутливу інформацію, що може вплинути на безпеку постачальника чи оборонну безпеку держави в цілому.

Також затверджується заборона на закупівлю товарів та послуг з постачальниками, пов’язаними з росією і білоруссю.

Таким чином, система публічних закупівель адаптується до умов роботи у воєнний період.

На сьогодні ці правила є найбільш оптимальним балансом між потребами держави, в тому числі оборонними, можливостями і "болями" закупівельників, інтересами бізнесу і, що важливо, принципів реформи публічних закупівель: чесна конкуренція, відкриті дані, підзвітність та контроль, збільшення ефективності використання бюджетних коштів та зменшення корупційних ризиків.

Частина нових правил, скоріше за все, буде змінена після перемоги. Але на цьому етапі це оптимальний баланс інтересів держави та бізнесу, а також значний крок вперед до збільшення відкритих даних в системі, що вкрай важливо для залучення контролюючих органів та громадянського суспільства до моніторингу та виявлення корупційних ризиків.

Звісно, мало просто затвердити нові правила — треба їх успішно імплементувати. Це означає передусім великий обсяг робіт з навчання, роз’яснення, допомоги в роботі в нових умовах (до речі, запис першого вебінару щодо нових правил закупівель вже можна подивитись на YouTube).

Але із цими вимогами часу команда публічних закупівель впорається, адже гнучкість і здатність зберігати ефективність в умовах, що змінюються, також є одним з наріжних каменів Prozorro.

Саме такий підхід забезпечує успішність роботи системи - як у забезпеченні держави під час війни, так і під час майбутньої відбудови.