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Шкафчик из Бородянки держится, но кто и когда заплатит за разрушенную квартиру

Шкафчик из Бородянки держится, но кто и когда заплатит за разрушенную квартиру

Куда обращаться владельцам уничтоженного во время войны имущества и как правильно оформить доказательства? (укр)
Вторник, 3 мая 2022, 08:13
Виталий Жадобин
основатель SENSUM Law Firm, адвокат

Матеріальні втрати українців: зруйновані будинки, знищені квартири, спалені автомобілі, навіть вибиті шибки, понищений дах та побутові речі – за це все має заплатити держава, яка вже спричинила безліч зла.

Поки що не розроблено та немає єдиного чіткого і простого механізму компенсації шкоди/збитків, завданої збройним нападом росії. 

Однак вже зараз постраждалим важливо належним чином підготуватися до стягнення збитків у майбутньому – головне в цьому правильно зібрати докази і передати їх нашій державі.

Куди заявити про пошкодження/руйнування?

Якщо ви власник пошкодженого або знищеного майна, то потрібно подати інформаційне повідомлення:

  • самостійно – через Єдиний державний вебпортал електронних послуг з використанням мобільного застосунку Порталу Дія;
  • заяву про злочин до поліції (самостійно), щоб отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
  • через адміністратора центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріуса – це можливо з 11 квітня 2022 року;
  • самостійно через додаток "Київ Цифровий". З 9 квітня 2022 року у застосунку будь-хто може надати свідчення про пошкоджені та зруйновані через війну будинки чи інші об’єкти по всій України (не тільки Київ), а також повідомити про особисті матеріальні втрати через агресію рф;
  • самостійно через офіційні державні канали зі збору даних про військові злочини рф: сайт "росія заплатить", сайт "Російсько-українська війна: докази", портал Warcrimes, створений офісом Генпрокурора. 

Подавати інформаційне повідомлення можуть власники пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, з моменту введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні".

Як підтвердити руйнування майна?

З метою фіксації факту руйнування майна для того, щоб потім можна було отримати компенсацію, відшкодування шкоди та збитків необхідно:

  1. Зберігати документи про право власності на майно (угоди про купівлю-продаж нерухомості, договір дарування, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про право на спадщину тощо), квитанції на рухоме майно (техніку, речі та інше, що знаходилось в будинку), технічний паспорт на майно;
  2. За можливості зробити витяг щодо перебування майна у власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  3. У разі пожежі чи аварійного стану — викликати працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій для усунення наслідків та складення відповідного акту руйнувань/ушкоджень із обов’язковим зазначенням їхньої причини (обстріл, ракетний удар), отримати його копію;
  4. Звернутися до військової райдержадміністрації із заявою про складання акта обстеження житла. 

Якщо з якихось причин можливості оформити такий документ немає – необхідно звернутися до сусідів і разом із ними скласти акт, внісши до нього їхні пояснення й показання.

Доказами пошкодження чи знищення вашої нерухомості та майна, що перебувало в будинку/квартирі/гаражі/сараї, а також характер пошкодження чи знищення майна можуть бути:

  • фотографії (відео) нерухомості до і після оскаржуваних подій;
  • фотографії (відео) інтер’єру нерухомості (майна, що знаходилося в ній) до і після подій;
  • детальна фото- та/або відеофіксація окремих предметів інтер’єру чи того, що від них залишилось;
  • інформація зі ЗМІ, якщо вони робили публікації про конкретний інцидент за цією адресою (наприклад, репортаж про те, як ракета потрапила до житлового будинку та зруйнувала його);
  • квитанції, що підтверджують вартість рухомого майна (побутової техніки, меблів), яке знаходилося всередині житла, що було знищено;
  • детальні свідчення сусідів, родичів, друзів, де описані обставини пошкодження житла, характер пошкоджень, майно, яке знаходилось в нерухомості, пояснення свідків обстрілу, зокрема шляхом складення адвокатом акту опитування особи за її згодою. 

Як оформити докази пошкодження/руйнування майна?

Докази пошкоджень/руйнувань можуть бути представлені у вільній формі. Але при цьому бажано, щоб у них містилися такі відомості:

  1. ПІБ та паспортні дані особи, яка зафіксувала те, що сталося, у тому числі дані того, хто знімав фото та відео;
  2. Місто, точна адреса, дата та час пошкодження/руйнування об'єкта (можна з точкою геологації), кому належить право власності на майно;
  3. Опис, як і від чого сталося пошкодження/руйнування майна, від якого виду зброї або типу боєприпасу (якщо є можливість зробити фото або зняти на відео залишки боєприпасів з елементами маркування та серійних номерів);
  4. Опис того, що зруйновано, із зазначенням ключових ушкоджень, зокрема короткий опис характеру кожного ушкодження;
  5. Креслення або схема місця події із зазначенням місць ураження та траєкторії руху боєприпасу, що спричинив ураження;
  6. Фото (при можливості зробити таку фотографію) знищеної/знешкодженої одиниці військової техніки агресора, яка завдала пошкодження;
  7. Фото того, як виглядав зруйнований об'єкт до пошкодження/руйнування та фотографії кожного з місць у пошкодженому об'єкті до їхнього руйнування/пошкодження;
  8. Експертний висновок, що підтверджує обставини руйнування житла;
  9. Дані свідків (ПІБ, контакти, реквізити паспортів або інших документів, що дозволяють ідентифікувати особу), які в майбутньому зможуть надати свідчення.

Для документування злочинів Міжнародна асоціація юристів (IBA) розробила додаток EyeWitness to Atrocities. 

Він допомагає фіксувати фото- та відеодокази, які потім можна передати до органів влади України та Міжнародного кримінального суду. Програма корисна тим, що:

  • має режим маскування та приховану галерею (де можна зберігати відзняті матеріали із використанням пароля);
  • є можливість екстренного видалення (матеріали, що ще не завантажилися, будуть втрачені);
  • є перевірка та захист даних;
  • eyeWitness може перевірити автентичність відзнятих матеріалів для ЗМІ та інших організацій.

Коли можна отримати відшкодування?

Постановою Кабінету Міністрів України №326 від 20 березня 2022 року затверджено Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. 

Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади мають розробити і затвердити у шестимісячний строк методики визначення збитків.

Оскільки бойові дії ще досі ведуться, ані уряд, ані парламент поки що не затвердили порядок і розмір компенсації за те майно, яке пошкоджено чи знищено після 24 лютого 2022 року, тож і звернення до суду з позовом про відшкодування збитків, завданих війною, не матиме реального результату. 

Важливо розуміти, що зараз відсутня і будь-яка альтернативна адміністративна процедура з цього питання.

Уряд заявив про створення в майбутньому спеціального Фонду зруйнованого майна та інфраструктури, а також створив можливість реєстрації в додатку "Дія" інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. 

Отже наразі нагальним є збір та підготовка документів та доказів руйнувань/пошкодження/знищення майна для реалізації впроваджених у майбутньому процедур і отримання відшкодування. 

Якщо ви сумніваєтесь у достатності зібраних доказів чи фізично відсутні в місці знаходження майна, то є сенс звернутись за допомогою. Зараз волонтерять і адвокати.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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