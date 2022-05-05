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Возвратный момент. Импорт российского газа в ЕС

Возвратный момент. Импорт российского газа в ЕС

ЕС не будет платить в рублях за российский газ и готовится активно противостоять энергетическому шантажу москвы. (укр)
Четверг, 5 мая 2022, 17:37
Ярослав Демченков
заместитель Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции, заместитель главы Комитета по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН/UNECE)

Англійське слово weaponize не має чіткого відповідника в українській мові. Скоріше його можна перекласти як використання чогось в якості зброї, у воєнних цілях.

Саме це сьогодні робить росія з газом для ЄС. Weaponizing gas. 

Гібридна війна росії проти Заходу має декілька вимірів і не обмежується лише бойовими діями в Україні. Насправді, війна вже давно перекинулася в Європу. В Україні ворог руйнує міста й інфраструктуру, в ЄС – намагається підірвати енергетичну безпеку й економіку.

Тому рішення "газпрому" зупинити постачання газу до Польщі та Болгарії за відмову сплачувати рахунки в рублях є абсолютно очікуваним з позицій викривленої кремлівської логіки, де контракти та зобов’язання нічого не значать. Де порядність – порожнє слово, а угоди не варті паперу, на якому написані.  

Більше того, це не останнє подібне рішення. москва буде далі випробовувати ЄС на міцність, дивлячись хто погодиться з її вимогами – як це зробила Угорщина.

Це розуміють в Європейському Союзі. "Відключення" Польщі та Болгарії стало одним із поворотних моментів у ставленні європейців до російських енергоресурсів. Тепер вони "токсичні" з погляду моралі — і ненадійні з економічної точки зору.

2 травня в Брюсселі відбулося позачергове засідання ради міністрів енергетики країн ЄС, де розглядалося питання спільної протидії російському енергетичному шантажу.  Тим більше, що в середині травня для багатьох європейських енергетичних компаній підходить черговий термін оплати "газпрому".

Європейська Комісія підготувала рекомендації країнам-членам щодо оплати в рублях, в яких чітко зазначено, що така зміна в односторонньому порядку є порушенням контракту, не має комерційного обгрунтування, а отже, в рамках комерційного законодавства, повністю легітимним буде відкинути таку вимогу.

Крім того оплата в рублях є порушенням санкцій, оскільки є нічим іншим як передачею активів на користь російського Центробанку – і тому її не можна дозволити.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон наголосила, що ні в кого немає бути ілюзій щодо "газпрому" і намірів кремля. Тому ЄС має бути єдиним не лише в питаннях військової та гуманітарної допомоги Україні, але також у питаннях протидії енергетичній загрозі з боку росії. 

Єдність у дії

Попри зупинку постачання газу з росії до Польщі та Болгарії, ці країни не занурилися в кризу, як, вочевидь, очікувала москва. Газ до Польщі та Болгарії йде альтернативними шляхами з Греції і Німеччини. 

Також днями – вкрай вчасно! –  запрацював інтерконектор між Литвою і Польщею. Восени очікується запуск Балтійського газопроводу, а також інтерконектора між Грецією і Молдовою.

Потоки газу через Україну і газогоном Ямал знизилися і зараз складать малу частину імпорту газу до Європи, при цьому альтернативні маршрути зараз задіяні на максимальний об’єм. LNG також досяг максимальних рівнів минулого тижня і склав 0,4 млрд м куб/день.

Газовим тиском на окремих членів ЄС москва намагалася роздробити союзників, сподіваючись, що кожна країна почне "рятуватися" самотужки. Але досягла рівно протилежного ефекту.

Міністри енергетики держав-членів Європейського Союзу засудили рішення "газпрому" в односторонньому порядку припинити постачання газу. Всі наголосили на своїй об’єднаній і солідарній позиції.

Фактично "газпром" своїм рішенням скоротив свій ринок на 10% та остаточно довів свою ненадійність, як постачальника, а також створив умови для прийняття рішення щодо ембарго на нафту.

