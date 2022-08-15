Успеет ли Украина подготовиться к зиме

Питання, які наразі непокоять усіх: чи здатні ми підготуватися до опалювального сезону? Якщо навіть у країнах ЄС є панічні настрої, що ж буде з нами?

Доповідаю — ми все зможемо. Підготовка до опалювального сезону і відновлення пошкоджених об’єктів йдуть за встановленим графіком. Упевнений, що після провалу на фронті ворог програє й енергетичну війну.

Останніми тижнями команда Міністерства у постійних роз’їздах регіонами, інспектуємо пошкоджені об’єкти ЖКГ і узгоджуємо наші зусилля з очільниками органів місцевого самоврядування.

Особисто за цей час зустрівся з усіма мерами міст, де є централізоване опалення і обговорив хід підготовки до опалювального сезону.

Зокрема, наявність ресурсів — людських, матеріально-технічних, фінансових, головні проблеми підготовки та шляхи їхнього вирішення.

Разом із регіональними лідерами ми створили систему зворотного зв’язку і координації робіт. Узгоджені графіки цих робіт і поставлено під контроль їхнє виконання.

Тепер докладніше. Дві третини регламентних робіт з підготовки до опалювального сезону вже виконані. Відновлюється і пошкоджена інфраструктура. Наслідком російського вторгнення стало ураження 327 об’єктів сфери теплопостачання, а саме: 316 котелень, 10 ТЕЦ і 1 ТЕС. Цього тижня обстріляли ТЕЦ-3 у моєму рідному Харкові. Але і з цим викликом ми впораємось.

Вже відновлені 156 котелень, які знаходяться на більш безпечних територіях. Для ремонту інших заготовлено всі необхідні матеріали.

Більшість робіт — лагодити дахи та вікна. Чекаємо вересня, щоб здійснити ці роботи, адже зрозуміло, що обстріли можуть повторитися.

Є ключові об’єкти, стан пошкоджень яких не дозволяє здійснювати теплопостачання. Це Кременчуцька, Чернігівська та Охтирська ТЕЦ. Ми розуміємо, що наповнення місцевих бюджетів в умовах війни не дає можливості громадам вирішити ці завдання самостійно у необхідні терміни.

Тому після дослідження стану об’єктів, визначення переліку робіт і формування бюджету уряд прийняв рішення про виділення 286 млн грн.

Розроблений календарний графік відновлення цих об’єктів, виконання якого буде ретельно контролювати Мінрегіон і відповідно до етапів виконання робіт буде проводитися подальше фінансування.

Наголошую, що мова йде не про повну реставрацію об’єктів до первісного стану, а про відновлення спроможності теплопостачання до початку опалювального сезону.

З точки зору дефіциту фінансових ресурсів і загрозу нових ударів — це найбільш раціональний підхід. Що мається на увазі? Наприклад, на Охтирській ТЕЦ гроші підуть на відновлення водогрійного котла, на Чернігівський — трансформатора та турбогенератора. Повний ремонт адмінбудівель поки що не на часі. Головне – дати людям тепло.

Удари по ТЕЦ є актами спрямованого терору. І ми не виключаємо, що окупанти будуть намагатися їх повторити у зимовий період.

Тому підготували відповідну стратегію реагування. Не можу розкривати всіх деталей, але розповім основне.

Пересувні модульні котельні та дизель-генератори

З резервного фонду виділили кошти на закупівлю критично необхідного мобільного обладнання. Буде закуплено газові та твердопаливні пересувні котельні та дизель-генератор до них, інше обладнання, а також дизельне паливо.

Основна мета — компенсувати потреби у тепло- і водопостачанні у разі руйнації стаціонарних об’єктів на час їхнього відновлення. Замість пошкоджених існуючих котелень на час ремонту будемо підключати мобільні.

Диверсифікація та розгалуження теплових мереж

Наразі ведемо переговори з деякими місцевими адміністраціями щодо встановлення в системах міст перемичок та низки інших заходів, які дозволять у разі припинення роботи однієї котельні — не зупиняти систему і залишати решту міста з теплом. А район забезпечити пересувними системами на час ремонтно-відновлювальних робіт.

Збереження теплових систем у покинутих будинках та квартирах

На початку березня певні громади зіткнулись з проблемою — внаслідок ударів росіян будинки залишились без тепла.

Люди покинули житло, замерзли внутрішньобудинкові системи, що спричинило їхнє руйнування. Для таких ситуацій наші фахівці розробляють відповідні алгоритми дій.

Місцева влада має співпрацювати з керуючими компаніями та ОСББ для уникнення руйнування мереж у будинках. Як свідчить практика — для їхнього відновлення потрібен тривалий час, адже ремонті бригади навіть не завжди можуть потрапити до приватних помешкань.

Евакуація мешканців окремих прифронтових районів

Скажу відверто: в деяких районах, які перебувають під щільними обстрілами російської артилерії, забезпечити нормальне життя, як і стабільне теплопостачання, доволі складно. Це постійна "гра в рулетку".

Перевести багатоквартирні будинки на "буржуйки" або на обігрів електроприладами є нереалістичним та небезпечним: застаріла алюмінієва проводка не розрахована на велике навантаження, мережі не витримують, можуть виникнути пожежі. Єдиний вихід — евакуація людей та розміщення у безпечних регіонах.

Заощадження газу і диверсифікація та маневреність джерел постачання

Уряд зробить усе, щоб Україні вистачило газу пройти зиму. Водночас ми націлені на поступове зниження споживання. В багатьох газових котельнях вже встановлюються додаткові твердопаливні котли, розраховані на наявне у регіоні паливо – вугілля, торф, дрова, солому, пелети.

Це не дуже складно і не дуже дорого. Дав доручення створити баланси місцевих видів палива, щоб мати вичерпне розуміння по регіонах – чим можна замістити газ.

Уже видана постанова Кабміну про покладання спецобов’язків на постачальника природного газу, яка передбачає фіксовані ціни природного газу для виробників теплової енергії на рівні цін, які застосовували на 24 лютого 2022 року.

Цією ж постановою зобов’язано тепловиків знизити на 10% споживання газу на наступний сезон у порівнянні з минулим. При цьому замістивши необхідні обсяги газу — альтернативними видами палива.

Вважаю, вже найближчими роками Україна зможе відмовитись від закупок імпортного газу – нам повинно вистачати власного видобутку.

Наприкінці зазначу, що Уряд забезпечив незмінність тарифів на тепло. Разом із місцевою владою ми вже плануємо проходження зими із цими тарифами. Також місцева влада має перевірити технічну готовність комунальної інфраструктури, забезпечити цінову стабільність, активно накопичувати паливо, у тому числі, альтернативне.

Сьогодні ретельна підготовка до опалювального сезону — це частина ефективної оборони держави.

Я звертаюся до кожного українця: за можливості готуйтеся до цього найскладнішого опалювального сезону. Ще раз перевірте стан вікон, під’їздів, дахів та інших частин будинку, які впливають на втрати тепла у ваших оселях.

Ми забезпечимо наявність тепла, але дуже прошу ставитися до нього дбайливо. Тепло — це цінність, яка необхідна нам усім.