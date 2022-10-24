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Есть ли место для ESG в Украине сегодня

Есть ли место для ESG в Украине сегодня

Как соблюдение принципов ESG поможет привлечь лучшие кадры, получить кредит и развивать бизнес? (укр)
Понедельник, 24 октября 2022, 17:34
Елена Коробкова
глава совета Независимой ассоциации банков Украины

Сьогодні ESG для нас – уже не щось далеке та недосяжне. Фактично це явище поступово ставатиме нормою українських реалій корпоративного життя. Так, як і в інших розвинених сучасних країнах.

Річ у тім, що дійсно інвестори в усьому світі дедалі більше уваги приділяють екологічній і соціальній відповідальності, а також управлінській культурі компаній і проєктів, які розглядають як об’єкти інвестування. 

ESG – абревіатура від environmental, social, governance (навколишнє середовище, суспільство, управління. Це підхід, при якому під час прийняття рішень до уваги береться структура корпоративного управління компаній з оцінкою впливу її діяльності на екологію та суспільство. 

Відповідно, дотримання бізнесом ESG-принципів і розкриття інформації щодо ESG-показників стає вагомим чинником інвестиційної привабливості бізнесу, майбутньої вартості інвестицій у нього, тобто безпосередньо впливає на прийняття інвесторами фінансових рішень.

ESG і підвищення шансів на отримання кредиту

Особливість сфери видачі кредитів полягає в тому, що вона є жорстко регульованою як у світі загалом, так і в Україні зокрема. 

Банки зобов’язані оцінювати кредитний ризик позичальника на підставі його офіційної фінансової звітності та формувати резерви в суворій залежності від формальних фінансових показників. 

І якщо розрахунковий розмір резервів великий, приміром, через слабкий фінансовий клас позичальника та відсутність майна, прийнятного для застави, банк із великою ймовірністю відмовить у кредиті або встановить вищу процентну ставку. Такі реалії. 

Банки видають кредити за рахунок залучених коштів населення через механізм депозитів і, відповідно, мають сплачувати за ними.

Однак зараз у цій системі з’являється й місце для ESG. Хоч це одразу й не очевидно. Якщо зосередитися виключно на поточному фінансовому результаті, ESG потребує регулярних витрат, які аж ніяк не збільшують його. 

Водночас дотримання стандартів ESG не має безпосереднього вираження у гривнях чи євро майбутнього прибутку. 

Разом із тим, хоча можливості застосування нефінансових показників для формальної оцінки кредитного ризику дуже обмежені, банки можуть використовувати їх у кредитному аналізі. 

Адже це дає змогу виявити приховані ризики, що можуть фатально вплинути на фінансовий результат позичальника у майбутньому.

Власне, сталий розвиток (який і є метою ESG) сам по собі означає меншу ймовірність дефолту в майбутньому, що є позитивним чинником для банку.

Дотримання стандартів ESG означає, що позичальник провадить політику управління ризиками та є більш конкурентоздатним на довгостроковому горизонті.

За інших рівних умов такі компанії мають кращі перспективи зростання в межах ринку, більшу стабільність виручки, меншу ймовірність неочікуваних втрат унаслідок реалізації різних ризиків: екологічного характеру, фроду/корупції, людського фактору тощо.

ESG і клієнти вашого бізнесу

Варто зважати й на те, що не тільки інвестори, але й споживачі продукції чи послуг дедалі частіше замислюються над соціальними й екологічними аспектами брендів. 

А з огляду на швидкість і масштаби поширення інформації, навіть один негативний інцидент у поєднанні з відсутністю потужної та щирої реакції на нього може якщо не зруйнувати, то, принаймні, суттєво зменшити ринкову частку та доходи компанії. 

І першими претендентами на вивільнене місце будуть гравці, чия політика та поведінка відповідають запиту суспільства. 

Недарма ж сучасні компанії так багато уваги приділяють уникненню можливості появи інформаційних криз, а ті, діяльність яких пов’язана з потенційним підвищеним ризиком інформаційних криз, мають на такі випадки цілі дорожні карти й антикризові штаби.

Крім того, світ рухається шляхом посилення різних стандартів (екологічних, соціальних і корпоративних зокрема), і з часом доступ до ринків цілих країн може безпосередньо залежати від того, чи відповідає підприємство цим стандартам.

ESG і ваші найкращі кадри

Ще один чинник, про який хочу згадати в контексті загальної конкурентоздатності бізнесу, – конкурентоздатність на ринку праці. Кращі кадри – не остання компонента ринкового лідерства. 

Для багатьох справжніх професіоналів сьогодні важливо бути частиною чогось більшого, ніж механізм отримання прибутку. Принципи ESG – чудовий інструмент для формування корпоративної місії, що приваблює найкращих, додає команді мотивації та відданості. 

Гроші – це, звісно, важливо, та сьогодні світ активно розвиває й сповідує цінності збереження екології, захисту тварин, підтримки бідних країн і знедолених верств населення. 

Вірю, світ і бізнес зокрема ставатимуть милосерднішими, й стандарти ESG відіграватимуть дедалі важливішу роль у корпоративному сегменті.

І аби не бути голослівними, додамо трохи цифр. Досягнення сталого розвитку тепер регулярно визнаються поряд із традиційними ключовими показниками ефективності (KPI). 

У науковій літературі з’являється щоразу більше доказів того, що сталий розвиток позитивно впливає на кінцевий результат і вартість бізнесу. 

Ці висновки ми робимо, прочитавши звіт про стандарти розкриття ESG для небанківських фінансових установ, опублікований ПРООН в Україні.

Відповідно до звіту PwC, 45% компаній FTSE 100 тепер мають показник ESG в оплаті праці керівників, тоді як 78% членів правління та вищих керівників погоджуються, що високий показник ESG сприяє цінності організації й фінансовій ефективності.

ESG і автократичні режими

У контексті подій останнього року хочу окремо відзначити важливий аспект, який надалі буде щоразу вагомішим для інвесторів. Ідеться про специфічний набір ризиків, пов’язаних із діяльністю в країнах з автократичними режимами. 

Специфіка таких режимів виявляється в нехтуванні правами людини та в схильності до ігнорування суверенітету інших держав. Це не може не впливати на складові "S" та "G" компаній, які працюють у таких країнах. 

І якщо не всіх хвилює моральна сторона подібних інвестицій, то загроза втрат унаслідок імовірного запровадження санкцій є цілком матеріальною.

Водночас у контексті війни в Україні варто зазначити, що методичні атаки ворога на світові енергетичні ринки та українську критичну інфраструктуру потребують особливої уваги до енергетичної безпеки, трохи зміщуючи фокус із кліматичної складової ESG, принаймні в короткостроковій перспективі.

Підсумовуючи, скажу: ESG – це важливо, і нехтувати цими показниками не варто навіть в особливо складні часи.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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