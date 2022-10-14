Как Украине привлекать средства на проекты устойчивого развития

Зростання занепокоєння зміною клімату поступово трансформує звичні сфери бізнесу, прискорюючи перерозподіл капіталу від суто комерційних до екологічно відповідальних проєктів.

Для успішності компаніям вже недостатньо просто нарощувати прибуток або займати частку на ринку — вони мають перш за все мають функціонувати в ключі цілей сталого розвитку та створювати додану вартість у вигляді позитивного соціального та екологічного впливу.

Поступово відмовляючись від викопних палив, розвинуті країни опановують технології сталої енергетики, інвестуючи в інновації, воденеві технології та чисті види палива. В свою чергу, провідні міжнародні фінансові організації створюють економічні стимули для зеленого транзиту.

На порозі другої енергетичної революції

У своєму останньому зверненні до акціонерів, голова інвестиційної компанії Black Rock Ларрі Фінк зазначив, що протидія причинам та наслідкам зміни клімату стає визначальним фактором у довгострокових планах компаній.

Призер Пулітцера та світовий енергетичний експерт Даніель Єргін у своїй книзі "Нова карта: Енергія, клімат та зіткнення націй" писав, що світ знаходиться на порозі другої енергетичної революції у пошуках низьковуглецевого майбутнього.

Відповідальне виробництво та споживання сьогодні вже не вбачається унікальною перевагою для компанії — воно стало необхідною нормою для отримання нових інвестицій.

Фінансові ринки чітко демонструють глобальний перехід до зелених фінансів. Чисті технології особливо важливі зараз, коли світ потерпає від наслідків коронавірусної кризи та потребує економічного відновлення.

За оцінками Goldman Sachs, вже у 2030 році загальні "зелені" інвестиційні можливості складатимуть до 16 трлн доларів, а проєкти державно-приватної співпраці (як-то Зелена Угода) за десять років створять 15-20 млн нових робочих місць.

У Goldman Sachs також зазначають, що поновлювані джерела енергії стануть найбільшою сферою видатків в енергетичній галузі в 2021 році, вперше перевершуючи видобуток нафти та газу.

Такі зміни зумовлені разючою різницею у витратності капіталу, яку було піднято до 20% для довгострокових нафтових проєктів та зменшено до 3-5% для проєктів видобутку відновлюваних джерел енергії.

Європейський Союз вже оголосив про припинення фінансування нафтових, газових та вугільних проєктів до 2021 року, попередньо скоротивши видатки у 2019 році на 2 млрд євро.

Загалом, відбувається двошвидкісний процес декарбонізації: з однієї сторони, фіскальні та грошові стимули прискорюють інвестиції в чисті технології, і з іншої сторони ріст вуглецевих податків сповільнює розвиток викопних палив.

Поява та поширення зелених фінансів

"Зелені фінанси" визначаються як фінансові послуги, що забезпечують екологічні вигоди, крім фінансових. За останні роки зелені облігації зробили різкий стрибок вгору і продовжуватимуть зростати в 2021 році.

За даними Bloomberg, Глобальний альянс зі сталого інвестування оцінював обсяг зелених інвестицій щонайменше у 30,7 трлн дол. США у 2019, що на 34% більше порівняно з 2016 роком.

Четвертий щорічний рейтинг найбільших екологічних та соціальних фондів від Bloomberg показує, що фінансування сталого розвитку набуває популярності та впливу.

Минулого року активи, керовані 75 диверсифікованими фондами, зросли більш ніж на 34% — до 101 млрд доларів.

Структури змішаного імпакт інвестування — це інвестиційні фонди, в яких ризики та вигоди диференціюються за класами акціонерів, випускаючи акції з різними характеристиками у відповідь на потреби кожного інвестора.

Зелені позики — це будь-який тип позикових інструментів, що надається виключно для фінансування або рефінансування, повністю або частково, нових та/або існуючих прийнятних зелених проєктів.

