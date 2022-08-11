Все разделы
Укр / Рус
Выжить на пенсию 2 тысячи гривен невозможно

Выжить на пенсию 2 тысячи гривен невозможно

Почему важно законодательно закрепить гарантированный пенсионный доход на уровне не менее 3 тыс. грн? (укр)
Четверг, 11 августа 2022, 08:30
Марина Лазебная
министр соцполитики март 2020 – июль 2022 гг.

Чому така важлива програма Президента "вікові доплати до пенсій"? 

Йдеться про виплати, які ми в уряді впроваджували останні два роки, а саме про 500 грн людям віком 80+, 400 грн тим, кому 75+ і 300 грн для людей 70-75 років. 

Все дуже просто. Ця програма важлива тому, що на мінімальну пенсію прожити неможливо. Коли я очолила Міністерство у 2020 році, більше 4 мільйонів літніх людей отримували пенсію меншу за 2000 гривень. 

Зараз, завдяки програмі доплат, пенсій, нижчих за 2000 гривень, вже немає. Але цього все одно недостатньо для життя. 

До речі, в лютому цього року, на додаток до щорічної індексації пенсій, ми започаткували індексацію і цих вікових доплат до пенсій. 

Ці доплати зараз врегульовані на рівні урядових рішень, але я залишила в міністерстві напрацювання для їхнього закріплення в законодавстві, щоб ці гроші стали частиною гарантованої пенсійної виплати.

Чим старшою стає людина, тим важливішим є розмір пенсії для неї. У людей, які щойно вийшли на пенсію, можуть бути додаткові джерела коштів для існування: людина може продовжувати працювати або підробляти, може мати власні накопичення, город зрештою. 

Але у більшості 80-річних ситуація зовсім інша. І держава має адресно допомагати тим, кому найважче.

Саме тому ми розробили покроковий план впровадження гарантованого мінімального пенсійного доходу, який враховуватиме вік людини. І заклали в його основу саме "вікову лінійку доплат до пенсії", ініційовану главою держави.

На першому етапі, який ми запропонували розпочати вже з 1 жовтня цього року, така гарантована пенсійна виплата закріплюється у розмірі 3000 гривень.

Кому, на яких умовах і в який спосіб держава гарантує такий розмір пенсійної виплати згідно з нашими пропозиціями? 

Перше. Одержувачам страхових пенсій, які: 

  • досягли 70 років
  • мають стаж чоловіки 35 років, жінки 30 років. 

Друге. Ця гарантія виконуватиметься у формі доплати до пенсії в сумі, якої не вистачає до 3000 грн. 

Якщо людина має стаж меншої тривалості, доплата все одно здійснюється, але в розмірі, пропорційному до наявного стажу. Так забезпечується справедливість.

Третє. Доплата встановлюється автоматично органами пенсійного фонду за наявними в пенсійній справі даними. Людині не потрібно нікуди йти і нести додаткові документи. 

Далі передбачені наступні етапи впровадження гарантованого пенсійного доходу, які поступово розширюють охоплення ним різних категорій пенсіонерів. Чому поступово? Щоб у держави вистачило грошей на виконання цих зобов'язань. 

Для того, щоб такий механізм працював та не залежав від змін облич у владі, гарантований базовий пенсійний дохід необхідно закріпити законодавчо. 

Інакше ми матимемо пенсіонерів, які протягом 30-35 років сплачували внески, але не отримають пенсію навіть на рівні 40% від свого заробітку. 

І тут важливо навіть не те, що такий рівень пенсії Україна зобов'язалась гарантувати, ратифікувавши у 2016 році 102 Конвенцію МОП про мінімальні норми соціального забезпечення. 

Це зобов'язання звісно необхідно виконувати. Важливіше, щоб влада демонструвала суспільству своє розуміння, що на 2000 гривень літній людині вижити неможливо. І мала план, як вирішувати цю проблему. 

Отже проєкт відповідного закону напрацьовано. Тепер необхідно провести консультації зі сторонами соціального діалогу, експертним середовищем, схвалити законопроєкт на Уряді і – до Верховної Ради за якнайскорішим благословенням.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
пенсии законодательство
Материалы по теме
Накопительную пенсионную систему могут запустить с 2024 года, но есть условие 4 августа 2022, 16:59
Минсоцполитики анонсировало закон о базовом пенсионном доходе 15 июля 2022, 11:41
Минцифра запускает бета-тест пенсионного удостоверения и вида на жительство в "Дії": как присоединиться 4 июля 2022, 09:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте