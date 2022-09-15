Главные тренды LegalTech индустрии за период войны в Украине

Судові засідання онлайн, нічні консультації, отримання витягів і оформлення документів за кілька годин – такі реалії роботи юридичної сфери під час війни.

На ці запити не могла не відреагувати сфера LegalTech, продукти якої, - від приватних сервісів до застосунку "Дія", - полегшували, пришвидшували та оптимізовували роботу юристів, юридичних відділів компаній, нотаріусів тощо.

Щороку попит на сервіси LegalTech зростає, а фахівці прогнозують розширення ринку до $32,3 млрд 2025 року з $28,21 млрд 2022 року.

Автоматизація процесів

Пандемія 2020 року суттєво пришвидшила автоматизацію юридичних процесів, а повномасштабна війна в Україні на практиці ще раз продемонструвала важливість цієї трансформації.

Отримати довідку ВПО, оформити дозвіл на виїзд дитини, відновити документи, зафіксувати збитки, продовжити договір оренди земельної ділянки – ці та низка інших процесів потребували й досі потребують практичної миттєвої реакції юристів, адвокатів, нотаріусів.

Відтак, доведення до автоматизму певних моментів і прискорення роботи давали можливість галузі працювати злагоджено й надавати послуги, релевантні воєнному періоду.

Автоматизація процесів у юридичному секторі передбачає доведення до автоматизму створення документів (наявність відповідних форм, швидкий аналіз правового поля на зміни в структурі цих форм тощо); аналіз вже наявних документів, матеріалів, витягів та їхнє ведення й збереження.

Згідно з дослідженнями McKinsey&Company, чверть цього часу можна скоротити, використовуючи платформи, сервіси чи відповідні програми.

Цей тренд притаманний не лише Україні, але й ЄС та США теж. 2021 року міжнародна компанія з понад 200-річною історією Wolters Kluwer, яка реалізує онлайн-рішення, зокрема, й для юристів по всьому світу, оприлюднила звіт про запит юридичного ринку на техноінновації.

Так, опитавши 700 професіоналів у галузі права з усієї Європи та Сполучених Штатів аналітики дійшли висновків, що автоматизація окремих моментів юридичної діяльності як для юрвідділів компаній, так і для спеціалізованих юридичних чи адвокатських фірм є критично важливою.

Оскільки підвищує продуктивність, а з цим у результаті й прибутковість ведення бізнесу.

Тож тренд і запит на автоматизацію процесів, а з ним і навчання цим інструментам, зростатиме – серед юридичних компаній, юридичних відділів, студентів як майбутніх спеціалістів у цій галузі та окремих фахівців, що мають приватну практику.

Зростання та обсяги даних і зменшення часу на їхнє опрацювання

У 2012 році група студентів з Брукліну задумалася, як спростити роботу правників, аби ті не витрачали години, а то й дні, на пошук необхідних документів. Адже щороку в світі кількість інформації зростає експоненціально.

Це стосується і юриспруденції: нові прецеденти, закони, міжнародні об’єднання тощо. Тож студенти організували перший в історії "юридичний хакатон". З нього виник рух Legal Hackers, який розрісся по усьому світу, а його представники почали впроваджувати ІТ-технології для кращого обслуговування клієнтів.

Зокрема, вони розширили доступ до правосуддя для осіб з низьким доходом. З цього хакатону та перших ІТ-продуктів, розроблених у 2010-х роках, активізувалося створення сервісів та інновацій, які б полегшували пошук для спеціалістів з юриспруденції.

Це – і оцифрування прецедентного права, яке зробили представники Бібліотеки Гарвардської юридичної школи 2017 року. Вони завершили проєкт Caselaw Access Project і оцифрували 334 роки історії права.

Це зробило окремі унікальні документи доступними для юристів у всіх штатах Америки. І створення програми eDiscovery. Завдяки її автоматизованому пошуку, юристи можуть відстежувати, на якому етапі знаходиться розслідування тієї чи іншої справи, які нові докази з’явилися у ній і швидко ознайомлюватися з новими рішенням.

Зазвичай ці функції покладалися на помічників юристів. Сьогодні цю роботу можуть виконувати програми і набагато швидше. У такий спосіб компанії зберігають бюджет, не наймаючи великий штат працівників, що є безперечним плюсом.

В Україні опрацьовувати масиви даних допомагає телеграм-бот OpenData, який може простежувати зміни в судових реєстрах чи реєстраційних даних різних компаній.

