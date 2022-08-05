Как у Cisco закрывают глаза на присутствие "серой" продукции в россии

Росія цілком і повністю залежна від закордонних технологій. І хоча й очільник Міністерства промисловості та торгівлі рф Денис Мантуров закликає витісняти з російського ринку імпортну техніку та обладнання, насправді замінити їх нічим.

Тому нещодавно Путін легалізував у рф імпорт товарів без дозволу правовласника – так званий "паралельний імпорт", а насправді контрабанду.

росія згодна платити втридорога за обладнання європейських виробників та завозити його нелегально, аби лиш зберегти доступ до технологій.

І тут постає питання – як відреагують іноземні компанії на такий крок? Закриють на це очі чи все ж будуть робити все, щоб прикрити шпарини, які використовує росія?

На жаль, поки що технологічний гігант Cisco схиляється до першого варіанту, але нам (всьому цивілізованому світу, який виступає проти агресора) хотілось би, щоб компанія нарешті вдалась до рішучих кроків.

Вплив компанії Cisco на росію – величезний. Компанія розробляє, виробляє та продає мережеве обладнання, програмне забезпечення, телекомунікаційне обладнання та інші високотехнологічні послуги та продукти.

Сьогодні на обладнанні Cisco працюють майже всі російські державні інституції, великі банки, оператори зв’язку, металургійні, авіаційні та машинобудівні компанії.

Відомо, що клієнтами Cisco є "ВТБ Банк", "Сбербанк", "Альфа-Банк", "Ростелеком", "Газпром", ПАТ "Московська біржа", Центральний банк рф, "Росатом".

Таке клієнтське охоплення робить Cisco не просто важливою, а критично важливою для росії компанією. Без її обладнання та програмного забезпечення на державний, промисловий та банківський сектори росії може чекати турбулентність, яка призведе до значних фінансових втрат або навіть до повного колапсу.

4 березня 2022 року Cisco заявила про призупинення всіх бізнес-операцій в росії та білорусі через повномасштабну війну, яку розв’язала росія за сприяння білорусі проти України.

Заява Cisco означала, що, починаючи з 3 березня, компанія зупиняє співпрацю з партнерами та дистриб’юторами в росії. Тобто, більше вони не зможуть отримувати продукцію Cisco авторизованими каналами.

Однак, тут і криється шпарина. Адже Cisco не може проконтролювати незаконний ввіз своєї продукції до рф. А попит на неї після заяв про вихід компанії з ринку не впав. Що й не дивно: Cisco була практично монополістом на цьому ринку.

Тож потік обладнання до росії не припинився. Тільки тепер його продає не сама Cisco, а різні російські компанії.

23 червня Cisco зробила ще одну заяву. Цього разу йшлося про повне згортання бізнесу на заміну призупиненню бізнес-операцій.

Компанія також заявила, що спілкуватиметься безпосередньо з клієнтами, партнерами та постачальниками, "щоб вирішити фінансові питання, включаючи повернення передплачених послуг і програмного забезпечення, наскільки це дозволено чинними законами та правилами".

Але російські компанії та державні органи продовжують купувати ліцензії Cisco навіть зараз – а також, зокрема, відкрито оголошують тендери на закупівлю обладнання Cisco.

Придбати ліцензії на обладнання Cisco можна, наприклад, через посередників та за криптовалюту. Організатори таких схем обіцяють "повну конфіденційність" та "відсутність наслідків у російському правовому полі" своїм клієнтам.

В окремих випадках піратські ліцензії продаються відкрито. А ще у червні хвалилися, що вони досі можуть придбати обладнання Cisco через дилера.

На ринку також з’явилися компанії, готові надати підтримку "сірому" обладнанню Cisco – зокрема, для цього російським клієнтам пропонують сервіс UnLic. Або ж обслуговувати його вони можуть і самостійно – в інтернеті вже можна знайти пост-експлуатацію зламаного обладнання Cisco.

Таким чином "сірий" або, як його називають у росії, "паралельний" імпорт обладнання Cisco в рф зріс в рази за останніх кілька місяців.

Cisco закрила свою академію в рф у рамках зупинки бізнес-активності в країні. Тимчасом в дружній до росії Вірменії нещодавно оголосили про старт спільного з рф проєкту.

Вірменська Академія "АРМКІБЕРСЕК" за підтримки навчального центру "Спеціаліст" при російському МДТУ ім.Баумана пропонує навчання за авторизованими курсами та сертифікацію Cisco Systems.

Навчання відбуватиметься російською мовою та буде доступним у онлайн-форматі. Іншими словами, Вірменія навчатиме російських спеціалістів онлайн, як працювати з обладнанням Cisco. Оригінальний спосіб обійти обмеження, пов’язані з зупинкою роботи Cisco Академії в росії.

Так, формально Cisco зробила все, щоб відмежуватися від ведення бізнесу в росії. Але в реальності – процедури комплаєнсу в компанії не передбачають перешкоджання російським компаніям незаконно отримувати доступ до обладнання та рішень Cisco.

Чи значить це, що компанія толерує подібну бізнес-поведінку? Чи просто поганий комплаєнс?

Якщо Cisco не розглядає "сірий" імпорт своєї продукції як присутність на російському ринку всупереч заявам про вихід, то це дуже сумно.

Якщо ж питання "сірих" поставок піднімаються в компанії, то ми очікуємо від неї конкретних юридичних дій. Зокрема, компанія Cisco може звернутися до українських законотворців та представників громадського сектору, з якими ми спілкуємось, та які активно впливають на санкційну політику. Ми відкриті до діалогу.

Тож якщо Cisco не бажає мати ніяких справ з країною-терористом, це рішення треба підкріпити більш рішучими діями.