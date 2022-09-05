Как война влияет на платежный баланс
Профіцит поточного рахунку — 4,44 млрд дол. Профіцит сформовано завдяки позитивному сальдо первинних і вторинних доходів. Основні фактори, які на це вплинули:
- стійкі надходження від оплати праці резидентів за роботу, виконану за межами України, на тлі уповільнення виплат доходів від інвестицій;
- значні обсяги гуманітарної та грантової допомоги від партнерів;
- збереження значних обсягів грошових переказів в Україну – останні за 7 місяців 2022 року становили 7,6 млрд дол., скоротившись, порівняно з аналогічним періодом минулого року, лише на 5,7%.
Водночас щодо поточного рахунку, хотів би звернути увагу на поглиблення негативних тенденцій у зовнішній торгівлі, насамперед товарами.
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Зокрема, негативне сальдо торгівлі товарами у липні збільшилось до 2,036 млрд дол., з початку року – становило 6,274 млрд дол.
Починаючи з квітня, кумулятивно і помісячно експорт товарів скорочується більш швидкими темпами, ніж імпорт.
За 7 місяців 2022 року проти аналогічного періоду минулого року експорт товарів скоротився на 27,8%, імпорт – удвічі меншими темпами – на 15,9%.
Негативне сальдо торгівлі товарами і послугами, що за 7 місяців 2022 року вже перевищило 10 млрд дол., продовжує поглиблюватись, створюючи тиск на обмінний курс гривні.
Відкриття зернових коридорів з серпня, часткове повернення наших громадян з-за кордону напередодні нового учбового року, мають покращити баланс торгівлі товарами і послугами.
Дефіцит фінансового рахунку за цей період склав – 12,85 млрд дол. Його формування продовжує зумовлюватись відпливом валюти за операціями приватного сектору.
Зокрема, за підсумками 7 місяців, чистий відплив із приватного сектору (разом із помилками та упущеннями) становив 17,1 млрд дол. США (для порівняння за 7 міс 2021 року чистий відплив становив лише 0,9 млрд дол.).
Основні фактори – скорочення торгівельних кредитів, збільшення валюти поза банками.
За підсумками 7 місяців платіжний баланс зведено з дефіцитом 8,4 млрд дол. (в т.ч. в липні – 0,3 млрд дол.). Дефіцит було збалансовано за рахунок валютних інтервенцій НБУ і відповідного зменшення ЗВР.
Станом на початок серпня обсяг останніх (22,4 млрд дол.) залишився на адекватному рівні у частині фінансування поточного імпорту (3,2 місяці, рекомендований рівень не менше 3-х).
Отже, розглянуті тенденції свідчать про такі тенденції:
- Війна з росією призвела до значного погіршення платіжного балансу, спричинивши його дефіцит за 7 місяців на рівні 8,4 млрд дол. (проти профіциту 0,8 млрд дол. за аналогічний період 2021 року);
- Насамперед різко погіршилось зовнішньоторговельне сальдо з мінус 0,7 до 10 млрд дол., і ще більш стрімко збільшився відтік валюти за фінансовим рахунком, передусім за операціями реального сектору і населення.
- Водночас, підтримку повоєнному платіжному балансу надають відносно стійкі надходження від грошових переказів, оплати праці та значні обсяги зовнішньої допомоги від партнерів, що зростають.
- Вчасні дії НБУ щодо обмежень на валютному ринку та фіксації обмінного курсу допомогли пом’якшити шоковий вплив війни на платіжний баланс та запобігли неконтрольованому знеціненню гривні.
- Водночас через послаблення зовнішньої фінансової позиції тиск на золотовалютні резерви та національну валюту залишається значним.
- Для мінімізації цих ризиків влада, по-перше, вживає заходів щодо зменшення дисбалансів у зовнішній торгівлі. Насамперед у частині збільшення можливостей для нарощування експорту, зокрема вирішення питань страхування ризиків, логістики, доступу до обігових коштів, і спеціально наголошую, своєчасного повернення ПДВ експортерам. Ще раніше для стабілізації платіжного балансу ми скасували більшу частину пільг з імпорту, уведені в перші місяці війни.
- По-друге, для балансування платіжного балансу до кінця поточного та наступного року вкрай важливим є започаткування стабілізаційної програми МВФ, яка б розроблялась на умовах "виняткового доступу" з огляду на потреби України. Відповідні консультації між Фондом і Україною вже почались, і ми розраховуємо що упродовж декількох місяців цього року вони будуть фіналізовані.