Web 3.0 и блокчейн: куда несется интернет и к чему готовиться пользователям

Децентралізація, криптовалюта, незалежні фінансові системи — ще декілька років тому, людей, які про них говорили, вважали майже божевільними, а сьогодні це наше майбутнє.

Ера Web 3.0 настане, хочемо ми того чи ні, і цікавитися її основними принципами й векторами варто було починати ще вчора.

Web 3.0 — новий децентралізований інтернет, у якому все побудоване користувачами, належить користувачам і керується користувачами.

У час, коли інтернет-простір монополізований великими техногігантами, Web 3.0 дає можливість користувачам диктувати власні правила й упроваджує децентралізацію влади.

Серед основних переваг Web 3.0:

Децентралізація. Право власності розділяється між розробниками й користувачами;

Мінімум дозволів або повна їх відсутність. Кожен користувач має однаковий доступ до технології Web 3.0, без винятків;

Власна платіжна система. У Web 3.0 всі платежі здійснюватимуться за допомогою криптовалют, користувачі самі обиратимуть зручні способи оплати. Це дозволить відійти від застарілих інструментів обробки платежів;

Не вимагає довіри. Відсутність третьої сторони дозволить не покладатися на інших, все буде відбуватися децентралізовано на основі стимулів та економічних механізмів.

Наразі ми все ще перебуваємо на стадії Web 2.0, яка характеризується проблемою довіри креаторів до платформ: чи змінять вони правила користування їхнім продуктом, чи введуть цензуру. Натомість Web 3.0 це просто відсутність цензури як такої.

У Web 3.0 лише ви будете власником вашого контенту, продуктів, які ви створюєте, і фінансів.

Web 3.0 і великі корпорації: хто кого?

Головне питання, яке цікавить користувачів інтернету, чи зможе Web 3.0 похитнути систему влади, яка зосередилася в руках великих компаній, як Meta, чи це стане для них новим способом збагачення.

Очевидно, що в корпорацій є можливість уже зараз починати адаптуватись і зрештою сильно впливати на майбутнє Web 3.0. Великі компанії будуть старатися диктувати свої правила гри, щоб не втратити свого користувача і впливовість.

Чи зможуть вони це зробити, покаже тільки час. Також багато що залежатиме від легалізації криптовалют у світі та виведення їх у правове поле.

Власне, компанія Meta вже активно готується до переходу в Web 3.0. З'являється багато інсайтів про можливу інтеграцію криптовалют і NFT в Instagram.

Я ж вважаю, що першою великою компанією, що інтегрує Web 3.0 буде Twitter. Він є головною соцмережею у світі Web 3.0 і криптовалют.

У 2021 році компанія анонсувала створення команди Twitter Crypto, яка розвиватиме все, що пов'язане з децентралізованими технологіями, криптовалютами, NFT тощо.

Крім того, Twitter анонсував підписку розширеної версії Twitter Blue, де з'явилася можливість інтегрувати свої NFTs в аватар на своєму особистому профілі.

Незалежні фінансові системи й децентралізована наука: як це працює?

Основним поняттям технологій Web 3.0, яке варто пам’ятати, є DApps. Це децентралізовані програми, створені на основі технологій Ethereum, які допомагають руйнувати старі бізнес-моделі й створювати нові.

Нині основний сектор, де їх впроваджують, — фінансовий. Перевага DApps полягає в тому, що при їх використанні не збираються персональні дані, а також відсутні посередники, які можуть збирати плату.

DEFI (незалежна фінансова система) не контролює, куди ви спрямовуєте свої фінансові активи, ви можете їх використовувати як забажається без нагляду регулюючих органів і відправляти кошти в будь-яку точку світу.

Головний принцип — прозорість. Кожен може ознайомитися з даними продукту та перевірити, як працює система.

У DApps розвиненні позики від децентралізованих постачальників, які працюють у форматі peer-to-peer (коли позику надає конкретний позикодавець).

Їх перевага в тому, що ви можете отримати миттєву позику без застави і надання власної персональної інформації.

Також активно розвивається такий напрям як DeSci — децентралізована наука. Його метою є впровадження інфраструктури для створення, фінансування, кредитування й розповсюдження наукових знань на справедливій і рівноправній основі за допомогою Web 3.0.

Пріоритет DeSci — створення екосистеми для науковців, які будуть ділитися своїми знаннями, отримуючи за це фінансову вигоду й дозволяючи всім охочим легко отримувати доступ до досліджень і робити свій внесок.

Децентралізована модель в DeSci допоможе стати стійкими до цензури та впливу з боку центральних органів влади. Так науковці стануть більш незалежними, створюючи навколо себе своє DAO й отримуючи пожертви в криптовалюті.

Я вважаю, що децентралізація створить революцію у сфері фінансів і цінних активів. Класичним банкам потрібно буде ставати більш гнучким і перебудовувати свою бізнес-модель, щоб надалі конкурувати з децентралізованими проєктами.

