Благотворительные фонды нужно строить по принципам бизнеса
Бізнес і благодійні фонди однакові, за винятком того, що кінцевою метою останнього не є прибуток.
Бути фондом у воєнний час непросто, адже людський ресурс обмежений, а кількість фондів велика.
Саме тому вже варто думати наперед і визначати, що корисного робитиме фонд після війни, адже проблем буде дуже багато, а більшість людей повернуться до відновлення власного життя.
Якщо все таки ви вирішили створити власний фонд, раджу звернути увагу на 3 речі:
- Місія, мета та діяльність фонду після закінчення війни
- Чіткі зони відповідальності
- Маркетинг = довіра = інвестиції = життя та діяльність фонду.
Особливу увагу варто звернути на маркетинг, він, як і в будь-якому бізнесі, є дуже важливим: про вас повинні говорити, знати та довіряти. Ліпший маркетинг — більше донатів, завдяки яким ви зможете допомагати людям.
Що найбільше мотивує людей донатити
Мабуть, немає жодної родини в Україні, яку би не зачепила війна. Саме тому українці максимально мотивовані донатити й без додаткових стимулів.
Вони бачать, на які подвиги готові військові, а тому підтримують їх як можуть і роблять свій вклад у нашу перемогу. На жаль, найбільшим, але й найтрагічнішим приводом для донатів є трагедії, як нещодавні обстріли Кременчука чи Вінниці.
Емоції ненависті й часто безпорадності перед злом люди конвертують у пожертви різним фондам, що допомагає їм відчувати причетність до спільної боротьби.
З боку фондів найкращою мотивацією є трансляція діяльності. Людям дуже важливо бачити, на що вони донатять кошти й візуалізувати результат.
Між фондами й людьми існує свого роду суспільний договір, як між громадянами й державою. Вони дають свої кошти й довіру, що вони будуть витрачені з максимальною користю.
Саме тому варто показувати, що ви плануєте купити а також звітувати про доставку, щоб цей договір функціонував і надалі.
Окрім того, фонди можуть мотивувати людей різноманітними подарунками, які дають відчуття причетності й пам’яті про події сьогодення.
Зараз наш фонд розробляє схему, де за найбільший донат людина зможе отримати трофей із фронту. Найвірогідніше це будуть подарунки з підписами від бригад, які отримали допомогу.
Де знайти хорошого постачальника
Більшість замовлень ми робимо завдяки особистим контактам. Проте, якщо ви маєте велике замовлення, наприклад, бронежилетів, варто спочатку замовити один і відправити його на тест для прострілювання й оцінки ефективності.
Це дуже важливо, адже ви несете відповідальність за чиєсь життя. Уже після тесту можна замовляти більші партії. Окрім того, раджу фокусуватися на великих замовленнях і робити оптові закупки.
На сьогодні VARTA не приймає нових заявок, а співпрацює лише з окремими військовими, із якими ми скооперувалися на початку війни. Ми працюємо напряму з командирами батальйонів, які роблять замовлення й уже на місці розподіляють допомогу.
Нам простіше та швидше перевезти фуру з речами на 100 осіб, ніж відправити стільки ж по одній посилці. Окрім того, можна співпрацювати з іншими фондами, які вже купують у перевірених постачальників.
Що робити для співпраці з іншими фондами, як їх знайти та перевірити
Найпростіший варіант – писати всім, кого знайшли, на пошту й грамотно формулювати запит. Варто пояснити, як ви можете бути корисні один одному, адже партнерства будуються на взаємовигоді. У роботі з іншими фондами опирайтеся на два правила:
- завжди домовляйтеся про зустріч в офісах чи на складах, щоб побачити на власні очі, як працює фонд
- переказуйте гроші лише напряму постачальникам, а не через інші фонди.
VARTA сьогодні партнериться з хорватськими волонтерами, які постійно передають в Україну гуманітарну допомогу, а також з іншими фондами та бізнес-партнерами, які готові підтримувати нашу діяльність.
Як уникнути проблем із митницею
- Якщо ви купуєте товар за кордоном, ви маєте подати запит на митницю про те, що ви очікуєте й у яку військову частину його відправите.
- Після доставки товару потрібно зробити акт прийому-передачі у двох екземплярах, адже митниця перевіряє чи отримали військові ваш товар і чи все надійшло.
Поради волонтерам-початківцям
- Партнертеся та спілкуйтеся з якнайбільшою кількістю людей зі сфери
- Продумайте стратегію розвитку та розвивайте фонд за принципами бізнесу
- Залучайте інвестиції з-за кордону
- Стукайте в усі двері поспіль, за якоюсь точно буде те, що вам потрібно
- Перевіряйте постачальників
- Креативте й робіть те, чого не роблять інші — тоді про вас дізнаються.