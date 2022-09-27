Как автоматизация продаж может помочь "пережить" экономический кризис

Одне з основних питань, яке цікавить українців не менше, ніж наша перемога у війні, – як відновити економіку країни?

Згідно з оцінкою Держстату, економіка України впала на 37,2% проти аналогічного періоду 2021 року. Водночас, Мінекономіки прогнозує падіння ВВП у 2022 році на 33,2%.

Перспективи досить туманні, проте вітчизняний бізнес вже робить певні кроки для стабілізації ситуації.

Задля виходу зі стану кризи, компанії зазвичай оптимізують витрати та процеси, шукають нові шляхи отримання прибутку. І хоча з останнім автоматизація навряд чи допоможе, з оптимізацією витрат та процесів – легко!

Програми для автоматизації продажів в компанії мінімізують кількість ручної роботи, структурують дані, виключають можливість помилок. Наприклад, лідогенерації, введення даних лідів, просування їх воронкою продажу тощо.

Автоматизація підвищує якість клієнтських даних в системі та напряму впливає на продажі

Ми вже зовсім не ті люди, якими були буквально пів року тому. На тлі постійного стресу та напруження у багатьох українців погіршилася пам’ять та знизилася увага.

Для пересічної людини — це річ, звісно, неприємна, але не смертельна; можна виправити. Для менеджера з продажу — фатальна.

Сейлз-менеджери мають бути уважні та сфокусовані на роботі 24/7, аби вчасно оновити картку клієнта, запам’ятати всі деталі розмови з лідом та повністю зобразити її перебіг у CRM-системі.

Будь-яка помилка може вартувати бізнесу мільйони гривень у втрачених угодах. CRM ж гарантує співробітникам чистоту даних (без появи дублікатів) та прозорість ведення угоди.

Для того, щоб зменшити ризики та значно покращити надійність вашої бази даних, рекомендую автоматизувати процес залучення лідів та оновлення карток клієнтів у CRM-системі.

Налаштуйте автоматизацію таким чином, щоб із всіх нових заявок, заповнених на сайті форм та вхідних електронних листів картка клієнта у CRM створювалася автоматично і сама підтягувала всю необхідну інформацію (поштова адреса, ім’я, контактний телефон тощо).

Тоді ви точно максимально занотуєте всю доступну інформацію і не втратите жодних деталей у процесі.

А для того, щоб історія відносин з клієнтом завжди була повна та актуальна, переконайтеся, що всі листи, повідомлення та дзвінки зберігаються в історії активностей автоматично.

Автоматизація дозволяє швидше реагувати на нові заявки від лідів та встановлювати перший контакт. Час — гроші. І це кажу не тільки я, це підтверджує статистика:

Ймовірність закрити угоду підвищується на 391%, якщо ви відповідаєте потенційному клієнту протягом 1 хвилини з моменту залишення ним заявки на сайті.

78% споживачів купують у тієї компанії, представник якої відповість їм на запит першим.

Отже, ваша ціль — якомога швидше реагувати на запити від потенційних клієнтів. В середньому, у вас є не більше 5 хвилин на те, щоб встановити перший контакт.

Навіть в умовах мирного життя домогтися такого результату при обробці нових запитів вручну неймовірно складно; що вже казати про ситуацію, коли в будь-який момент може пролунати сигнал повітряної тривоги і треба буде бігти в укриття.

Проте, завдяки автоматизації певних процесів, ви можете легко покращити свої позиції та відповідати на запити лідів швидше:

Налаштуйте автоматичне створення записів клієнтів у CRM з вхідних заявок на сайті, повідомлень у чатботі або в месенджері.

Налаштуйте автоматичний розподіл нових клієнтів між менеджерами з продажу та створення відповідних завдань.

Налаштуйте автоматичне відправлення повідомлень менеджерам з продажу у Slack, Telegram, на пошту тощо коли їм призначено нового клієнта.

Налаштуйте автоматичну імейл-розсилку , яка буде відправлена одразу як тільки клієнт залишить заявку.

Автоматизація покращує клімат у команді та допомагає в управлінні

Щасливий працівник — продуктивний працівник. І якщо у поточній ситуації по-справжньому безтурботними та щасливими ми бути поки що не можемо, варто хоча б по максимуму прибрати будь-які джерела невдоволення та стресу.

Для багатьох менеджерів з продажу ручне оновлення CRM системи, створення карток клієнтів, введення даних та інші рутинні процеси та завдання — саме такий дратівливий чинник.

Автоматизація вищеперерахованих процесів допомагає менеджерам з продажу звільнити неабияку частину їхнього робочого дня та присвятити час по-справжньому цікавим та креативним задачам.

Окрім цього, автоматизація допомагає в управлінні командою. З її допомогою можна:

Ставити автоматичні задачі менеджерам (підготувати презентацію, коли лід переходить на певну стадію воронки);

Налаштувати систему для демонстрації, коли з'являється заявка на сайті на демонстрацію продукту);

Налаштувати автоматичні сповіщення для менеджерів з продажу

Створити автоматичну звітність (все в системі оновлюється самостійно – вам потрібно лише задати необхідні параметри, налаштувати фільтри та кожного дня дивитись актуальну статистику)

Замість висновку

Автоматизація продажів або їх реорганізація може стати шансом для бізнесу не просто утриматися на плаву, але й збільшити свої прибутки. Так, навіть у такий непростий час.

Наприклад, одне з українських маркетингових агентств, яке використовує наш продукт, змогло домогтися збільшення конверсії воронки продажу на 28,4% завдяки автоматизації розподілу вхідних заявок з сайту між менеджерами.

Впровадження автоматизації звело до нуля втрату запитів та значно пришвидшило перший контакт менеджера з лідом, бо імейл-відповідь на запит відправляється автоматично та миттєво.

Втім, для того, щоб автоматизація працювала на вас, а не проти вас, необхідно підійти до неї відповідально.

Щоб не витрачати зайві кошти, рекомендую не шукати окремий інструмент для автоматизації кожного з процесів, а знайти один, який автоматизує якомога більше з них. З необхідними саме для вашого бізнесу інтеграціями з месенджерами або телефонією.

З мого досвіду, найефективніше програмне забезпечення, яке здатне автоматизувати більшу частину процесу продажу — CRM система.

Але я хотів би донести: навіть найкращий CRM-сервіс на планеті не є панацеєю для вашого бізнесу. На моменті вибору нового софту та його встановлення будьте максимально залученими в процес.

Це не чарівна паличка – вам надалі будувати всю роботу компанії у новій системі, тож аналізуйте продукт, активно спілкуйтеся з його постачальником, підлаштовуйте CRM під ваші робочі процеси та масштабуйтеся. Врешті-решт, це основна задача бізнесу у всі часи.