Фінансові гіганти, як-от VISA та MASTERCARD, уже починають робити перші кроки до Web 3.0 та DApps. До прикладу, та ж VISA співпрацює з Crypto.com.

Блокчейн, кіберзловмисники й анонімність — усе так страшно?

Завдяки блокчейну можна відслідкувати власників будь-чого в інтернеті. Це відкриває нові можливості для боротьби зі зловмисниками, але з іншого боку ставить питання про полювання на інакодумців

Наразі блокчейн дозволяє відслідковувати транзакції зроблені в мережі, але ми не завжди маємо можливість дізнатися, хто володіє адресами.

Власників можна визначити через маркетплейси та доменні імена, зокрема ENS (якщо вони використовуються цією адресою), через соціальні мережі (у випадку, якщо власник вказував їх хоча би раз) і також через особистий контакт.

Web 3.0, блокчейн, криптовалюти розвиваються, а разом із ними адаптуються до нових реалій кіберзлочинці. І навіть за умови надійності блокчейну, вони знаходять і до нього підхід.

Крім того, не зникає й людський фактор. Якщо код не піддається, то в справу втручається соціальна інженерія, яка дозволяє отримати доступ до криптогаманців за допомогою психології та введення людини в оману, використовуючи різні інструменти для цього.

Чи можливе полювання на інакодумців? Так, звісно. Є фраза із фільму про хакерів "Хто Я", яку я постійно згадую, виходячи в мережу: "Жодна система не є безпечною". Завжди знайдуться рукасті хакери, які зможуть зламати систему й отримати те, що їм потрібно.

Ідентифікація через криптогаманці: чи можна розраховувати на анонімність?

Як я вже зазначав в інтерв’ю для CoinDesk, криптовалюти відіграють дуже важливу роль у майбутньому, зокрема й у формуванні "Нової України" після війни. Це буде цифрова революція, великий крок на шляху Web 3.0 і децентралізації.

Вважати, що ми повністю відмовимося від звичної фінансової системи й, умовно, паперових грошей не зовсім правильно. Ми маємо розуміти, у яких сферах буде застосовуватись ідентифікація через криптогаманці.

На сьогодні, створивши криптогаманець, можна залишитись повністю анонімним. Звичайно, транзакції відслідковуються, але зрозуміти кому належить адреса, майже неможливо.

У майбутньому, нам потрібно буде повністю відмовитись від анонімності при роботі з криптовалютою, проте уявити повний перехід на криптогаманці мені поки важко.

Чи довго триватиме й коли завершиться перехід на Web 3.0?

Процес переходу на Web 3.0 буде залежати від подій, які будуть відбуватись на світовій арені і в інтернеті. Війни, природні катастрофи, віруси та інше будуть або стимулювати розвиток і перехід до Web 3.0, або навпаки, постійно відкочуватимуть нас назад.

Потрібно розуміти одне: на розвиток нового інтернету будуть впливати великі корпорації. Їм потрібен час для адаптації, прийняття нових правил гри.

Децентралізація зменшить їхній вплив і сильно битиме по рукам монополістів, які нині контролюють велику частину ресурсів. Але прийняття Web 3.0 вже розпочалось.

Яким воно буде в фінальній версії — це лише здогадки. Адже, на відміну від Web 2.0, Web 3.0 стає більш гнучким та антикрихким.

Штучний інтелект і страх невідомого: яким буде Web 4.0?

Web 4.0 всі уявляють по-різному. Хтось говорить про повну децентралізацію майже у всіх сферах життя, хтось про повну роботизацію. Я прибічник того, що ставка буде зроблена на взаємодію людей зі штучним інтелектом.

Web 4.0 відкриє нам дві сторони. В одного боку будуть нові можливості, мінімум цензури чи повна її відсутність, децентралізація та нові фінансові реалії. З іншого — ми станемо надто залежними від роботизації.

Кордони між віртуальним і реальним із часом будуть стиратися, що призведе до страху невідомості. Саме тому людство потребуватиме серйозного втручання психологів, адже якщо не приділяти цьому належної уваги, відбудеться застій у фінансовому, ментальному й естетичному розвитку.

Це буде етап повної прозорості інтернету. Коли ми говоримо про Web 3.0, то розуміємо, що можемо відслідкувати всі фінансові транзакції в криптовалюті. У Web 4.0 рівень прозорості, швидкості і надійності комунікації в інтернеті зросте в декілька разів.

Web 4.0 стане епохою розквіту технологій додаткової реальності, компанії вийдуть на зовсім інший рівень, відбудеться інтеграція віртуального світу з реальним.

Вплив технологій із кожним роком посилюється, що впливає на ринок праці та психологічне здоров'я людей. Перехід від Web 3.0 до Web 4.0 буде набагато швидшим, ніж перехід від Web 2.0 до Web 3.0. Чи будуть люди готові прийняти нову реальність, покаже тільки час.