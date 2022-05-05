Возвратный момент. Импорт российского газа в ЕС

Англійське слово weaponize не має чіткого відповідника в українській мові. Скоріше його можна перекласти як використання чогось в якості зброї, у воєнних цілях.

Саме це сьогодні робить росія з газом для ЄС. Weaponizing gas.

Гібридна війна росії проти Заходу має декілька вимірів і не обмежується лише бойовими діями в Україні. Насправді, війна вже давно перекинулася в Європу. В Україні ворог руйнує міста й інфраструктуру, в ЄС – намагається підірвати енергетичну безпеку й економіку.

Тому рішення "газпрому" зупинити постачання газу до Польщі та Болгарії за відмову сплачувати рахунки в рублях є абсолютно очікуваним з позицій викривленої кремлівської логіки, де контракти та зобов’язання нічого не значать. Де порядність – порожнє слово, а угоди не варті паперу, на якому написані.

Більше того, це не останнє подібне рішення. москва буде далі випробовувати ЄС на міцність, дивлячись хто погодиться з її вимогами – як це зробила Угорщина.

Це розуміють в Європейському Союзі. "Відключення" Польщі та Болгарії стало одним із поворотних моментів у ставленні європейців до російських енергоресурсів. Тепер вони "токсичні" з погляду моралі — і ненадійні з економічної точки зору.

2 травня в Брюсселі відбулося позачергове засідання ради міністрів енергетики країн ЄС, де розглядалося питання спільної протидії російському енергетичному шантажу. Тим більше, що в середині травня для багатьох європейських енергетичних компаній підходить черговий термін оплати "газпрому".

Європейська Комісія підготувала рекомендації країнам-членам щодо оплати в рублях, в яких чітко зазначено, що така зміна в односторонньому порядку є порушенням контракту, не має комерційного обгрунтування, а отже, в рамках комерційного законодавства, повністю легітимним буде відкинути таку вимогу.

Крім того оплата в рублях є порушенням санкцій, оскільки є нічим іншим як передачею активів на користь російського Центробанку – і тому її не можна дозволити.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон наголосила, що ні в кого немає бути ілюзій щодо "газпрому" і намірів кремля. Тому ЄС має бути єдиним не лише в питаннях військової та гуманітарної допомоги Україні, але також у питаннях протидії енергетичній загрозі з боку росії.

Єдність у дії

Попри зупинку постачання газу з росії до Польщі та Болгарії, ці країни не занурилися в кризу, як, вочевидь, очікувала москва. Газ до Польщі та Болгарії йде альтернативними шляхами з Греції і Німеччини.

Також днями – вкрай вчасно! – запрацював інтерконектор між Литвою і Польщею. Восени очікується запуск Балтійського газопроводу, а також інтерконектора між Грецією і Молдовою.

Потоки газу через Україну і газогоном Ямал знизилися і зараз складать малу частину імпорту газу до Європи, при цьому альтернативні маршрути зараз задіяні на максимальний об’єм. LNG також досяг максимальних рівнів минулого тижня і склав 0,4 млрд м куб/день.

Газовим тиском на окремих членів ЄС москва намагалася роздробити союзників, сподіваючись, що кожна країна почне "рятуватися" самотужки. Але досягла рівно протилежного ефекту.

Міністри енергетики держав-членів Європейського Союзу засудили рішення "газпрому" в односторонньому порядку припинити постачання газу. Всі наголосили на своїй об’єднаній і солідарній позиції.

Фактично "газпром" своїм рішенням скоротив свій ринок на 10% та остаточно довів свою ненадійність, як постачальника, а також створив умови для прийняття рішення щодо ембарго на нафту.

Учасники зустрічі погодилися, що всі постачальники повинні здійснювати укладені з ними контракти саме на тих умовах, на яких їх було укладено. Жодних рублів. Жодних нових умов. Інакше "газпром" буде покараний в судах.

Сьогодні для Європи головним пріоритетом є підготовка до зривів поставок газу – ні в кого немає сумнівів, що росія спробує це зробити. У цьому контексті увага та зусилля європейських урядів зосередяться на трьох сферах.

Перша, це актуалізація планів дій у непередбачених ситуаціях. Такі плани мають бути комплексні і враховувати заходи з обмеження попиту, оптимальне використання газових мереж і енергетичної інфраструктури.

Також терміновим заходом є укладання двосторонніх угод про солідарність в енергетичній сфері. Минулого тижня таку угоду вже уклали Естонія та Фінляндія, але процес необхідно пришвидшити.

Друга – наповнення європейських газосховищ до початку опалювального сезону. Сьогодні заповненість газосховищ в Європі складає 32% і нарощується в усіх країнах.

Для цього необхідно оперативно затвердити пропозицію стосовно сховищ і гарантувати, що рівень наповненості сховищ становитиме не нижче 80% на кінець цього року і 90% надалі. Роботи в цьому напрямку йдуть пришвидченими темпами, наступне обговорення призначено на 16 травня.

Україна може запропонувати 15-20 млрд кубометрів у своїх сховищах для закачування європейського резерву. Більшість сховищ розташовані в Західній Україні, далеко від бойових дій.

Третє, термінова диверсифікація джерел постачання в рамках об’єднаної платформи EnEX. Важливо, що Енергетична платформа ЄС буде відкрита для східних асоційованих партнерів і країн Західного Балканського регіону.

В контексті здобуття незалежності від російського викопного палива центральне місце займає Зелений курс ЄС, адже неможливо просто так замістити 155 млрд куб м російського газу на викопне паливо від інших постачальників — це рішення не є ні сталим, ні рентабельним.

Всі ці міркування будуть включені до плану Repower EU Plan, який Єврокомісія представить перед травневим засіданням Ради Європи, разом із конкретними заходами щодо поступової відмови від російських енергоресурсів.

А вже 5 травня у Софії (Болгарія) почне працювати регіональна спеціальна група Єврокомісії щодо газових питань. У заходах планується участь Міністра енергетики України Германа Галущенка.

Україна також працює з країнами-членами ЄС над створенням об’єднаної платформи закупівель газу. У всіх є розуміння того, що зростання ціни на енергоносії відбудеться – але воно не має бути різким і не повинно вдарити по споживачах.

Як зауважила Кадрі Сімсон, "ми входимо у вкрай важку фазу війни в Україні, що також стосується енергетичних ринків в Європі. Як зазначала Президент фон дер Ляйєн, робота над санкціями в енергетичній сфері триває, і зараз ми, як ніколи, повинні бути згуртованими у своєму підході і скоординованими у нашій реакції".

росія не атакує Україну, чи Польщу, чи Болгарію. Різними засобами, від ракет до енергоносіїв, росія атакує єдність Європи, сподіваючись, що національний егоїзм перевищить спільні цінності та принципи — і континент "складеться" перед москвою ніби картковий будинок.

І тоді кожну країну — в тому числі ті, які сьогодні думають, що вони є друзями росії — можна буде "з’їсти" окремо, одна за одною.

Але цього не буде.

Напевно єдиний "успіх", якого досягла росія розпочавши вторгнення в Україну — це повернення солідарності до Європи. Нагадавши всім, що union означає не тільки союз, але й єдність.

Важливо щоб Захід показав, що він дійсно серйозно ставиться до протидії росії, що він готовий поставити під сумнів економічне існування росії, і кроки, які вживаються є незворотніми та демонструють справжню єдність ЄС.