Також усі масштабні нововведення в різних сферах правового регулювання, судочинства, функціонування державних реєстрів і інших ретельно моніторять алгоритми платформи Lex.

Аналітично-правова система збирає всю нову інформацію (від ВР, КМУ, судів тощо), опрацьовує її (додаючи, наприклад, гіперлінки до відповідних статей законів, на які є посилання в документах), приводить до єдиного формату, адаптує для зручного і швидкого пошуку.

Відтак рутинну роботу на себе перебирають алгоритми, юристи ж отримують – готовий інструмент, з яким надалі значно легше і швидше працювати з наростаючим масивом правової інформації.

В умовах війни запит на зменшення часу опрацювання документів значно виріс. Адже юристів, адвокатів і нотаріусів "накрило" хвилею нововведень одночасно як від Кабміну, так і від парламенту, на додачу до роз’яснень від різних органів та указів президента.

Увесь цей комплекс потрібно було в рекордні терміни опрацювати, зрозуміти алгоритм дій, за потреби розробити нові зразки документів, з якими далі працювати, пояснити, що робити клієнтам чи керівникам компаніям.

Запит на це буде актуальний надалі й триватиме після перемоги, оскільки тоді знову додасться нових норм, законів і вказівок.

Оптимізація бізнесу за допомогою технологій

У 2007 році на ринку США з’явився черговий стартап – програма для ведення справ юристів Rocket Matter. Це – планувальник, CRM-система та бухгалтер в одному сервісі.

Програма автоматизує обробку документів, дозволяє керувати юридичними контактами, вести справи, формувати графіки, календарі та планувати зустрічі.

Однак, юридична галузь попри наявність Rocket Matter, Smokeball та інших сервісів продовжувала скептично ставитися до інновацій та відкладала їхню імплементацію в робочі процеси до пандемії 2020 року.

Станом на 2021 рік, за даними Wolters Kluwer, більшість юридичних компаній ЄС та США розглядають витрати на технології як інвестицію, яка в майбутньому допоможе підвищити продуктивність і можливість розширити спеціалізацію з надання юрпослуг.

Схожі процеси посилила в Україні не лише пандемія, але й повномасштабна війна. Рекордно зріс запит на оптимізацію низки процесів: від виставлення рахунків, можливості підписувати документи онлайн до отримання послуг онлайн тощо.

Зросли запити й на роботу з правовим полем інших країн, особливо Польщі. Тому почали з’являтися ресурси з розділами, де українські спеціалісти можуть детальніше ознайомитися з правом Польщі, а польські – з нашим.

Дистанційна робота, юридична практика та суди

Дистанційна робота, яка розпочалася ще з початком пандемії COVID-19, теж змушує оптимізовувати процеси. Тому правники уже зараз шукають нові шляхи обслуговування і виходять на новий рівень надання послуг. Наприклад, проводять судові засідання онлайн.

Допомагають у цьому платформи Zoom, Teams, Easycon. Зокрема, остання програма ідентифікує учасника процесу через кваліфікований електронний підпис, що зводить до нуля неправильне встановлення особи.

Закордонні фахівці прогнозують чітке майбутнє онлайн-судам — у 16 штатах Америки з 30 імовірно триватиме цифрова трансформація. Найбільш ефективною вона виявилася у цивільних справах.

В Україні війна теж стимулювала багатьох юристів працювати віддалено. А окремі компанії – переходити в "хмару" й там розгортати свої програми та сервіси.

З одного боку це – безпечніше, з іншого – менше ризиків втратити доступ чи важливу інформацію. Ця тенденція триватиме й далі, тож у цьому сегменті відбудеться як запит на інновації, так і пропозиція нових послуг.

За прогнозами аналітиків, річний темп зростання ринку юридичних ІТ-технологій буде дорівнювати 4% до 2027 року включно. Це – в кілька разів більше ніж у попередні роки.

Цьому сприятимуть і такі виклики як війна та пандемія, і збільшення числа молодих спеціалістів, які виросли й навчалися з технологіями, для яких інновації та гаджети практично від народження були вагомою частиною життя.

З ростом ринку ростиме й запит на різноманітніші послуги, збільшення їхньої кількості, до того ж збільшуватимуться й інвестиції в нові сервіси та продукти.

Тобто з обох боків, і "legal", і "tech", індустрія зростатиме. До цього варто готуватися вже зараз, аби встигнути підкорити свою хвилю.