Учасники зустрічі погодилися, що всі постачальники повинні здійснювати укладені з ними контракти саме на тих умовах, на яких їх було укладено. Жодних рублів. Жодних нових умов. Інакше "газпром" буде покараний в судах.

Сьогодні для Європи головним пріоритетом є підготовка до зривів поставок газу – ні в кого немає сумнівів, що росія спробує це зробити. У цьому контексті увага та зусилля європейських урядів зосередяться на трьох сферах.

Перша, це актуалізація планів дій у непередбачених ситуаціях. Такі плани мають бути комплексні і враховувати заходи з обмеження попиту, оптимальне використання газових мереж і енергетичної інфраструктури. 

Також терміновим заходом є укладання двосторонніх угод про солідарність в енергетичній сфері. Минулого тижня таку угоду вже уклали Естонія та Фінляндія, але процес необхідно пришвидшити.

Друга – наповнення європейських газосховищ до початку опалювального сезону. Сьогодні заповненість газосховищ в Європі складає 32% і нарощується в усіх країнах. 

Для цього необхідно оперативно затвердити пропозицію стосовно сховищ і гарантувати, що рівень наповненості сховищ становитиме не нижче 80% на кінець цього року і 90% надалі. Роботи в цьому напрямку йдуть пришвидченими темпами, наступне обговорення призначено на 16 травня.

Україна може запропонувати 15-20 млрд кубометрів у своїх сховищах для закачування європейського резерву. Більшість сховищ розташовані в Західній Україні, далеко від бойових дій.

Третє, термінова диверсифікація джерел постачання в рамках об’єднаної платформи EnEX. Важливо, що Енергетична платформа ЄС буде відкрита для східних асоційованих партнерів і країн Західного Балканського регіону.

В контексті здобуття незалежності від російського викопного палива центральне місце займає Зелений курс ЄС, адже неможливо просто так замістити 155 млрд куб м російського газу на викопне паливо від інших постачальників — це рішення не є ні сталим, ні рентабельним. 

Всі ці міркування будуть включені до плану Repower EU Plan, який Єврокомісія представить перед травневим засіданням Ради Європи, разом із конкретними заходами щодо поступової відмови від російських енергоресурсів.

А вже 5 травня у Софії (Болгарія) почне працювати регіональна спеціальна група Єврокомісії щодо газових питань. У заходах планується участь Міністра енергетики України Германа Галущенка. 

Україна також працює з країнами-членами ЄС над створенням об’єднаної платформи закупівель газу. У всіх є розуміння того, що зростання ціни на енергоносії відбудеться – але воно не має бути різким і не повинно вдарити по споживачах.

Як зауважила Кадрі Сімсон, "ми входимо у вкрай важку фазу війни в Україні, що також стосується енергетичних ринків в Європі. Як зазначала Президент фон дер Ляйєн, робота над санкціями в енергетичній сфері триває, і зараз ми, як ніколи, повинні бути згуртованими у своєму підході і скоординованими у нашій реакції".

росія не атакує Україну, чи Польщу, чи Болгарію. Різними засобами, від ракет до енергоносіїв, росія атакує єдність Європи, сподіваючись, що національний егоїзм перевищить спільні цінності та принципи — і континент "складеться" перед москвою ніби картковий будинок. 

І тоді кожну країну — в тому числі ті, які сьогодні думають, що вони є друзями росії — можна буде "з’їсти" окремо, одна за одною. 

Але цього не буде.

Напевно єдиний "успіх", якого досягла росія розпочавши вторгнення в Україну — це повернення солідарності до Європи. Нагадавши всім, що union означає не тільки союз, але й єдність. 

Важливо щоб Захід показав, що він дійсно серйозно ставиться до протидії росії, що він готовий поставити під сумнів економічне існування росії, і кроки, які вживаються є незворотніми та демонструють справжню єдність ЄС.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
газ ЕС импорт Россия энергетика
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