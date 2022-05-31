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В шаге от современного трудового законодательства

В шаге от современного трудового законодательства

Законопроект №5371, который избавит от лишних десятков бумаг и архаических штрафов и позволит устанавливать гибкие условия труда, готов ко второму чтению. (укр)
Вторник, 31 мая 2022, 08:36
Олег Гетман
координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы

В Україні трудові відносини досі регулюються застарілим Кодексом законів про працю, прийнятим ще у СРСР та розробленим в умовах радянської адміністративно-командної економіки, в якій єдиними роботодавцями були держава, зокрема державні підприємства. 

В умовах сучасних економічних реалій вкрай жорстка зарегульованість трудових відносин суперечить принципам ринкового саморегулювання, сучасного організаційного і кадрового менеджменту.

Не відповідає актуальним потребам ринку праці та створює численні необґрунтовані бюрократичні перепони як для самореалізації найманих працівників, так і для підвищення конкурентоздатності роботодавців.

Критичними є такі проблеми українського трудового законодавства:

  • застаріла та надто складна система нормування і оплати праці, нормування і обліку робочого часу, надання відпусток тощо;
  • невідповідність застарілих методів державного регулювання трудових відносин реаліям ринкової економіки;
  • критична забюрократизованість та складність здійснення трудових відносин для роботодавців і працівників, що негативно позначається на динаміці процесів господарювання та пригнічує економічні стимули;
  • надмірна складність діючих процедур обліку кадрів та великий масив кадрової документації, на ведення якого витрачаються значні обсяги фінансових, часових і людських ресурсів;
  • невиправданий тиск на бізнес з боку контролюючих органів та постійні загрози накладення санкцій і штрафів за порушення численних бюрократичних процедур, передбачених застарілим законодавством про працю.

Які зміни передбачає законопроєкт №5371?

Кілька тижнів тому був прийнятий за основу законопроєкт №5371, який на цей час опрацьований Комітетом з питань соціальної політики та готовий до голосування у Парламенті вцілому. 

Ключова новація законопроєкту №5371 — створити договірний режим регулювання трудових відносин для малого та середнього бізнесу і зробити його основним засобом регулювання цих відносин. Такий договірний режим встановлюється за умов, якщо роботодавець не є юридичною особою публічного права, є суб'єктом малого або середнього бізнесу з кількістю працівників не більше 250 осіб.

Також цей режим може застосовуватись до трудових відносин, що виникають між роботодавцем і працівником, заробітна плата якого становить понад 8 мінімальних заробітних плат на місяць.

У межах вільного трудового договору сторони на власний розсуд врегульовують свої стосунки: щодо системи та режиму оплати, працевлаштування та звільнення, робочого часу, тривалості робочого тижня, відпустки та вихідних тощо. 

Це особливо важливо у сучасному світі, де з’явилися сотні нових креативних професій, які вимагають особливого режиму організації та винагороди праці.

Водночас цей вільний трудовий договір має все необхідне для захисту працівника — він має обов’язково містити всі гарантії для працівника, передбачені міжнародними конвенціями, а також істотні умови (місце роботи, дата, строк дії, умови оплати праці).

Реалізація проєкту призведе до модернізації трудового законодавства в Україні, відхід від застарілих радянських норм, наближення до світових трендів провідних економік. 

Цей законопроєкт надає можливість робітникам та роботодавцям більш гнучко змінювати умови співпраці, зменшує витрати на адміністрування, що у підсумку надасть можливість встановлювати кращі умови праці.

Важливо також зазначити, що цей проєкт щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва — підтриманий Національною Радою Реформ при Президентові України у 2021 році, до складу якої входять представники різних гілок влади, представники громадянського суспільства та бізнесу.

Запровадження таких змін особливо важливо у воєнний час, коли умови змінюються майже щодня, коли важливо до питань працевлаштування підходити гнучко, з урахуванням різних факторів.

Сподіваємось що ближчими днями Парламент підтримає цей важливий проєкт закону вцілому, і країна отримає сучасне трудове законодавство.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
законодательство рынок труда
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