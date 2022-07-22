Объединены общими интересами: перспективы экономического сотрудничества Польши и Украины

Теми України та її підтримки наразі торкаються усі світові лідери. Особливо безпека в Європі непокоїть наших західних сусідів.

Усі розуміють, наскільки важливо зберегти не лише сталість кордонів на континенті, а й забезпечити економічні гарантії для подальшої співпраці між країнами.

Українсько-польська перспектива

У травні цього року в Давосі паралельно із Всесвітнім економічним форумом відбувся круглий стіл, присвячений обговоренню "Плану реконструкції та відновлення України" з великими міжнародними інституційними й венчурними інвесторами та представниками Міністерства цифрової трансформації.

Тема України обговорювалася і в Польському домі в Давосі. Дискусія показала, як польські компанії оцінюють ситуацію і в чому бачать перспективу.

Польща може посилити свої позиції в Євросоюзі завдяки об’єднанню з Україною в економічний кластер, що має потенціал стати потужною силою в Європі. Це дасть їй певні переваги щодо свого позиціювання.

Польща є стратегічним партнером для України, насамперед, щодо співпраці із Євросоюзом та США. Польські компанії навчилася працювати з потоком американських і європейських інвестицій ще на початку 90-х.

І це було ефективне використання. Тому до Польщі є довіра. У цьому сенсі Польща й Україна мають великі переваги щодо спільних проєктів у межах програм Євросоюзу, де потрібний партнер, насамперед в інноваційній сфері, а також в інших галузях, де є можливості брати участь Україні, але тільки з урахуванням європейського пакета.

Інвестиції у Польщу – показник довіри та ефективності

За даними Польського економічного інституту (PIE), обсяг прямих іноземних інвестицій до Польщі у 2021 році збільшився на 82% і склав $24,8 млрд.

Таким чином країна посіла 14 місце у світі та 3 місце в ЄС після Німеччини та Швеції за величиною припливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Раніше рекордний обсяг інвестицій у Польщі був зафіксований у 2007 та склав $19,9 млрд. За підсумками 2021 р. сукупна вартість іноземних інвестицій у Польщі становила $269 млрд.

Раніше Польща не входила до найбільших європейських інвесторів, очолюваних Німеччиною (1417 проєктів на суму $43,8 млрд), Великобританією (1125 проєктів на $37,4 млрд) та Францією (725 проєктів на $28,9 млрд).

Наразі найбільше коштів іноземні інвестори вкладають у сферу виробництва – 42%, фінансових послуг – 22,7%, а також автотранспорт і зв’язок – 12,1%.

Інвестиції в Україну: рухаємося вперед

У 2021 році обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну склав $6549 млн. А відповідно до щорічного дослідження Ukraine Deal Review 2021 від UVCA та партнерів, яке також включає дані за 3 місяці 2022 року, українська інвестиційна екосистема продовжувала нарощувати темпи зросту та укріплювати зв'язки з Європою та світом.

За результатами 2021 року українські стартапи залучили венчурні інвестиції на суму $779,6 млн — на 46% більше, ніж у 2020 році.

У 2021 році український ринок венчурного капіталу поповнився шістьма новими гравцями — GEEK Ventures, SID Venture Partners, ZAS Ventures, ANCHOR, PAWA.

Вони пропонують українським стартапам фінансування на рівні $0,5 млн, а також свій досвід та експертизу.

Польща та Україна: сприяння співпраці на урядовому рівні

Україна та Польща розпочали співробітництво в різних галузях, від економіки до культури, ще з часів проголошення незалежності нашої держави.

І сьогодні країни продовжують розширювати сфери плідної взаємодії. Так за офіційною інформацією 1 червня 2022 року в рамках міжурядових консультацій у Києві представники держав домовилися про спільні проєкти в оборонній галузі, енергетиці й регіональному розвитку.

За підсумками зустрічі сторони підписали низку двосторонніх документів.

Серед них — Спільна декларація між Міністерством фондів та регіональної політики Польщі та Міністерством розвитку громад та територій України; Спільна декларація Міністрів внутрішніх справ Республіки Польща та України щодо максимально щільної взаємодії на рівні прикордонних служб; Меморандум про співпрацю між Міністерствами енергетики України та Польщі щодо посилення кооперації у сфері енергетики; Меморандум про створення спільної польсько-української комісії по налагодженню кооперації між підприємствами наших країн; Меморандум про співробітництво між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Міністерством клімату і навколишнього середовища Польщі.

