Первый год рынка древесины: успех, война и восстановление

Із липня минулого року необроблена деревина реалізується виключно на ліцензованих біржах.

За рік після реформи доходи державних лісгоспів значно зросли, а тіньовий ринок та корупція тепер залишаються в минулому.

Війна вдарила по індустрії, втім вже зараз можна констатувати — лісова галузь швидко відновлюється навіть у звільнених областях.

Українська універсальна біржа однією з перших отримала ліцензію і стала ключовою платформою для торгів деревиною. За рік роботи нового ринку, державні лісгоспи реалізували на біржі ресурс вартістю майже 6 млрд грн.

Через масштабний збій, 24 лютого всі біржові торги деревиною на деякий час припинилися.

А вже в травні доходи держави на біржі склали майже 1 млрд грн і зараз продовжують зростати, й вже перевищили довоєнні показники.

Війна та відновлення ринку деревини

Реформа ринку деревини розпочалася у липні минулого року. Від непрозорої системи продажів виробники перейшли на відкриті біржові торги. Українська універсальна біржа послідовно виступала за прозору роботу ринку, тому однією з перших отримала ліцензію на ведення біржових торгів.

Успіх реформи став очевидним за підсумками 2021 року, коли держава заробила на 57% більше, ніж роком раніше, — 20,1 млрд грн. До того ці кошти "з’їдали" тіньові схеми, а заробляли на деревині далеко не державні компанії.

У перші місяці 2022 року торги на біржі також відбувалися майже щодня, виробники з різних областей системно реалізовували ресурс та могли завчасно планувати заготівлю.

Воєнне вторгнення росії змусило переглянути плани. На територію кількох областей увійшли російські війська. Питання бізнесу відійшло на другий план, коли існувала загроза власному життю та близьким.

Перші торги відбулися вже 19 квітня. Ми також вирішили підтримати учасників біржі та знизили тариф для переможців аукціонів на третину.

Завдяки цьому наші клієнти — деревообробні підприємства, виробники пиломатеріалів, меблів та інші компанії — зекономили мільйони гривень, які отримали змогу спрямувати на відновлення та розвиток бізнесу в цей складний час.

Практично усі учасники національного ринку показали стійкість і змогли швидко адаптуватися до нових умов.

Відновлення торгів супроводжувалося успіхами ЗСУ — від окупантів було звільнено декілька областей, які виробляють значну частину української деревини.

Менш ніж за два тижні квітня на УУБ було реалізовано майже 50 тисяч кубометрів необробленої деревини. Тоді в торгах взяли участь майже 1100 покупців — це рекорд за останні 7 місяців.

А найбільш активно реалізовували власний ресурс виробники деокупованої Чернігівщини.

Травень став ще активнішим. Місячний обсяг торгів зріс до 316,4 тисячі кубометрів. Всього за півтора місяці на УУБ державні виробники деревини заробили 1,05 млрд грн.

У червні позитивний тренд продовжився, було реалізовано 465,3 млн. Це більше, ніж у січні та лютому цього року разом узятих. Тепер можна констатувати — ринок відновився.

Окрім відновлення торгів необробленою деревиною, ми також запустили новий напрям — торги пиломатеріалами, які також виробляють державні підприємства.

На першому аукціоні у квітні навіть взяли участь іноземні резиденти, що свідчить про високий інтерес до української продукції.

Рік реформи

За рік після переходу галузі на біржові торги на УУБ було реалізовано 1,934 млн кубометрів необробленої деревини вартістю 5,87 млрд грн. Додатковий дохід державних виробників від зростання цін на аукціонах перевищив 800 млн грн.

Втім ще більше значення має викорінення корупційних схем та рівний доступ до ресурсу для всіх компаній галузі.

Рік реформи ринку деревини мав стати важливою датою для всієї індустрії. Та сьогодні ключовим завданням стала компенсація втрат та відновлення стабільної роботи. І здобутки реформи сприяють цьому процесу.

В умовах ускладнення логістики, скорочення економіки, відтоку населення — зручні інструменти торгів та рівний доступ до ринку для всіх учасників дав змогу підприємствам галузі швидко повернутися до роботи.

Близько 3 млн га лісу були окуповані та спалені. Стабільна робота та зростання доходів державних лісових підприємств мають вирішальне значення для оновлення основних фондів та висаджування нових лісів.

Навіть в умовах війни, весняна лісокультурна компанія була виконана на 99%, висаджено 116,1 млн дерев. Та щоб компенсувати всі втрати, ми маємо наростити темпи до 199%. І біржова торгівля наблизить реалізацію цієї мети.

Щоб перемогти у війні кожен з нас має робити максимум на своєму місці. І поки збройні сили боронять державу на передовій, ми докладаємо всіх зусиль для відновлення економіки й підтримки держави.