Карпулинг, подержанные авто и электрокары – что будут выбирать украинцы после войны

Війна змушує переосмислити наше ставлення до багатьох речей, в тому числі і до засобів пересування.

Сьогодні ми бачимо багато змін в суспільстві, законодавстві та інших сферах, що диктують, яким буде український транспортний ринок у майбутньому.

Бум вживаних авто

Автомобілі стануть доступнішими для українців завдяки зняттю низки обмежень, таких як: зниження євростандартів, скасування ПДВ для імпорту та тимчасово безмитне ввезення транспорту.

За даними першого заступника голови Державної митної служби Олександра Щуцького, станом на 14 травня в Україну завезли 80 тисяч автомобілів у межах закону про безкоштовне розмитнення авто з ЄС.

Переважно це вживані авто 2003-2008 років, середня вартість яких трохи менша 5 тисяч доларів. Я вважаю, що найближчим часом ми також побачимо зростання компаній, які займаються пошуком та завозом вживаних автомобілів з Європи та США, оскільки вони стануть ще більш затребуваними.

Думаю, що така тенденція на доступні вживані авто буде зберігатися під час та після війни, адже ми маємо розуміти, що грошей деякий час не буде ставати більше.

Це зі свого боку стимулюватиме розвиток та появу нових СТО, росту продажів запчастин, оскільки вживані авто частіше виходять з ладу.

В цей же час буде зберігатись тенденція до скорочення купівлі нових авто. За даними інституту досліджень авторинку, в березні 2022-го українці купили 546 нових автомобілів. До прикладу, в "ковідному" березні минулого року показники були на рівні 4-6 тисяч нових авто.

Така ситуація обумовлена низкою факторів – звісно, в людей менше грошей, багато хто втратив автомобіль через війну та не готовий вкладатися в купівлю нового автомобіля в умовах невизначеності.

Крім цього, великий вплив мало тимчасове закриття дилерських центрів на початку березня та зупинка ввезення нових авто на територію України.

Акцент на електрокари та самокати

Ринок електромобілів в Україні стрімко розвивався і до початку повномасштабної війни – цьому сприяло одразу декілька факторів: звільнення від сплати ПДВ і акцизного збору під час ввезення авто в 2018 році та розвиток інфраструктури для обслуговування авто.

За даними Міністерства інфраструктури, на кінець 2021 року на кожну станцію для зарядки авто в Україні припадало 4 автомобілі, а той час як в Польщі, наприклад, на один термінал припадає 7 електромобілів.

Сьогодні, у зв’язку з дефіцитом та підвищеними цінами на пальне, ринок е-мобілів буде ще більше розвиватись. За даними Укравтопрому, у першому кварталі 2022 року український автопарк поповнили 1,6 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Це лише на 6% менше, ніж в цей же період в 2021 році. У той же час, за даними онлайн-магазину OLX, за час війни запити на електрокари зросли в 15 разів, і в 11 разів – на гібриди.

Крім електромобілів, українці почали частіше користуватись й іншими альтернативними видами транспорту, зокрема й більш екологічними.

Як зазначає онлайн-ритейлер Rozetka, на початку травня попит на покупку електросамокатів та велосипедів збільшився вдвічі. Пік запиту українців припав на 9-15 травня.

Ріст сервісів шерінгу, проте не всіх

Протягом останніх років ми спостерігаємо масове зростання шерінгової економіки (sharing economy), тобто спільного споживання сервісів чи майна.

За прогнозом PwC, до 2025 року прибуток міжнародного ринку спільного споживання досягне $335 млрд.

Останніми роками Україна також активно рухається в цьому напрямку – в 2021 році Київ став одним з найсприятливіших міст для розвитку економіки спільного споживання.

Серед популярних сфер шерінгу є й карпулінг – спільне використання автомобілів попутниками. В Україні ще до початку повномасштабної війни карпул набирав обертів – наприклад, спільнота BlaBlaCar сягнула майже 9 мільйонів користувачів.

Далі, я впевнений, він буде продовжувати зростати, адже дозволяє економити кошти на пальне та допомагати один одному в такий складний час.

Якщо говорити про каршерінг (оренда авто похвилинно), то я не впевнений, що ця модель буде мати стрімкий розвиток в Україні зараз. Такі сервіси працюють на лізингу, а в нас, на жаль, фінансово-економічна ситуація в країні поки що не даватиме змогу розвиватись на цьому ринку. Тому скоріш за все об’єм таких послуг буде скорочуватися.

Бум вживаних авто, розвиток електрокарів та альтернативних способів пересування, а також збереження тренду на карпулінг – три головні тренди, які ми бачимо в Україні сьогодні.

Вони будуть впливати на вектор розвитку транспортного ринку, який змінюватиметься в напрямку максимальної економічності та раціонального використання ресурсів.