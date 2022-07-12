Рецепт сохранения управляемости предприятия во время войны

24 лютого о 6:20 уся команда директорів "Дарниці" вийшла на перший дзвінок.

Він був частиною нашого антикризового плану дій, який охоплював головні бізнес- та виробничі процеси у воєнних умовах. Ми склали цей план ще у січні, а 24 лютого розпочали його негайну реалізацію.

Антикризовий план став основою безперебійної роботи компанії. Однак на багатьох етапах доводилося розв'язувати проблеми вручну – ситуація надто швидко змінювалася та була надто непередбачуваною.

Впродовж першого місяця війни директори зустрічалися онлайн тричі на день, такий самий ритм був і в їх командах. Такий режим комунікацій дозволив узгоджувати рішення тут і зараз.

Безпека людей постійно залишалася нашим пріоритетом. Офісні співробітники одразу перейшли на роботу онлайн.

Компанія багато років працювала над автоматизацією процесів, тому була готова до такого режиму. Під час воєнних дій це було однією з критичних частин фундаменту, на якому базувалась керованість підприємства.

В першу чергу для IT-інфраструктури компанії постала задача забезпечення безперебійної роботи ІТ-систем за умови віддаленої роботи співробітників через vpn.

Щоб оперативно реагувати на проблеми, ми запустили новий сервіс-деск для працівників, включаючи всі можливі канали зв'язку (чат-бот, внутрішній call-центр тощо). Це забезпечило ІТ-підтримку незалежно від часу доби та ресурсів.

Окремим викликом стала перебудова підходів до аналітики даних з урахуванням змін споживчого попиту, роботи аптечних мереж та дистриб'юторів, а також географічної міграції населення.

Ми потребували даних, які дадуть можливість максимально швидкого реагування бізнесу та виробничих підрозділів на зміни. Для розробки їх актуальної структури в оперативному режимі збирали великий масив різноманітної інформації з різних джерел.

У підсумку, використання Power BI як єдиного джерела оперативних бізнес-дашбордів (виробництво, комерція, поденні відвантаження тощо) підсилилося в компанії на усіх рівнях, адже співробітники були максимально інтегровані у цей процес і на власні очі бачили й заглиблювалися саме у принципи роботи систем, а не просто фокусувалися на кінцевих даних.

Та жоден план і жодна автоматизація не допомогли б, якби не команда. Надважливою для співробітників стала емоційна підтримка з боку керівництва. Адже війна – це абсолютно нестандартна подія, яка прямо впливає на базову потребу людини у безпеці.

Лідерській команді потрібно було взяти на себе відповідальність не тільки за бізнес цілі, а й за психологічний стан команд. Ми давали людям час і можливість подумати про безпеку персональну та родинну й повернутися в ресурсний стан.

І безперечно були прикладом та рольовими моделями: керівники були постійно на зв’язку, у доступності, готові підтримати членів команди всіма доступними способами.

Ми також запустили для співробітників низку послуг, щоб зняти найболючіші питання. Так, у нас з’явилася внутрішня гаряча лінія юридичних консультацій стосовно всіх важливих нагальних питань: статусу тимчасово-переміщеної особи, мобілізації, пільг від держави та ін.

Також корпоративна соціальна мережа Workplace перетворилася на банк корисної інформації. Для дітей співробітників ми організували діджитал навчання DarSchool, щоб відволікти їх та спрямувати енергію в потрібне русло.

Клас із TikTok, Youtube, SMM, трендів у діджитал, проводився 2-3 рази на тиждень в березні-травні в онлайн режимі спеціалістами "Дарниці" та партнерами.

Ми також подбали про забезпеченість колективу ліками: налагодили можливість прямого придбання медикаментів співробітниками у перші дні війни, коли більшість аптек не працювали, а також сформувала запас медикаментів для команди.

Тривалий час у "Дарниці" культивуємо ставлення до співробітників як до носіїв цінних знань, що адаптовані та глибоко інтегровані в бізнес. Це не змінилося й під час повномасштабної війни.

Розуміючи необхідність збереження колективу, до якого прагнемо збирати найкращих, ми не скоротили жодного співробітника, не урізали заробітні плати. Навпаки, ще й відкрили нові робочі місця хіміків та працівників виробництва.

Однак війна ставить перед бізнесом не тільки проблему збереження робочих місць. Досить складним є питання швидкої адаптації людей під потреби бізнесу у воєнних умовах.

Тож завдання було не тільки втримати команду, а й надати їй нові фокуси та можливості. Приклад такої переорієнтації – наш всеукраїнський call-центр, який "Дарниця" відкрила на початку війни.

Велика частка наших бренд-менеджерів, медичних представників, регіональних представників – це люди з вищою медичною та фармацевтичною освітою.

За умов воєнного стану їх звичайна робота майже неможлива. Але, перевівши їх до call-центру, ми вирішували не тільки й не стільки питання зайнятості, скільки дали їм можливість відчути свій внесок у нашу спільну перемогу.

Через шок перших днів війни виник дефіцит ліків, і українці вкрай потребували інформацію щодо наявності лікарських засобів в аптеках країни. Впевнена, так call-центр "Дарниці" допоміг зберегти життя та здоров'я сотням громадян.