Простая аренда государственного имущества

Війна – це битва не лише армій і дипломатів, але й економік.

В умовах війни бізнес, в тому числі релокований, потребує майданчиків для діяльності, і держава здатна надати потрібний ресурс.

Реформа оренди державного майна – це той інструмент, який здатний дати імпульс для розвитку економіки.

Саме тому Фонд державного майна та Міністерство економіки сфокусувалися на трьох принципах: швидкості, легкості та доступності оренди для всіх охочих.

Зауваження бізнесу враховано

Перше, чого ми позбуваємося – тяганини з паперами. Починаючи з 24 лютого 2022 року, всі чинні договори оренди автоматично, без зайвих документів, продовжують дію на час воєнного стану, а також протягом 4 місяців після його завершення.

Крім цього, самі ж договори оренди відтепер будуть електронними, а для їх підписання достатньо наявності електронно-цифрового підпису.

Друга і найважливіша складова перезапуску ринку оренди – пільгові умови для бізнесу. Багато в чому Фонд орієнтується на запити релокованих підприємств, яким потрібні нові потужності та приміщення для відновлення виробництва.

Яким чином? Компанія, яка бажає переїхати в безпечний регіон подає заявку до Мінекономіки, де вона обробляється, а інформація передається місцевій військовій адміністрації того регіону, куди планується переїзд. Адміністрація зв'язується з компанією та збирає дані пропозиції відповідних приміщень, в тому числі від Фонду державного майна.

Крім того, в перші 6 місяців релоковані підприємства мають можливість орендувати державне майно за пільговою ставкою – 1 грн за 1 квадратний метр. Після завершення цього терміну вартість оренди становитиме на передбачений в договорі рівень.

Для тих, хто вже орендує державне майно, передбачена система знижок. Усі чинні орендарі отримають знижки до 100% в залежності від розташування об’єктів.

До кінця 2022 року повністю звільняються від орендної плати орендарі на територіях, де припинено доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін'юст. Це Донецька, Луганська, Херсонська області, АРК та м. Севастополь, частини Миколаївської, Харківської та Запорізької областей.

До 30 вересня 2022 року від орендної плати звільняються ті державні об’єкти, які розташовані на території областей, де відбувалися бойові дії: Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей та м. Києва.

До 30 травня надавалось звільнення від сплати орендної плати за користування державним майном надається орендарям на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської і Одеської областей.

Для інших областей знижка становить 50% від суми місячної оренди. Вона буде діяти по регіонах, де було звільнення від сплати орендної плати, коли закінчиться період такого звільнення. Орендарі єдиних майнових комплексів отримають знижку в розмірі 25% від визначеної в договорі орендної ставки.

Якщо оплата за оренду за оренду, без урахування знижок та звільнення від сплати орендної плати, то надлишково сплачені кошти будуть зараховані в майбутні періоди, після завершення дії знижок.

Окрему увагу приділено військовим: усі, хто прийнятий на військову службу з моменту оголошення воєнного стану, повністю звільняються від орендної плати. Підтвердити факт прийняття на військову службу можуть і родичі будь-яким зручним способом.

Для економії часу, в разі низької балансової вартості об'єкта оренди, переоцінка проводитися не буде, оскільки завдяки прозорим процедурам на аукціоні все одно буде встановлена ринкова орендна плата, незалежно від розміру стартової ціни.

Авансовий внесок та забезпечувальний депозит для договорів оренди становить розмір однієї місячної плати замість двох місяців, як було в довоєнний час.

Спрощення та пришвидшення процедур

Як і раніше, всі вакантні для оренди об’єкти державного майна можна знайти на сайті. Тепер для участі в аукціоні з оренди державного майна необхідно буде пройти всього кілька простих етапів:

обрати об’єкт потенційної оренди;

вивчити інформацію про об’єкт та ознайомитись з умовами оренди;

зареєструватися на будь-якому із підключених до системи Prozorro.Продажі торгових майданчиків ;

взяти участь в аукціоні та запропонувати переможну ставку.

Якщо потрібний об’єкт на сайті відсутній, то, як і раніше, можна ініціювати його оренду. Для цього потрібно зареєструватись на одному із десятків майданчиків, підключених до системи Prozorro.Продажі, та надіслати заяву про включення обраного об’єкта до "Переліку оренди першого типу".

Та найважливіше нововведення стосується суттєвого скорочення часу очікування між оголошенням торгів та підписанням угоди. В умовах війни та релокації підприємств процедура передачі об'єктів новим управлінцям повинна бути швидкою, тому строки проведення аукціонів зменшено до 5 днів від дати оголошення.

Замість висновку

Зміни в процедурах та підходах до оренди державного майна – це відповідь держави на потреби часу і запити бізнесу.

Фонд державного майна хоче створити стимули для швидкого розвитку економіки. Тисячі бізнесів опинилися у скрутному становищі, багато з них були змушені покинути охоплені війною регіони, змінити ланцюги постачання та повністю перебудувати свою роботу.

Кожен, хто працює сьогодні, наближає перемогу України, тому завдання держави – усіма силами сприяти цьому та створювати всі можливості для бізнесу.