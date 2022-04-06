Западные компаний сплошь и рядом нарушают санкции. Как они помогают России их обходить

Наша аналитическая группа раскопала очень важную историю. В какой-то степени сенсационную и довольно циничную.

Ниже я привожу только небольшую часть. Гораздо больше информации, доказательств и юридической базы мы передали журналистам "Украинской правды".

Также мы приглашаем все украинские и западные медиа провести глубокое расследование.

На днях (2 апреля) хакеры Anonymous взломали русскую компанию ООО "Липецкий Механический Завод" и выложили 27 Гб почты его сотрудников. Наши аналитики проанализировали часть этой переписки.

Как вы помните, после захвата Крыма, Донецка и Луганска против ряда российских предприятий были введены санкции — в первую очередь в военном секторе. Санкции подразумевают, что им запрещено продавать какую-либо продукцию.

Одной из компаний, которая попала под санкции, стал АО "Концерн "Калашников" (далее — Калашников).

Компания "Липецкий Механический Завод" (далее — Липецкий) в санкционный список не попала.

Формально этот завод принадлежит физическому лицу Тимуру Гарееву. Однако из утекшей переписки четко видно, как Липецкий завод действует в своих закупках в интересах "Калашникова".

Один из примеров. Совсем недавно, 29 ноября 2021 года, советник гендиректора "Калашникова" по закупкам шлет коммерческому директору "Липецка" письмо с поручением разослать запросы на покупку линии для производства патронов.

Липецк отправляет запросы на пять компаний, и начинается переписка с двумя — итальянской "Invernizzi Presse" и бельгийской "New Lachaussee".

В какой-то момент Калашников начинает поторапливать компании, чтобы они отвечали быстрее. В конце концов, итальянцы из диалога вышли (но вежливо дали рекомендацию другой итальянской компании).

В конце концов, Калашников получает конфиденциальное коммерческое предложение, подписанное бельгийским директором.

Вообще, переписка выглядит даже забавно — Липецкий используется просто как прокладка между Калашниковым и поставщиками. "Не запутаетесь?", — шутит в какой-то момент коммерческий директор Липецкого в письме Калашникову.

Здесь я привел лишь верхушку айсберга. У нас есть реальные доказательства (существеннее, чем эта переписка), что русские военные не просто делали запросы, а покупали продукцию у западных компаний.

Часто через официальных дистрибьюторов, используя простейшие схемы.

Два основных вывода:

Ряд западных компаний сплошь и рядом нарушают санкции. Я убежден, что они сознательно не замечают элементарные двухходовые схемы с компанией-прокладкой. Мы это видим во многих эпизодах и странах. Точечные санкции не работают. Все российские компании слушаются единого центра и работают группой по обходу санкций.

Если Запад искренен в своем желании помочь Украине, то ему нужно ввести тотальное эмбарго на торговлю с любыми российскими компаниями, а также установить реальные меры по отслеживанию подобных схем — в том числе через компании других стран.

В этом посте приведена малая часть того, что мы нашли. Как писал выше, мы передаем много информации журналистам.

Мы готовы передать иностранным медиа очень много материалов и прямых доказательств — не только переписку. Приглашаем все западные медиа писать нам на специально созданный емейл sanctions.dont.work@gmail.com.

Я обращаюсь к западным странам перестать обманываться и немедленно ввести тотальное эмбарго на весь российский бизнес по всем направлениям.

Я верю, что мы обязательно этого добьемся.

Опубликовано с согласия автора.

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