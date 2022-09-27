Что такое е-Stock и как она улучшит обеспечение медучреждений лекарствами

Щороку з державного бюджету витрачаються близько 10 млрд грн на закупівлю медичних товарів за централізованими програмами.

Ще більше коштів іде на закупівлю ліків у регіонах. Постачають ліки від більшості інфекційних хвороб і міжнародні партнери.

Інформація щодо залишків ліків та медичних виробів, якою оперують на центральному рівні, оновлюється нечасто, неточно і не з тим охопленням.

Кейси, коли потрібно відстоювати право пацієнта на безкоштовний лікарський засіб, повторюються. Кейси, коли потрібно збирати інформацію через відсутність статистики, – усе ще наша буденність.

Це свідчить, що потрібно реалізувати ідею Міністерства охорони здоров’я від 2018 року: створити національну систему обліку лікарських засобів e-Stock.

Наша команда вирішила трансформувати ідею на продукт. До кінця 2022 року плануємо закінчити перший етап розробки: функціонал збору потреб, управління організаціями та користувачами. До кінця 2023 року реалізуємо повний функціонал для закупівель ліків за кошти державного бюджету.

Які проблеми вирішить e-Stock

З початком війни сфера охорони здоров’я постала перед викликом координації та обліку медичної гуманітарної допомоги. З таким завданням ми зустрічаємося не вперше. Коли почалася пандемія, нам потрібно було оперативно налаштовувати логістичні ланцюги, обліковувати товари та вакцини.

Для цього ми вирішили запроваджувати додаткові модулі в готові системи.

Система е-Stock дозволить бачити актуальну інформацію щодо наявності ліків у всіх лікарнях, зробить процес списання медичних товарів прозорим, підвищить обізнаність пацієнтів щодо можливості отримати ліки безоплатно.

Коли її запустять, пацієнти отримають доступ до закуплених ліків, а дані про забезпечення ними стануть джерелом для ухвалення управлінських рішень.

Водночас, щоб e-Stock запрацювала, необхідно впровадити систему 2D-кодування. Це дозволить відстежувати переміщення кожної упаковки ліків і розуміти їх походження. Над цим уже працюють МОЗ та низка стейкхолдерів.

Наступні кроки

Зараз триває проєктування і розробка системи, яка переводить закупівельний цикл в інформаційну систему. У ній ми зможемо відстежувати дані від ідентифікації потреби в товарі до використання цього товару.

Це охоплює такий функціонал: збирання даних про потреби, формування річного замовлення, звітність за проведеними закупівлями, поставка товарів на національні склади, розподіл медичних товарів, їх відвантаження до закладів охорони здоров’я, використання, утилізація та інвентаризація.

Система передбачатиме звичну для закладів охорони здоров’я взаємодію: через медичні інформаційні системи, а в окремих випадках – через нашу інформаційно-аналітичну систему MedData. Ці інструменти вже працюють у лікарнях, тому ми сподіваємося, що впровадження йтиме за планом.

Зараз ми впроваджуємо систему e-Stock у лікарнях, які отримують медичні товари безкоштовно в межах закупівель за кошти держбюджету.

Наступні ітерації – інформація про товари, закуплені міжнародними партнерами та донорами, місцевими бюджетами, а також у межах програми медичних гарантій. Після цього – відображення інформації про наявність ліків в аптеках.

До речі, коли ми говоримо про сферу охорони здоров’я, то маємо на увазі не лише цивільні лікарні і заклади у сфері відання МОЗ, а й заклади Пенітенціарної служби та Національної академії наук України.

Замість висновку

Е-Stock має стати системою управління всіма матеріальними ресурсами в галузі. Успішна розробка та впровадження проєкту буде прикладом стратегії win-win, де від результату виграють держава, бізнес і найголовніше – пацієнти.

Точна інформація про наявність ліків, верифіковані статистичні дані та автоматизовані процеси – те, що має забезпечити ця розробка.