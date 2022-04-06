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Западные компаний сплошь и рядом нарушают санкции. Как они помогают России их обходить

Западные компаний сплошь и рядом нарушают санкции. Как они помогают России их обходить

Аналитики нашли доказательства того, как российские компании обходят санкции и покупают у ЕС оборудование для производства боеприпасов.
Среда, 6 апреля 2022, 14:05
Дмитрий Дубилет
сооснователь Monobank

Наша аналитическая группа раскопала очень важную историю. В какой-то степени сенсационную и довольно циничную.

Ниже я привожу только небольшую часть. Гораздо больше информации, доказательств и юридической базы мы передали журналистам "Украинской правды".

Также мы приглашаем все украинские и западные медиа провести глубокое расследование.

На днях (2 апреля) хакеры Anonymous взломали русскую компанию ООО "Липецкий Механический Завод" и выложили 27 Гб почты его сотрудников. Наши аналитики проанализировали часть этой переписки.

Как вы помните, после захвата Крыма, Донецка и Луганска против ряда российских предприятий были введены санкции — в первую очередь в военном секторе. Санкции подразумевают, что им запрещено продавать какую-либо продукцию.

Одной из компаний, которая попала под санкции, стал АО "Концерн "Калашников" (далее — Калашников).

Компания "Липецкий Механический Завод" (далее — Липецкий) в санкционный список не попала. 

Формально этот завод принадлежит физическому лицу Тимуру Гарееву. Однако из утекшей переписки четко видно, как Липецкий завод действует в своих закупках в интересах "Калашникова".

Один из примеров. Совсем недавно, 29 ноября 2021 года, советник гендиректора "Калашникова" по закупкам шлет коммерческому директору "Липецка" письмо с поручением разослать запросы на покупку линии для производства патронов.

Липецк отправляет запросы на пять компаний, и начинается переписка с двумя — итальянской "Invernizzi Presse" и бельгийской "New Lachaussee". 

В какой-то момент Калашников начинает поторапливать компании, чтобы они отвечали быстрее. В конце концов, итальянцы из диалога вышли (но вежливо дали рекомендацию другой итальянской компании). 

В конце концов, Калашников получает конфиденциальное коммерческое предложение, подписанное бельгийским директором.

Вообще, переписка выглядит даже забавно — Липецкий используется просто как прокладка между Калашниковым и поставщиками. "Не запутаетесь?", — шутит в какой-то момент коммерческий директор Липецкого в письме Калашникову.

Здесь я привел лишь верхушку айсберга. У нас есть реальные доказательства (существеннее, чем эта переписка), что русские военные не просто делали запросы, а покупали продукцию у западных компаний. 

Часто через официальных дистрибьюторов, используя простейшие схемы.

Два основных вывода:

  1. Ряд западных компаний сплошь и рядом нарушают санкции. Я убежден, что они сознательно не замечают элементарные двухходовые схемы с компанией-прокладкой. Мы это видим во многих эпизодах и странах.
  2. Точечные санкции не работают. Все российские компании слушаются единого центра и работают группой по обходу санкций. 

Если Запад искренен в своем желании помочь Украине, то ему нужно ввести тотальное эмбарго на торговлю с любыми российскими компаниями, а также установить реальные меры по отслеживанию подобных схем — в том числе через компании других стран.

В этом посте приведена малая часть того, что мы нашли. Как писал выше, мы передаем много информации журналистам. 

Мы готовы передать иностранным медиа очень много материалов и прямых доказательств — не только переписку. Приглашаем все западные медиа писать нам на специально созданный емейл sanctions.dont.work@gmail.com.

Я обращаюсь к западным странам перестать обманываться и немедленно ввести тотальное эмбарго на весь российский бизнес по всем направлениям.

Я верю, что мы обязательно этого добьемся.

Опубликовано с согласия автора.

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Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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