Когда суды говорят красноречивее за призывы инвестировать в Украину

​​Президент поговорив з головою найбільшої інвестиційної компанії світу Blackrock і закликав інвестувати в Україну. І це прекрасно.

Апеляційний Суд в Україні сказав, що компанія Ferrexpo, акції якої торгуються на лондонській біржі, незаконно 20 років тому купила 40% Полтавський ГОК у якихось росіян і тому має віддати все назад.

Відіграти назад по-українськи. Росіянам. Хоча після російських паспортів у суддів Верховного Суду, чи маємо ми дивуватись таким рішенням…. Питання риторичне.

Як ви думаєте, який сигнал більш зрозумілий для інвесторів? Купа іноземних інвесторів купувала акції української компанії, а тепер вони з подивом дізнаються, що українські суди вирішили відіграти назад угоду 20-річної давності і тепер цим іноземним інвесторам належить лише дуля з маком.

Не через Путіна. Не через війну. А через рішення українського суду. Який винайшов машину часу і відправився у минуле.

І зараз будь-який іноземний інвестор буде дивитись на будь-яку українську компанію, акції якої він купляв чи думав купити, як на бомбу уповільненої дії. А сотні фондів, які володіють акціями Ferrexpo подумають, що інвестувати в Україну – то завжди погана ідея.

Україна платить кров’ю за свою незалежність. Україна отримає шанс на крові українських воїнів стати іншою країною. Стати в тому числі заможною країною.

Ми отримали шанс стати східноєвропейським тигром. Але ми можемо втратити цей шанс. Якщо після війни не змінимось. Якщо в країні не буде верховенства права. Якщо право приватної власності не стане святим для держави.

Ми можемо любити або не любити Жеваго. Але інвестиційний клімат важливіший. Це рішення не про Жеваго. Це рішення про економіку України. Про інвестиції в Україну.

Можно провести безліч телефонних розмов з провідними інвесторами світу. І зараз вони будуть з радістю говорити. Бо Україна в тренді. Бо Україна творить дива.

Але далі вони будуть дивитись не на слова. А на дії. А такі дії говорять самі за себе. І не спонукають до інвестицій в Україну. А без них не буде економічного зростання.

Опубліковано з дозволу автора

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