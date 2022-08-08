Дефицита нет. Почему перевыполняется государственный бюджет

Багатьох шокували результати виконання планових показників за липень 2022 року.

Так, дійсно, попри війну держава та бізнес змогли об'єднати зусилля для досягнення спільної мети 一 фінансування армії.

Як і держслужбовці, так і платники податків почули заклик Президента щодо детінізації та консолідації фінансів на Перемогу. І ось виконання доходів державного бюджету значно покращилось.

Доходи загального фонду склали 169,6 млрд грн. Це на 72,3 млрд грн (+74,3%) більше, ніж у попередньому місяці, та на 94 млрд грн (+124,3%) більше, ніж в аналогічному місяці минулого року.

Видатки загального фонду були здійснені у розмірі 182,5 млрд грн, що відповідає 94,9% бюджетного розпису на місяць (для порівняння у червні цього року виконання розпису склало – 83,3%, у травні – 67,3%).

Варто зазначити, що видатки у липні були дещо меншими, ніж середньомісячні видатки загального фонду з початку війни (194,9 млрд грн) та суттєво меншими, ніж у попередньому місяці (232,4 млрд грн – червень).

Як наслідок, зростання доходів та скорочення видатків, а дефіцит загального фонду скоротився до 4,7 млрд грн.

На покращення виконання держбюджету в липні (порівняно з червнем) за доходами вплинуло декілька факторів:

Настання граничного строку сплати податків і зборів для платників, які згідно зі змінами до Податкового кодексу могли скористатись відповідною відстрочкою до закінчення липня;

Повернення оподаткування імпорту для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку, та транспортних засобів, які ввозяться громадянами;

Менші обсяги відшкодування ПДВ;

Значні надходження міжнародної зовнішньої допомоги (грантів), яка у липні становила 80,4 млрд грн або 47,4% доходів загального фонду. Для порівняння: у червні обсяг наданих грантів був більш ніж у 2 рази меншим (38,1 млрд грн).

Загалом у липні надійшло безповоротної зовнішньої допомоги в бюджет більше, ніж за перше півріччя 2022 р. (79,6 млрд грн).

Заходи з детінізації сплати, насамперед, внутрішніх податків також дозволили відчутно підсилити нашу фіскальну стійкість.

Утім, за реального падіння економіки ≈ на 28% навантаження на бюджет залишається надважким. Аби зрозуміти це, наведу кілька простих цифр:

Видатки бюджету за загальним та спецфондом за 7 місяців на 2/3 більші, ніж за аналогічний період минулого року.

У першому півріччі видатки на оборону, безпеку, правопорядок складали майже половину (47,5%) видатків держбюджету.

У травні-червні прямі видатки тільки на оборону з бюджету складали майже по 100 млрд грн на місяць. Тоді як у 2021 році Україна витратила майже таку суму (127,5 млрд грн) на оборону, але тільки за рік.

За 5 місяців від початку війни доходи бюджету (без зовнішніх грантів) покривають тільки (!) 40% видатків бюджету.

Дефіцит загального фонду за 7 місяців становив 411,3 млрд грн або у понад 8 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Майже половину (48%) потреби у бюджетному фінансуванні з початку року Україна закривала за рахунок зовнішньої допомоги (пільгові кредити і позики), ще третину – за рахунок монетизації дефіциту Нацбанком.

Щодо останнього джерела, це крихка конструкція для фінансової стабільності, але вона дала можливість виграти час. Є розуміння необхідності поступового скорочення та згортання такого фінансування наступного року із його заміщенням більш ринковими внутрішніми запозиченнями.

Отож, подальші перспективи виконання бюджету залежать, насамперед, від того, як і коли Україна досягне перемоги над ворогом, зовнішньої підтримки, адаптації бізнесу до військових умов, в т.ч. через допомогу держави. Головне завдання на наступні 5 місяців у бюджетно-податковій сфері забезпечити:

Ефективне адміністрування податків і зборів ДПСУ та ДМСУ

Безперебійне фінансування ЗСУ, соціальної підтримки соціально вразливих груп населення, чисельність якого різко збільшилась, критичної інфраструктури та проходження опалювального сезону.

Підтримку бізнесу через надання державних гарантій, компенсацію частини кредитної ставки, надання грантів, покриття воєнних ризиків та ін.

Залежно від розвитку подій будемо визначатись із прийняттям проєкту бюджету на наступний рік, який у мирні часи починався для парламенту у середині вересня.