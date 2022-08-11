Выжить на пенсию 2 тысячи гривен невозможно

Чому така важлива програма Президента "вікові доплати до пенсій"?

Йдеться про виплати, які ми в уряді впроваджували останні два роки, а саме про 500 грн людям віком 80+, 400 грн тим, кому 75+ і 300 грн для людей 70-75 років.

Все дуже просто. Ця програма важлива тому, що на мінімальну пенсію прожити неможливо. Коли я очолила Міністерство у 2020 році, більше 4 мільйонів літніх людей отримували пенсію меншу за 2000 гривень.

Зараз, завдяки програмі доплат, пенсій, нижчих за 2000 гривень, вже немає. Але цього все одно недостатньо для життя.

До речі, в лютому цього року, на додаток до щорічної індексації пенсій, ми започаткували індексацію і цих вікових доплат до пенсій.

Ці доплати зараз врегульовані на рівні урядових рішень, але я залишила в міністерстві напрацювання для їхнього закріплення в законодавстві, щоб ці гроші стали частиною гарантованої пенсійної виплати.

Чим старшою стає людина, тим важливішим є розмір пенсії для неї. У людей, які щойно вийшли на пенсію, можуть бути додаткові джерела коштів для існування: людина може продовжувати працювати або підробляти, може мати власні накопичення, город зрештою.

Але у більшості 80-річних ситуація зовсім інша. І держава має адресно допомагати тим, кому найважче.

Саме тому ми розробили покроковий план впровадження гарантованого мінімального пенсійного доходу, який враховуватиме вік людини. І заклали в його основу саме "вікову лінійку доплат до пенсії", ініційовану главою держави.

На першому етапі, який ми запропонували розпочати вже з 1 жовтня цього року, така гарантована пенсійна виплата закріплюється у розмірі 3000 гривень.

Кому, на яких умовах і в який спосіб держава гарантує такий розмір пенсійної виплати згідно з нашими пропозиціями?

Перше. Одержувачам страхових пенсій, які:

досягли 70 років

мають стаж чоловіки 35 років, жінки 30 років.

Друге. Ця гарантія виконуватиметься у формі доплати до пенсії в сумі, якої не вистачає до 3000 грн.

Якщо людина має стаж меншої тривалості, доплата все одно здійснюється, але в розмірі, пропорційному до наявного стажу. Так забезпечується справедливість.

Третє. Доплата встановлюється автоматично органами пенсійного фонду за наявними в пенсійній справі даними. Людині не потрібно нікуди йти і нести додаткові документи.

Далі передбачені наступні етапи впровадження гарантованого пенсійного доходу, які поступово розширюють охоплення ним різних категорій пенсіонерів. Чому поступово? Щоб у держави вистачило грошей на виконання цих зобов'язань.

Для того, щоб такий механізм працював та не залежав від змін облич у владі, гарантований базовий пенсійний дохід необхідно закріпити законодавчо.

Інакше ми матимемо пенсіонерів, які протягом 30-35 років сплачували внески, але не отримають пенсію навіть на рівні 40% від свого заробітку.

І тут важливо навіть не те, що такий рівень пенсії Україна зобов'язалась гарантувати, ратифікувавши у 2016 році 102 Конвенцію МОП про мінімальні норми соціального забезпечення.

Це зобов'язання звісно необхідно виконувати. Важливіше, щоб влада демонструвала суспільству своє розуміння, що на 2000 гривень літній людині вижити неможливо. І мала план, як вирішувати цю проблему.

Отже проєкт відповідного закону напрацьовано. Тепер необхідно провести консультації зі сторонами соціального діалогу, експертним середовищем, схвалити законопроєкт на Уряді і – до Верховної Ради за якнайскорішим благословенням.