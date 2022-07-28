Как вынужденным переселенцам найти работу за границей

За даними ООН, через війну 5,8 млн українців отримали тимчасовий захист у ЄС.

Попри такий масовий потік наших співгромадян, компанії з інших країн продовжують шукати робітників.

Країни, у яких найбільше вакансій для українців

За даними сервісу "OLX робота", традиційно багато пропозицій для українців у географічно близьких країнах.

У Польщі можна знайти роботу із середньою зарплатою 33,7 тис грн. Багато пропозицій є в Німеччині, де в середньому наші співгромадяни заробляють 52,5 тис грн. У Чехії заробітчани можуть претендувати на 41 тис грн. У Нідерландах середня заробітна плата становить майже 55 тис грн.

Єдина неєвропейська країна, де багато вакансій для українців, – Ізраїль. Там найвища зарплата серед п'ятірки країн-лідерів за кількістю вакансій: від 85 тис грн.

Чимало варіантів є для українців, які вже перебувають за кордоном. На olx.pl роботодавці розміщують оголошення про пошук працівників з позначкою "Запрошуємо людей з України". Найбільше пропозицій – на виробництві (17,5 тис вакансій), у транспортній галузі та у сфері будівництва (по 15,5 тис вакансій).

Яких українських спеціалістів шукають

Найчастіше запрошують на роботу українських робітників. Приміром, у липні на українському OLX в категорії "Робота за кордоном" найбільше вакансій було у сферах "Будівництво", "Логістика і транспортна галузь" та "Виробництво".

Найпопулярнішими є вакансії пакувальників та фасувальників. У Литві за цю роботу можна отримувати 28 тис грн, у Нідерландах – 57,8 тис грн.

Чимало вакансій за кордоном є для різноробочих. Діапазон зарплати залежить від сфери зайнятості та країни. Приміром, у Польщі середня плата на цій позиції становить 31 тис грн, у Німеччині та Ізраїлі – 86-87 тис грн.

Також серед лідерів – вакансії для водіїв. У Чехії їм пропонують 39,5 тис грн, у Польщі – 54,4 тис грн, у Німеччині – 69,2 тис грн. Швачок шукають у Польщі на зарплату 33,6 тис грн, а в Швеції за таку роботу можна отримати майже 74 тис грн.

Є чимало варіантів для операторів, які можуть отримувати в середньому 29-30 тис грн. Найчастіше таких спеціалістів шукають у Польщі та Угорщині.

Що необхідно знати про працевлаштування за кордоном

За даними Європейського центрального банку, ЄС потерпає від нестачі робітників. Звісно, у кожній країні ситуація різна, але якщо ви вимушено покинули Україну і вирішили знайти роботу за кордоном, рекомендую попередньо підготуватися.

Перш за все, необхідно визначитися з країною та містом працевлаштування. Для цього треба зважати на знання мови та власні професійні вміння.

Якщо ви добре володієте англійською, то можна шукати роботу у великих містах. Якщо із знанням мов не так все добре, краще орієнтуватися на менші населені пункти. Там буде більше варіантів роботи, для яких знання мови менш важливе: прибирання, робота на виробництві, збирання ягід.

На етапі вибору країни варто дослідити ситуацію з наявністю робочих місць. У Польщі можна скористатися сайтом olx.pl. Раджу зайти на місцеві онлайн-сервіси, ознайомитися з пропозиціями, середніми зарплатами, регіонами і потім обирати.

Також можна використовувати інструменти, які полегшують пошук роботи. На польському "Олх" додали фільтр "Польська мова не обов'язкова". У співпраці з міжнародними компаніями ми запустили для українців гарячу лінію, яка працює на основі технологій штучного інтелекту і надсилає смс з вакансіями на olx.pl.

Правила безпеки під час пошуку роботи

Нова країна, незнайоме законодавство та інша мова ускладнюють пошук роботи. Визначившись з напрямком, важливо переконатися в безпечності та законності вашої майбутньої роботи. На етапі пошуку раджу надавати перевагу відомим та перевіреним сервісам або рекомендаціям людей, яким ви довіряєте.

Необхідно зібрати якомога більше інформації про майбутнього роботодавця. Наприклад, на OLX можна побачити його контактні дані, як давно він зареєстрований, які вакансії розміщував. Також під час спілкування з працедавцем варто запитати про всі умови обраної вакансії та оплати праці.

Підозру мають викликати зміна цих умов в останній момент і необхідність компенсувати будь-які витрати з "першої зарплати" працівника.

Насторожувати має відмова роботодавця пред’явити дані про себе (реєстраційний номер компанії або зареєстровану назву юридичної компанії) чи пропозиція підписати договір, складений невідомою для кандидата мовою.

Якщо спілкування з роботодавцем пройшло успішно, необхідно звернути увагу на основні моменти під час оформлення трудових відносин.

Не віддавати паспорт. Вас можуть попросити його тільки працівники посольств, консульських установ та прикордонних пунктів. Не надсилати в месенджерах фото чи скани документів, оскільки їх можуть використати в шахрайських схемах. Мати ксерокопії всіх важливих документів. Знати права працівників та мігрантів у відповідній країні.

Перед виїздом знайдіть контакти організацій, що захищають українців за кордоном, служб у справах переселенців, посольства і консульства України. Головне правило – за жодних обставин не погоджуйтеся на нелегальну працю. Лише офіційне працевлаштування гарантує вам соціальний захист та зарплату.