Арестованные средства начали работать для победы над врагом

Ще на початку повномасштабної війни АРМА виступило з ініціативою використання арештованих активів, які перебувають в управлінні агентства, для оборонних та інших нагальних потреб держави в умовах воєнного стану.

Зокрема, було запропоновано спрямувати арештовані кошти з депозитних рахунків АРМА на фінансування бюджету шляхом купівлі військових облігацій.

Після спільної роботи з депутатами над змінами законодавства і тривалих зусиль щодо втілення нового механізму АРМА придбало перший пакет цінних паперів на 150 млн грн, які уряд використає насамперед на зміцнення обороноздатності.

Чому саме облігації

В умовах війни держава гостро потребує додаткових коштів, і гроші фігурантів кримінальних справ мають бути одним із таких ресурсів. Однак арештовані активи залишаються власністю цих фігурантів, а тому до вироку суду їх неможливо передати війську чи до бюджету, навіть якщо це російське або білоруське майно.

Отож, єдиний спосіб легітимно використати арештовані кошти в інтересах держави – інвестувати їх у державні інструменти підтримки оборонної сфери. Військові облігації є різновидом облігацій внутрішньої позики, які уряд випускає для підтримки ЗСУ та економіки України у воєнний час.

За отримані від інвесторів гроші купуються зброя, техніка, набої, медикаменти. Держава гарантує повернення відповідних запозичень з відсотками.

Важливо й те, що АРМА купує облігації за кошти, розміщені на депозитних рахунках у банку. Дохідність військових облігацій у гривні (в середньому 11% річних) вища, ніж ставки за депозитами (нині для вкладів АРМА – 7,7% річних).

Участь у нових фінансових операціях дозволяє агентству не тільки пропонувати уряду додатковий ресурс, а й ефективніше виконувати свою головну функцію – зберігати і за можливості примножувати економічну вартість арештованих активів.

За які кошти купуються військові ОВДП

В управління АРМА передаються всі типи активів: рухоме й нерухоме майно, корпоративні права та акції, гроші. Для нерухомості, частини рухомого майна та корпоративних прав агентство шукає тимчасових управителів.

Майно, яке швидко псується та стрімко знецінюється, за рішенням суду продається на торгах, а виручені кошти розміщуються на банківських депозитах. Арештовані кошти в готівковій та безготівковій формах також зберігаються на депозиті.

Отже, депозитний портфель АРМА є найбільш ліквідним активом, вартість якого постійно зростає завдяки нарахуванню відсотків. Оскільки йдеться про вклад до вимоги, тобто банк зобов’язаний повернути гроші в будь-який момент, умови розміщення арештованих коштів є одними з найбільш вигідних на ринку. За кілька років на депозит АРМА нараховано близько 160 млн грн відсотків.

Наразі загальний обсяг депозитного портфеля АРМА становить близько мільярда в гривневому еквіваленті. Відповідно до закону, ці кошти отримує держава після рішення суду про конфіскацію або власник, якщо суд скасовує арешт.

Оскільки випадків конфіскації майже не було, сотні мільйонів не приносили державі користі, хоча АРМА не раз пропонувало переказувати до бюджету бодай частину нарахованих відсотків. Так було до війни, початок якої дав імпульс для того, щоб арештовані гроші почали приносити країні конкретну вигоду.

Механізми придбання облігацій та повернення коштів

На придбання військових облігацій АРМА має право витрачати не більше 80% арештованих коштів у гривні. Для здійснення операцій залучається держбанк, а обсяг грошей для купівлі кожного пакета цінних паперів погоджується з Кабміном.

Оскільки арештовані кошти підлягають поверненню власникам в разі скасування арешту, одне з найбільш важливих питань стосується порядку повернення грошей, на які було придбано військові облігації, після відповідного судового рішення.

Недавні зміни до закону містять дві опції на вибір власника. Він може отримати кошти у вигляді придбаних АРМА облігацій або у вигляді грошей після продажу облігацій на вторинному ринку. В обох випадках сума повертається з відсотками. Їх нарахування відбувається за ставкою для депозитних рахунків АРМА.

Якщо дохідність облігацій перевищує дохідність депозиту, то різниця переказується до бюджету. Точні суми, які мають отримати власник коштів та бюджет, вираховується за встановленим Мінфіном порядком.

Механізм купівлі облігацій за арештовані кошти передбачає чіткі гарантії, які захищають права власників активів у випадку ухвалення судових рішень на їхню користь. Це важливо, бо ініціативи для підтримки держави під час війни не повинні створювати додаткові ризики і ставити під сумнів законність дій державних органів.

Мільярд – не межа

Зараз в управлінні АРМА перебувають близько 1 млрд грн, однак ця цифра не статична. Наприклад, недавно агентство за рішенням суду переказало на потреби Міноборони понад 300 млн грн, які належали сину президента-втікача. З цієї суми понад 50 млн грн становили нараховані відсотки.

Разом з тим, управління арештованими грошима має гарні перспективи в аспекті інвестування у військові облігації. Депозитний портфель АРМА постійно поповнюється, у тому числі завдяки арешту російських та білоруських коштів.

З початку війни динаміка передавання грошей зросла: з 24 лютого на рахунках розміщено понад 260 млн грн. На ці кошти нараховуються відсотки, що збільшує їх загальний обсяг. Депозитний портфель зростає і внаслідок продажу арештованого майна. Так, один з реалізованих лотів поповнив депозит на майже 240 млн грн.

Дієвість цього інструменту повинна спонукати правоохоронців передавати в управління АРМА більше арештованих активів.