Інвестувати – не можна чекати

Поки що весь бізнес у світі завмер щодо України. І це цілком зрозуміло. До закінчення війни, як мінімум, великі проєкти фінансуватися і втілюватися не будуть. Але сьогодні можливості для реалізації проєктів вже є, принаймні, для малого бізнесу на кордоні між Україною і Польщею.

Вони пов’язані насамперед з агропродуктами, харчовою промисловістю, адже двері до Європи для України також прочиняються через Польщу. Тому всі торгові або виробничі можливості, більш вірогідно, можуть бути реалізовані на рівні малого і середнього українського й польського бізнесу, ніж з іншими країнами Євросоюзу.

Наразі перспективними є проєкти, які дають можливість експортувати продукти миттєво до Польщі чи знаходяться в західних областях України. Польщу буде цікавити в цьому сенсі або внутрішній ринок, або Україна як вікно для експортування цих проєктів далі в Європу.

Експортно орієнтовані проєкти для поляків будуть мати більшу цінність. Звичайно, вони зацікавлені у проєктах, які можна перемістити повністю або частково в Польщу.

Наприклад, операційна складова буде знаходитися в Україні, а виробнича – на території Польщі.

Інвестиційна платформа як гарантія якості для співпраці

В Україні є сформований приватний сектор, він найбільш вмотивований, адже понад 20 років інвестує в українські компанії через фонди й має портфельні компанії. Він найбільш зацікавлений до відновлення країни.

Для України дуже вигідно залучити польських інвесторів до спільних проєктів, щоб показати світу, що є можливості для їх реалізації уже зараз, ще до закінчення війни.

З-поміж іншого, це спільне інвестування проєктів, ініційованих приватним сектором в Україні. UVCA пропонує інструменти, за допомогою яких ці інвестиції можуть бути реалізовані, зокрема через інвестиційну платформу Ukrainian Re-development platform.

За допомогою цієї платформи UVCA разом з іншими національними інвестиційними асоціаціями планує залучати іноземних партнерів, зокрема польських, для інвестування у проєкти, пов'язані з енергетикою, очищенням води, харчовою промисловістю, будівництвом нових міст, медициною та багатьма іншими.

На цій платформі будуть не тільки проєкти членів асоціації або інвесторів, а й інші. Завдяки залученню всіх фахівців з інвестиційної сфери – консультантів, інвестбанкірів, юристів та інших, так званих сервіс-провайдерів – кожен проєкт буде досконало підготовленим з урахуванням вимог, які постійно підвищуються.

Інвестиційна рада із членів UVCA буде здійснювати відбір проєктів, які вкрай необхідні Україні та мають перспективу. Інвестиційні консультанти стежитимуть за тим, щоб проєкти були дійсно високої якості.

Після погодження проєкту і внесення його до цієї платформи UVCA розпочинатиме маркетинг задля пошуку партнера для спільного підприємництва або співінвестора чи інших зацікавлених осіб в реалізації цього проєкту в Україні разом з ініціатором.

Приватні ініціативи малого і середнього бізнесу разом з українськими інвесторами зможуть заохотити іноземних брати участь у спільних проєктах. У нас є досвід співінвестицій з польськими фондами в українські ІТ-компанії.

А також продажу української ІТ-компанії CoreValue до польської "ІТ КОНТРАКТ". У технологічному секторі поляки зараз дуже зацікавлені.

Трохи пізніше буде попит на проєкти, пов’язані з виробництвом і продажем будівельних матеріалів. Для цього в Польщі є і технології, і можливості, які сьогодні потрібні Україні.

Саме в контексті відбудови, коли ці проєкти будуть працювати й матимуть експортний потенціал будівельних матеріалів до Польщі або через Польщу до Європи.

Для того, щоб це стало можливим, треба показати реальні проєкти й зацікавити міжнародних партнерів. Тільки тоді ми зрушимося з місця.

Нещодавно на рівні урядів країн було домовлено про співпрацю щодо розвитку українських громад як невіддільного складника плану відновлення України.

У цій кооперації корисним буде досвід Польщі щодо впровадження ефективного використання європейських фондів.

Крім того, очікується збільшення транскордонної торгівлі електроенергією, що дає можливості експорту української електроенергії в Європу та участі України в європейських енергетичних проєктах.

Замість висновків

Перспективи для співпраці широкі й взаємовигідні. Об’єднання України й Польщі в економічний кластер уже почалося і триває на різних рівнях: від урядового до локального.

Насамперед такий союз сприятиме зміцненню відносин між країнами-сусідками, об’єднаними спільними інтересами, а також пришвидшить економічне відновлення України через реалізацію конкретних проєктів у різних галузях, які наразі є важливими й перспективними для обох країн.