Бум электросамокатов: автомобилям придется сдвинуться

Електричні самокати і велосипеди, гіроборди, моноколеса та сеґвеї за кілька років перетворилися з дивини, на яку перехожі тицяли пальцями, на звичне та буденне явище.

Нині, мабуть, уже нікого не здивує людина на самокаті, яка їде містом у своїх справах. Розвиток технологій плюс карантинні обмеження зробили ці пристрої популярними і в Україні, і за кордоном.

У 2021 році кількість поїздок на е-самокатах, за дослідженнями Bolt, зросла у десятки разів, порівняно з 2020 роком. Високий попит спонукав і до збільшення кількості самокатів, яких стало в десятки разів більше на вулицях міст.

У 2022 році війна та паливна криза теж "посприяли" популярності мікромобільного транспорту.

Нещодавно провідні українські маркетплейси оприлюднили дані про те, що продажі електросамокатів та велосипедів за першу половину травня зросли вдвічі.

Ми також спостерігаємо тенденцію до збільшення попиту на оренду електросамокатів після того, як з 7 квітня на заклик КМДА відновили прокат у Києві, а згодом у Львові, Вінниці та Чернівцях. Рівень попиту в 2022 році стабільно високий.

Мікромобільний транспорт виявився зручним способом пересування на короткі відстані, коли громадський транспорт працював у обмеженому режимі.

А тепер, коли автомобілісти мусять по 4-5 годин стояти в черзі на заправку (і це якщо пощастить знайти АЗС, де є бензин), самокати та велосипеди стали для багатьох справжнім порятунком.

Адже вони дозволяють швидко і безпечно доїхати у потрібне місце без зайвих витрат часу, грошей та нервів.

Експерти прогнозують, що паливна криза може затягнутися. Якщо ситуацію з дизпаливом, можливо, вдасться розв’язати протягом місяця, то з дефіцитом бензину А-95 так швидко не впоратися. Причому прогнози щодо вартості літра палива аж ніяк не радують автовласників.

Тим часом поїздки на електросамокатах — комфортний спосіб пересування, актуальний у теперішніх реаліях.

Якщо у 2021 році об’єм світового ринку електросамокатів становив 20,7 млрд доларів, то упродовж наступних 7 років експерти прогнозують його зростання до 40,6 млрд.

Цей екологічний і легкий у керуванні транспорт суттєво підвищує мобільність населення. Ба більше, мікромобільні засоби пересування стали невід’ємною частиною транспортної системи багатьох міст.

Вони допомагають розвантажити трафік і відіграють усе важливішу роль. Варто вже зараз переосмислювати і змінювати транспортну інфраструктуру міст, адже навіть після подолання паливної кризи приватним автомобілям на дорогах доведеться посунутися.

У Києві середня відстань поїздки машиною, згідно з дослідженнями Bolt, — 10 км. Очевидно, що в майбутньому для більшості таких поїздок обиратимуть не автомобілі, а мікромобільні транспортні засоби.

Минулі роки довели, що мікромобільний транспорт — це не данина моді та не хіт сезону, про який ніхто не згадає наступного літа. Так само, як раніше мобільні телефони змінили наше життя та спосіб спілкування, тепер е-самокати змінюють наше життя та спосіб пересування. Просто на очах! І до цього варто добре підготуватися.