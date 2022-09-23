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Рост, несмотря на кризис: почему украинский малый и средний бизнес выстоит и победит

Рост, несмотря на кризис: почему украинский малый и средний бизнес выстоит и победит

Что помогает украинским предпринимателям держаться на плаву в кризис? (укр)
Пятница, 23 сентября 2022, 13:15
Инга Андреева
генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове

Уже сім місяців Україна проходить найтяжчий краш-тест у своїй новітній історії. МВФ прогнозує скорочення ВВП країни на третину до кінця року. 

Криза, спричинена війною, вийшла далеко за межі країни: економічне зростання на міжнародних ринках може сповільнитися вдвічі, а загальні втрати світового ВВП, за прогнозами, сягнуть $1 трильйона

Проте криза – це завжди шлях до трансформації, хоч і для нашої країни жорстокої – війною. Сьогодні ми бачимо тренд стабілізації та поступового відновлення, зокрема і на платіжному ринку. 

Обсяги безготівкових розрахунків в країні зростають: за кількістю платіжних операцій з картками Mastercard в Україні у серпні ми вийшли на рівень довоєнного січня, а за обсягами – перевищили його. 

Ми все ще бачимо суттєве падіння з початком війни в таких категоріях як ресторанний бізнес, магазини одягу, медичні послуги, вже не говорячи про авіаквитки, де спад найдраматичніший зі зрозумілих причин. 

Разом із тим є і ті категорії, які вже сьогодні не лише стабілізувалися, але і зросли в операціях у порівнянні з довоєнним січнем: продуктовий ритейл, промислові товари, товари для дому, готельний бізнес.   

Пояснень цьому може бути багато, для мене ж головне – ген життєстійкості, який є в українського бізнесу і в кожного українця. 

За шість місяців війни частина українського малого і середнього бізнесу зазнала радикальних втрат: червневе дослідження Mastercard SME Index підтверджує, що 39% МСБ вимушено поставили свою діяльність на паузу. 

Однак 61% підприємців, хоч і в більшості постраждали внаслідок війни, продовжують працювати далі. 

І в яких би умовах зараз не були – вірять у відновлення, і вже над цим працюють, "перепрошивають" свою діяльність і будують нові стратегії. 

Про потреби, українські бестселери та географію  

Чого сьогодні найбільше бракує підприємцям? Опитування свідчать, що найбільше вони потребують нових замовлень та ринків збуту (56%), фінансової підтримки (33%) та допомоги з логістикою (23%). 

Як на мене, усе це є потенційною точкою перетину для усієї платіжної екосистеми – технологічних компаній, регулятора, банків, торгових партнерів і провайдерів цифрових послуг, – заради допомоги українському бізнесу. 

Зараз, коли світ настільки відкритий до України, а країна стала новим глобальним брендом свободи та незламності, це можливість продемонструвати світові український бізнес та українські таланти. 

Підприємці впевнені,  що українські товари та послуги мають великий потенціал і чи не найбільший – у сфері IT. 

Майже половина з них (49%) зазначає, що саме ІТ-послуги можуть стати українським бестселером у світі, а крім цього найбільш перспективними товарами українського виробництва для міжнародного ринку підприємці вважають дизайнерський одяг (28%) та крафтові продукти (26%).

Наше дослідження показало, що сьогодні третина українських бізнесів, які продовжують працювати під час війни, вже масштабувалися на закордонного споживача, а ще 21% – планують це робити у майбутньому. 

Українські МСБ сьогодні найбільше продають в такі країни як США, Польща, Німеччина, Велика Британія, Литва та Канада, а новими перспективними ринками бачать також Болгарію, Італію та Молдову. 

Український бізнес прагне ставати міжнародним, і цьому сприяють цифрові рішення. Кілька років тому діджитал допоміг українським підприємцям вистояти під час локдауну. Сьогодні ж цифрові інструменти критично важливі для продовження роботи під час війни. 

Уже 70% підприємців країни використовують сайти, соцмережі й месенджери, щоб побудувати свою екосистему продажів і розвивати продуктову стратегію, а заразом – транслювати цінності, які несе їхній бренд. І саме цифрові канали для 39% з нині працюючих бізнесів приносять понад половину всіх замовлень.

Водночас підприємці розширюють можливості оплат для своїх клієнтів, і сьогодні уже 9 з 10 українських МСБ приймають оплати в безготівковій формі. І навіть більше: кожен десятий український підприємець приймає оплати криптовалютою.  

Інноваційність, стійкість, віра у відновлення і готовність швидко адаптуватися до нових реалій, мріяти та діяти – це сьогодні шлях, який обирають українські підприємці для розвитку. І підтримка на цьому шляху важлива.

Про допомогу і цифрові рішення 

Як глобальна технологічна компанія у сфері платежів, найперше, що ми зробили з 24-го лютого і робили до цього кожного дня – забезпечили безперебійну роботу платежів в країні, допомогли банкам-партнерам оперативно запустити хмарні операційні платформи, а також масштабували нові актуальні фінансові сервіси. 

Серед них – "Готівка на касі", яка фактично подвоїла мережу банкоматів в країні, зробивши можливим доступ українців до готівкових коштів на касі десятків торгових мереж. Крім того, щоби підтримати підприємців фінансово, ми тимчасово скасували комісії інтерчейндж для безготівкових розрахунків в Україні.  

Для відновлення українським підприємцям потрібні кошти та знання, як будувати й розвивати бізнес у нових реаліях. І особливий потенціал ми бачимо сьогодні в українських фінтехах. 

Спеціально для українських підприємців і фінтех-стартапів ми запустили програму Start Path Ukraine. Вона покликана надати їм можливість пришвидшити свій розвиток і сприяти відновленню економіки України. 

П’ять українських стартапів протягом шести місяців акселерації отримають менторський супровід, доступ до ресурсів і можливостей нетворкінгу з провідними експертами. Крім того, кожен з п’яти обраних стартапів отримає грант у 10 000 доларів США для подальшого розвитку. 

На сьогодні у рамках Start Path підтримку загалом отримали понад 300 стартапів в усьому світі, а серед відомих учасників програми – компанії CNote, Doconomy, Revolut та Subaio. 

Впевнена, сьогодні українські фінтехи, стійкі та інноваційні, здатні зробити важливий внесок у відновлення економіки країни і далі масштабуватися на іноземні ринки.

Дослідження каже, що одним з основних бар’єрів, який заважає малому та середньому бізнесу вийти на зовнішні ринки, є нестача профільних знань – про це говорить майже третина підприємців. 

Сьогодні, як ніколи раніше, ми маємо об’єднуватись як всередині країни, так і з міжнародними партнерами, щоби аналізувати потреби підприємців і надавати їм вагому підтримку та корисні рішення. 

Саме тому разом з Мінцифрою і польським урядом ми відкрили консультаційний центр підтримки Дія.Бізнес у Варшаві для переміщених українців у травні цього року. За кілька місяців роботи, центр вже надав понад 3000 консультацій для розвитку бізнесу українцям. 

Я бачу в українських підприємцях велику мережу партнерів, з якими пліч-о-пліч можна відбудовувати Україну – ще більш прогресивну, технологічну та інноваційну. Всі ми сьогодні готові допомагати одне одному, і нам готовий допомагати світ. 

І одним із важливих викликів на цьому шляху я бачу швидкість – щоби не втратити момент, мріяти широко, діяти впевнено і максимально використати можливості, які сьогодні відкриваються для країни та українських підприємців.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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