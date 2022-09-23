Рост, несмотря на кризис: почему украинский малый и средний бизнес выстоит и победит

Уже сім місяців Україна проходить найтяжчий краш-тест у своїй новітній історії. МВФ прогнозує скорочення ВВП країни на третину до кінця року.

Криза, спричинена війною, вийшла далеко за межі країни: економічне зростання на міжнародних ринках може сповільнитися вдвічі, а загальні втрати світового ВВП, за прогнозами, сягнуть $1 трильйона.

Проте криза – це завжди шлях до трансформації, хоч і для нашої країни жорстокої – війною. Сьогодні ми бачимо тренд стабілізації та поступового відновлення, зокрема і на платіжному ринку.

Обсяги безготівкових розрахунків в країні зростають: за кількістю платіжних операцій з картками Mastercard в Україні у серпні ми вийшли на рівень довоєнного січня, а за обсягами – перевищили його.

Ми все ще бачимо суттєве падіння з початком війни в таких категоріях як ресторанний бізнес, магазини одягу, медичні послуги, вже не говорячи про авіаквитки, де спад найдраматичніший зі зрозумілих причин.

Разом із тим є і ті категорії, які вже сьогодні не лише стабілізувалися, але і зросли в операціях у порівнянні з довоєнним січнем: продуктовий ритейл, промислові товари, товари для дому, готельний бізнес.

Пояснень цьому може бути багато, для мене ж головне – ген життєстійкості, який є в українського бізнесу і в кожного українця.

За шість місяців війни частина українського малого і середнього бізнесу зазнала радикальних втрат: червневе дослідження Mastercard SME Index підтверджує, що 39% МСБ вимушено поставили свою діяльність на паузу.

Однак 61% підприємців, хоч і в більшості постраждали внаслідок війни, продовжують працювати далі.

І в яких би умовах зараз не були – вірять у відновлення, і вже над цим працюють, "перепрошивають" свою діяльність і будують нові стратегії.

Про потреби, українські бестселери та географію

Чого сьогодні найбільше бракує підприємцям? Опитування свідчать, що найбільше вони потребують нових замовлень та ринків збуту (56%), фінансової підтримки (33%) та допомоги з логістикою (23%).

Як на мене, усе це є потенційною точкою перетину для усієї платіжної екосистеми – технологічних компаній, регулятора, банків, торгових партнерів і провайдерів цифрових послуг, – заради допомоги українському бізнесу.

Зараз, коли світ настільки відкритий до України, а країна стала новим глобальним брендом свободи та незламності, це можливість продемонструвати світові український бізнес та українські таланти.

Підприємці впевнені, що українські товари та послуги мають великий потенціал і чи не найбільший – у сфері IT.

Майже половина з них (49%) зазначає, що саме ІТ-послуги можуть стати українським бестселером у світі, а крім цього найбільш перспективними товарами українського виробництва для міжнародного ринку підприємці вважають дизайнерський одяг (28%) та крафтові продукти (26%).

Наше дослідження показало, що сьогодні третина українських бізнесів, які продовжують працювати під час війни, вже масштабувалися на закордонного споживача, а ще 21% – планують це робити у майбутньому.

Українські МСБ сьогодні найбільше продають в такі країни як США, Польща, Німеччина, Велика Британія, Литва та Канада, а новими перспективними ринками бачать також Болгарію, Італію та Молдову.

Український бізнес прагне ставати міжнародним, і цьому сприяють цифрові рішення. Кілька років тому діджитал допоміг українським підприємцям вистояти під час локдауну. Сьогодні ж цифрові інструменти критично важливі для продовження роботи під час війни.

Уже 70% підприємців країни використовують сайти, соцмережі й месенджери, щоб побудувати свою екосистему продажів і розвивати продуктову стратегію, а заразом – транслювати цінності, які несе їхній бренд. І саме цифрові канали для 39% з нині працюючих бізнесів приносять понад половину всіх замовлень.

Водночас підприємці розширюють можливості оплат для своїх клієнтів, і сьогодні уже 9 з 10 українських МСБ приймають оплати в безготівковій формі. І навіть більше: кожен десятий український підприємець приймає оплати криптовалютою.

Інноваційність, стійкість, віра у відновлення і готовність швидко адаптуватися до нових реалій, мріяти та діяти – це сьогодні шлях, який обирають українські підприємці для розвитку. І підтримка на цьому шляху важлива.

Про допомогу і цифрові рішення

Як глобальна технологічна компанія у сфері платежів, найперше, що ми зробили з 24-го лютого і робили до цього кожного дня – забезпечили безперебійну роботу платежів в країні, допомогли банкам-партнерам оперативно запустити хмарні операційні платформи, а також масштабували нові актуальні фінансові сервіси.

Серед них – "Готівка на касі", яка фактично подвоїла мережу банкоматів в країні, зробивши можливим доступ українців до готівкових коштів на касі десятків торгових мереж. Крім того, щоби підтримати підприємців фінансово, ми тимчасово скасували комісії інтерчейндж для безготівкових розрахунків в Україні.

Для відновлення українським підприємцям потрібні кошти та знання, як будувати й розвивати бізнес у нових реаліях. І особливий потенціал ми бачимо сьогодні в українських фінтехах.

Спеціально для українських підприємців і фінтех-стартапів ми запустили програму Start Path Ukraine. Вона покликана надати їм можливість пришвидшити свій розвиток і сприяти відновленню економіки України.

П’ять українських стартапів протягом шести місяців акселерації отримають менторський супровід, доступ до ресурсів і можливостей нетворкінгу з провідними експертами. Крім того, кожен з п’яти обраних стартапів отримає грант у 10 000 доларів США для подальшого розвитку.

На сьогодні у рамках Start Path підтримку загалом отримали понад 300 стартапів в усьому світі, а серед відомих учасників програми – компанії CNote, Doconomy, Revolut та Subaio.

Впевнена, сьогодні українські фінтехи, стійкі та інноваційні, здатні зробити важливий внесок у відновлення економіки країни і далі масштабуватися на іноземні ринки.

Дослідження каже, що одним з основних бар’єрів, який заважає малому та середньому бізнесу вийти на зовнішні ринки, є нестача профільних знань – про це говорить майже третина підприємців.

Сьогодні, як ніколи раніше, ми маємо об’єднуватись як всередині країни, так і з міжнародними партнерами, щоби аналізувати потреби підприємців і надавати їм вагому підтримку та корисні рішення.

Саме тому разом з Мінцифрою і польським урядом ми відкрили консультаційний центр підтримки Дія.Бізнес у Варшаві для переміщених українців у травні цього року. За кілька місяців роботи, центр вже надав понад 3000 консультацій для розвитку бізнесу українцям.

Я бачу в українських підприємцях велику мережу партнерів, з якими пліч-о-пліч можна відбудовувати Україну – ще більш прогресивну, технологічну та інноваційну. Всі ми сьогодні готові допомагати одне одному, і нам готовий допомагати світ.

І одним із важливих викликів на цьому шляху я бачу швидкість – щоби не втратити момент, мріяти широко, діяти впевнено і максимально використати можливості, які сьогодні відкриваються для країни та українських підприємців.