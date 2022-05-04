Е-декларации и проверки НАПК во время войны

Ще два з половиною місяці тому думки більшості держслужбовців були зосереджені на зборі документів для е-декларації.

Проте широкомасштабне вторгнення росії 24 лютого змусило усіх забути про це. З того моменту зусилля кожного українця зосередились на порятунку рідних та країни, а турботи про декларування відійшли на другий план.

З часом стало зрозуміло, що війна не закінчиться швидко. Посадовці усіх рівнів почали повертатись на робочі місця, і все частіше стало лунати питання – "а що там з декларуванням?". Багато хто знає, що його перенесли, але не розбирався у деталях, тому спродуємо дати відповіді на найпопулярніші питання.

1. Чому я не можу знайти свою декларацію в Реєстрі?

24 лютого НАЗК закрило доступ до публічної частини Реєстру декларацій. Це було зроблено для того, щоб агресор не міг отримати дані про українських держслужбовців і політиків.

Такий крок є цілком виправданим, адже російські війська на окупованих територіях в першу чергу розшукують саме державних службовців та працівників силових відомств.

Незважаючи на це, кожен декларант все ще може переглянути свої декларації в особистому електронному кабінеті. Для цього потрібно скористатись прямим посиланням та пройти авторизацію з електронним підписом.

2. Що з перенесенням декларування?

У перші ж дні повномасштабного наступу Голова НАЗК публічно озвучив позицію Національного агентства: "Спочатку перемога, а потім декларування". Дещо пізніше 7 березня набрав чинності Закон №2115-ІХ, який переніс дедлайн подання будь-яких звітних документів на 3 місяці після закінчення воєнного стану.

У той же день вийшло окреме Роз’яснення НАЗК №4, в якому повідомлялось вказане перенесення терміну подання:

щорічних декларацій і декларацій після звільнення за 2021 рік; декларацій при звільненні, якщо звільнення відбулось під час дії воєнного стану; кандидатських декларацій за 2021 рік, якщо особу призначено на посаду у період дії воєнного стану.

Окрім цього, якщо у зв’язку з безпосередніми наслідками участі у бойових діях особа не матиме можливості подати декларацію протягом 3 місяців після закінчення воєнного стану, вона може зробити це протягом місяця з дня закінчення наслідків, що заважали поданню декларації.

Варто вказати на деякі неоднозначності у Роз’ясненні НАЗК. По-перше, НАЗК чомусь не висловилось щодо відстрочки подання виправлених декларацій за результатами повної перевірки, дедлайн подання яких потрапляє на період воєнного стану.

По-друге, НАЗК чомусь поширило відстрочку на подання декларації при звільненні лише на випадки, коли "звільнення відбулось під час дії воєнного стану".

При цьому НАЗК ніяк не прокоментувало ситуацію, коли звільнення відбулось до 24 лютого, але 30-денний строк на подання декларації при звільненні потрапляє на період воєнного стану.

На наше переконання, на підставі прямої норми п. 1 Закону №2115-ІХ на обидва ці кейси має також поширюватись принцип "давайте вже після перемоги".

Сподіваємось, що НАЗК прокоментує вказані питання у своїх нових роз’ясненнях та позбавить ці категорії декларантів від зайвих переживань.

3. Чи потрібно подавати повідомлення про суттєві зміни/відкриття рахунку?

Якщо під час воєнного стану особа отримала дохід, придбала майно або здійснила видаток на суму понад 124 050 грн – подавати повідомлення про суттєві зміни у стандартний 10-денний строк не обов’язково.

Таке повідомлення можна подати протягом 3 місяців після закінчення воєнного стану (а якщо через наслідки війни не виходить і в цей строк – то протягом 1 місяця з дня закінчення таких наслідків).

Аналогічна відстрочка діє і на випадки, коли особа під час воєнного стану відкрила рахунок в іноземному банку та має повідомити про це НАЗК.

4. НАЗК ще до 24 лютого почало повну перевірку моєї декларації – що з нею зараз?

Під час воєнного стану НАЗК не продовжує розпочаті повні перевірки декларацій та не ініціює нові перевірки (п. 1 Закону №2115-ІХ, п. 8 Роз’яснення НАЗК №4 від 07.03.2022). Повні перевірки декларацій буде поновлено лише після закінчення воєнного стану.

5. Чи складає зараз НАЗК адмінпротоколи на корупціонерів?

НАЗК уповноважено складати адмінпротоколи щодо цілої низки правопорушень, пов’язаних з корупцією (недостовірне декларування, неподання повідомлень про суттєві зміни, конфлікт інтересів, заборонені подарунки, сумісництво тощо).

Хоча закон не забороняє НАЗК складати такі протоколи під час воєнного стану, згідно з офіційною статистикою за останні 2,5 місяці посадовці Національного агентства не оформили жодного адмінпротоколу.

Це пов’язано з тим, що уповноважені особи НАЗК працюють дистанційно та переважно залучені до воєнних проєктів НАЗК (пошук активів підсанкційних осіб, організація гуманітарного штабу тощо).

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Ключове, що має розуміти кожен декларант – воєнний стан відстрочив, але не скасував виконання антикорупційних обов’язків.

Закон "Про запобігання корупції" продовжує діяти в повному обсязі, а отже усі вимоги щодо декларування та повідомлень залишаються в силі.

Під час війни також продовжують діяти заборони щодо конфлікту інтересів, подарунків, сумісництва тощо. Ніщо не заважає НАЗК скласти адмінпротоколи про вчинені під час війни порушення вже після закінчення воєнного стану.

На жаль, до перемоги над російським агресором може пройти досить тривалий час. Проте після перемоги все одно доведеться збирати документи про свої доходи і витрати, згадувати усі випадки суттєвих змін у майновому стані та подавати декларації і численні повідомлення за пропущений строк.

Все це сильно ускладнить процес декларування та збільшить ризик помилки. Саме тому НАЗК залишило технічну можливість подавати декларації та повідомлення навіть під час воєнного стану.

Більшість банків та державних установ наразі працюють та здатні видавати необхідні довідки для декларування. Тому якщо ви перебуваєте в безпеці та маєте можливість попрацювати над своєю декларацією – з цим не варто затягувати.