Обстоятельства непреодолимой силы: что нужно знать бизнесу во время войны

Ведення бізнесу вимагає взаємодії з іншими суб’єктами ринку.

Одразу після проведення державної реєстрації в підприємця постає питання відкриття банківського рахунку, оренди офісу та його охорони.

Ці процеси супроводжуються укладанням договорів, які врегульовують порядок взаємовідносин, надання та отримання послуг, їх оплату.

Таким чином сторони домовляються надати послугу, оплатити її та вчасно обмінятися примірниками актів наданих послуг. Дотримання строків і термінів за договором – важливий показник, який визначає надійність контрагента.

Отже, порушення дедлайнів накладає на порушника відповідальність: сплату штрафу чи пені або компенсацію збитків чи упущеної вигоди.

Проте трапляються випадки, коли зобов'язання за договором не можна виконати апріорі. Наприклад, у країні сталося цунамі або почалася війна.

Такі обставини називають форс-мажорними або обставинами непереборної сили. Коли вони настають, у сторін є можливість посилатися на них та мотивувати неможливість виконання умов договору настанням таких обставин.

Велика війна в Україні внесла корективи в діяльність підприємців. Постійна загроза ракетних ударів та ризики сухопутного вторгнення на ту чи іншу частину території не гарантують беззаперечне виконання зобов’язань за договором.

Кожен такий випадок індивідуальний і має розглядатися в контексті умов у частині форс-мажору. Такі спори часто доходять до суду, де і встановлюється істина. Проте коректні формулювання умов договору можуть убезпечити від потенційних проблем з контрагентами, заощадити час та гроші.

Форс-мажор у законодавстві

Засвідчувати форс-мажорні обставини законодавець зобов’язав Торгово-промислову палату України (ТПП) та уповноважені нею регіональні відділення.

Такі обставини підтверджуються сертифікатом. Процедуру засвідчення обставин непереборної сили та видачі сертифікатів регламентують статут ТПП і закон "Про торгово-промислові палати в Україні".

Цивільний кодекс встановлює, що неможливість виконати зобов'язання внаслідок дії обставин непереборної сили є підставою для звільнення від відповідальності за порушення (ч. 2 ст. 617), але лише на час форс-мажору. Форс-мажор не дає право не виконувати умови договору взагалі.

Щоб уникнути господарсько-правової відповідальності (норми ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу України), бізнес має довести, що на вчасне виконання умов договору вплинули саме обставини непереборної сили.

Які обставини є непереборною силою

Законодавством не передбачені види обставин непереборної сили, проте форс-мажори можна поділити на кілька умовних груп.

1. Обставини, пов’язані з воєнними діями, підготовкою до них та їх наслідками: збройні конфлікти або їх загроза, блокади, військові ембарго, загальні мобілізації, оголошені та неоголошені війни, дії суспільного ворога.



2. Обставини, пов’язані з внутрішньою дестабілізацією: збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокади, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, введення урядом комендантської години та карантину, тривалі перерви в роботі транспорту.



3. Економічні обставини: експропріації, примусові вилучення, захоплення підприємств, реквізиції, громадські демонстрації, блокади, страйки, закриття морських проток, ембарго, заборони чи обмеження експорту та імпорту.



4. Техногенні та антропогенні обставини: аварії, протиправні дії третіх осіб, пожежі, вибухи.



5. Обставини, зумовлені природними чинниками: сильні шторми, циклони, урагани, торнадо, буревії, повені, нагромадження снігу, ожеледі, гради, заморозки, замерзання морів, проток, портів та перевалів, землетруси, блискавки, пожежі, посухи, просідання та зсуви ґрунтів.

Обставини, які не можуть визнаватися форс-мажором

До таких обставин належать фінансова та економічна криза, дефолт, зростання курсів іноземних валют до національної, недодержання або порушення обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника коштів.

Що потрібно вказувати в договорі

Господарський кодекс України та регламент ТПП дають можливість сторонам передбачити інші обставини непереборної сили, які не вказані в законодавстві. Керуючись принципом свободи договору та зважаючи на невичерпний перелік форс-мажорних обставин, сторони можуть зазначити їх на власний розсуд.

Проте в законі є винятки. Наприклад, коли фінансова криза не буде форс-мажором, то така умова буде нікчемною. Однак лише вказати такі обставини недостатньо. У договорі необхідно прописати й інші істотні та необхідні для звільнення від відповідальності умови, щоб уникнути судових спорів.

Зокрема, слід передбачити ситуації, через які можуть зірватися домовленості, та визначити, що в такому разі робити. Що для цього потрібно?



1. Визначити форс-мажори згідно з предметом договору. Варто приділити увагу тим потенційним ризикам, які можуть виникнути в процесі виконання договору.

Наприклад, зазначити, що злочинні дії третіх осіб можуть вплинути на виконання договору, і друга сторона не відповідає за це. Такі ситуації часто трапляються під час виконання договорів про перевезення, коли перевізник не зміг доставити вантаж через його крадіжку. Або мобілізація водіїв підприємства призвела до неможливості здійснити перевезення та виконати умови договору.

Формулювання, пов’язані з вчиненням третіми особами злочинів, часто включають і в інші договори як форс-мажорні обставини. Наприклад, відповідальність за несплату грошей з боржника знімається, якщо в нього, наприклад, зламали рахунки або вкрали гроші.



2. Прописати компетентний орган, який видаватиме сертифікат. Необхідно розуміти й пам’ятати, що зобов’язання за міжнародними та зовнішньоекономічними договорами може засвідчувати лише ТПП України.

Це означає, що сертифікати від регіональних ТПП не будуть належним доказом, який підтверджує неможливість виконати обов’язок.

3. Домовитися про строки оповіщення про настання форс-мажорних обставин. Закон не передбачає терміни, протягом яких сторона має повідомити іншу про настання обставин непереборної сили. Це дає можливість домовитися.

4. Прописати список документів на підтвердження форс-мажору та узгодити подальший механізм співпраці. Судова практика показує, що сертифікат є єдиним регламентованим законодавством документом.

Проте це не означає, що лише один сертифікат буде достатнім для підтвердження настання таких обставин. Подальші кроки в разі виникнення форс-мажорних обставин – умова, яка не буде зайвою в договорі.

Логіка цих пунктів передбачає можливість подальшої співпраці на нових умовах або укладення додаткової угоди з урахуванням обставин непереборної сили.

Введення воєнного стану в Україні є форс-мажорною обставиною, яка визнана Торгово-промисловою палатою України та є підставою для звільнення від відповідальності за порушення зобов’язань. Проте такий механізм діє при доведенні причинно-наслідкового зв’язку.

Така можливість існує і щодо угод, у яких нема згадки про форс-мажорні обставини. Утім, кожна ситуація вимагає індивідуального розгляду й аналізу.

Підприємці рідко приділяють увагу розділу договору, присвяченому форс-мажору. Часто такі умови прописуються лише кількома реченнями.

З початку активної фази війни підприємцям доцільно прописувати в угодах з партнерами умови форс-мажору. Такі застереження приносять лише плюси, серед яких – зменшення збитків та збереження ділової репутації.