Перехід енергетичних гігантів на зелене паливо

Сьогодні кліматичний ризик тісно пов'язаний з інвестиційним: очікування катастрофи та кліматична політика країн впливають на ціноутворення, на витрати та попит у всій економіці.

Податок на вуглець — це плата за вміст вуглецю у викопному паливі, інструмент, який вже ефективно запровадили в ЄС.

Незважаючи на те, що податок стягується "вище за течією" — там, де вугілля, нафта або газ видобуваються або імпортуються, податок також стосується споживачів викопного палива як штраф за кліматичну шкоду, яку спричиняє використання ними палива, виділяючи в атмосферу вуглекислий газ, що захоплює тепло.

Аби уникнути фінансової відповідальності за екологічну безвідповідальність, провідні енергетичні виробники переходять на зелену енергетику.

Минулого року British Petroleum заявила, що скоротить видобуток нафти і газу на 40% до 2030 року і витрачатиме 5 мільярдів доларів на рік на низьковуглецеві проєкти, які, сподівається, перетворять її в одного з найбільших світових виробників зеленої енергії — до 50 гігават поновлюваних джерел до 2030 року.

За підрахунками, для досягнення цілі компанії це буде коштувати 60 млрд доларів. Акції датської компанії Orsted, однієї з найбільших офшорних розробників вітроенергетики, у 2019 зросли більш ніж на 135%, що дало їй ринкову вартість 60 млрд доларів.

Акції іспанської комунальної компанії Iberdrola, яка має 33 ГВт встановленої відновлюваної енергії та розробляє кілька проєктів, за останні два роки зросли на 78%, довівши ринкову капіталізацію до 80 млрд доларів, нарівні з BP.

Роль екопромислових парків у прискоренні сталого розвитку

Екопромислові парки, розвиток яких є ще одним трендом в глобальній економіці, спрямовані на об'єднання промисловості із суспільством шляхом створення спільних екологічних можливостей, вдосконалення екосистеми та втілення відповідальної практики ведення бізнесу.

Еко-індустріальні парки організовані синергетично, що сприяє циркулярній економіці: відходи, які виробляє один бізнес і які можуть бути викинуті на звалища, можуть бути цінним ресурсом для іншої компанії, що створюює ринки всередині екоіндустріальних парків.

Відповідальне використання ресурсів дозволяє бізнесу економити гроші на матеріалах, енергії та воді, а також допомагають уникнути податку на вуглець.

Осередки відповідального виробництва, екопромислових парки також слугують стимулом для прямих міжнародних інвестицій, що веде до процвітання галузей та збільшення можливостей працевлаштування.

Одним з найяскравіших прикладів створення екоіндустріальних парків є В’єтнам, де втілення проєктів парків залучило 50% іноземних інвестицій, створило 3 мільйони нових робочих місць та змусило ЕІП генерувати 40% ВВП В’єтнаму.

У пошуках низьковуглецевого майбутнього глобальний перехід до зелених фінансів

Щоб зменшити викиди СО2, нова фінансова інфраструктура повинна забезпечити стійкий фінансовий потік, створюючи довгострокову та стійку віддачу для інвесторів, одночасно інтегруючи фінансові, екологічні та соціальні фактори в інвестиційні портфелі.

Розширення сталого фінансування можна досягти шляхом подолання розриву між стійкими проєктами та провідним міжнародним зеленим фінансовим центром, залучення інвесторів та міжнародних прискорювачів кліматичного фінансування, зеленої фондової біржі.

Не менш важливо розробити стратегії підвищення обізнаності щодо зміни клімату та сталого розвитку в країні.

Наостанок, Україна мусить глибше дослідити технологію екопромислових парків. В першу чергу, парки сприяли б економічному розвитку регіонів з надзвичайно низьким рівнем життя або високим рівнем безробіття.

Крім того, вони запровадили б нові інноваційні та енергозберігаючі технології, створили б зелені робочі місця, допомогли б Україні досягти сталого розвитку та захистити довкілля.