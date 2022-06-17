Кого ищут работодатели?

Сфера робітничих спеціальностей в нашій країні переживає унікальний досвід. Одночасно бізнесу доводиться швидко трансформатувати свою діяльність, перевозити виробництво і розв’язувати проблеми з постачанням сировини.

Це впливає і на кадрову ситуацію. Так на OLX Робота протягом першого місяця війни українські роботодавці найчастіше шукали водіїв, на противагу працівникам сфери торгівлі, які раніше були лідерами серед пропозицій.

Вже у квітні-травні вакансій продавців побільшало. Також стало більше пропозицій для різноробочих, репетиторів/викладачів, швачок, перукарів, вантажників та будівельників.

Чого очікують роботодавці від пошукачів?

Спочатку визначимось, яких працівників робітничих професій потребують зараз.

Сфера логістики залишається актуальною, як і на початку війни. Наразі найчастіше на OLX роботодавці шукають водіїв. Такі оголошення становлять 10% від усіх вакансій.

Також серед найбільш затребуваних працівників продавці, різноробочі, охоронці та будівельники. На ці посади у половині випадків роботодавці бажають найняти спеціалістів з досвідом роботи. Хоча у 17% оголошень автори вказують, що досвід необов’язковий.

Якщо говорити про тип зайнятості, то більшість роботодавців шукає працівників на повну зайнятість. Це робота водієм, продавцем, різноробочим та будівельником, охоронцем, кухарем, швачкою/кравцем, торговим представником, менеджером з продажу та касиром.

На неповну та тимчасову зайнятість припадає 17% вакансій, на які крім прибиральниць, перукарів та вантажників також можуть претендувати водії, продавці, різноробочі та будівельники.

Яку роботу шукають "блакитні комірці"?

У травні найчастіше шукали роботу водії, продавці, менеджери, адміністратори, баристи чи вантажники.

На основі даних, які вказують пошукачі у своєму "Профілі кандидата" ми виявили, що більше половини з них (65%) мають освіту, яка відповідає їх спеціалізації. В середньому кожен другий пошукач серед вакансій водіїв, торговців, адміністраторів, менеджерів та вантажників вказав, що вже має досвід аналогічної роботи.

Важливо, що багато в чому бажання українських роботодавців та пошукачів збігаються. І ті, й інші віддають перевагу роботі на повну зайнятість. Також серед кандидатів чимало досвідчених спеціалістів, що відповідає запитам бізнесів.

А робота у сферах "транспорт/логістика/склад/доставка" та "роздрібна торгівля/продажі/закупки" популярна як серед працедавців, так і серед робітничих спеціалістів.

Безпечний пошук роботи під час війни

За даними ООН, через війну у травні без роботи залишились 5 мільйонів українців. Чимало кваліфікованих спеціалістів зараз знаходяться в пошуку роботи. І хоч працевлаштування набуло ще більшого значення в суспільстві, пошукачам слід погоджуватись на пропозиції тільки після їх ретельного вивчення.

Навіть у воєнний час слід дотримуватися нескладних правил безпеки:

Надавайте перевагу пошуку роботи на великих і перевірених платформах.

Спілкуйтеся з авторами оголошень тільки через офіційний чат порталу з пошуку роботи. Якщо ви помітите підозру, то одразу зможете повідомити про це сервісу.

Звертайте увагу на опис вакансії: серйозний роботодавець завжди вказує посаду, коротку інформацію про свою фірму і не приховує адресу компанії. Автор оголошення повинен детально роз'яснити вам вимоги до кандидата, не приховувати графік роботи та чіткий перелік обов'язків.

Завжди перевіряйте працедавців, особливо, якщо чуєте про компанію вперше: погугліть назву, номер телефону у відкритих реєстрах та переконайтеся, що за вказаною в оголошенні адресою дійсно знаходиться зазначене підприємство;

Ні за що не платіть. Будь-яке прохання переказати на картку "страховий внесок" або заплатити за працевлаштування – ознака шахрайства.

Не розголошуйте свої особисті дані. Ні в якому разі не надсилайте паспортні або платіжні дані банківської картки (в тому числі скани/фото).

Як скласти ефективне резюме?

Важливою складовою пошуку роботи є презентація себе як фахівця. Звісно на багатьох платформах є можливість відгукнутись на вакансію без резюме. З одного боку, це зручно і швидко.

Однак, вам, скоріш за все, доведеться заповнити анкету, яку надішле рекрутер. Тому краще заздалегідь підготувати резюме зі структурованою необхідною інформацією.

Готувати такий файл треба ретельно, адже на його основі працедавець буде приймати рішення щодо подальшого спілкування. Для цього у нас на OLX Робота вже існує шаблон готового резюме.

Заповнивши його один раз, пошукач отримує не лише якісну "візитівку", а й автоматичні та регулярні рекомендації релевантних для нього вакансій.

На що варто звернути увагу при заповненні профілю:

актуальні контакти;

досвід аналогічної роботи;

профільна освіта.

Не забудьте розповісти про навички, які можуть стати у нагоді на посаді, на яку ви претендуєте. Наприклад, на OLX Робота 40% охоронців та зварювальників вказали, що мають посвідчення водія. Ця навичка не є обов’язковою у їх роботі. Але якщо роботодавець обиратиме з-поміж кількох кандидатів, він, скоріш за все, надасть перевагу пошукачеві з більшою кількістю вмінь.

Корисно буде додати бажану позицію, регіон та зарплату. Таким чином сайт рекомендуватиме найкращі вакансії для пошукача, а саму інформацію буде видно тільки команді OLX.

І наостанок головне правило: публікуйте лише правдиву інформацію про себе і не приховуйте важливі факти. Наприклад, якщо вам не підходить, скажімо, важка фізична праця або нічні зміни, варто це вказати, щоб знайти саме ту роботу, яка не лише приноситиме заробіток, а й буде комфортною як для вас, так і для роботодавця.