Как работает мобильная связь во время войны

Щороку рівень доступності мобільного зв’язку в сільській місцевості зростає. Дедалі більше людей звикають стежити за новинами в інтернеті, а не по телевізору.

У середині 2021 року Facebook користувалися вже 16 мільйонів українців ​​— країна стрімко переходить в онлайн.

На початок лютого цього року більше 90% українців мали покриття 4G. Відповідно до ліцензійних зобов’язань, до середини цього року кожен оператор повинен був розширити покриття мобільного зв’язку 4G для мінімум 90% населення.

До початку наступного — покрити всі міжнародні автошляхи, а потім і національні. Будівництво базових станцій у сільській місцевості останні роки було дуже швидким. Разом з цим збільшувалась ємність мережі у містах, де зростає рівень використання трафіку на одного абонента.

Але повномасштабна війна із 24 лютого внесла свої корективи.

Знищення комунікацій ​​— одне з перших, що робили окупанти в населених пунктах. Мета проста ​​— позбавити людей зв’язку. Відрізати від новин, де розповідають про незламність духу українців та про успішну боротьбу ЗСУ. Це могло б спричинити паніку та змусити взаємодіяти з окупантами.

За перші тижні війни сотні базових станцій кожного мобільного оператора були пошкоджені. Розстріляні антени, підірвані гранатами шафи з обладнанням, розірвані оптичні кабелі. Не працювали також і базові станції, бо сотні населених пунктів знеструмлені.

Трансформаторні підстанції були розстріляні танками та знищені ракетами. Тому компанії зіткнулися з комплексними проблемами на своїй мережі.

Але співробітники мобільних та фіксованих операторів не кинули абонентів напризволяще. В окупованих населених пунктах залишались технічні спеціалісти компаній, які не виїжджали зі своїми сім’ями.

Маючи доступ до необхідного обладнання, вони ремонтували та відновлювали оптичні мережі. Де був обрив електроживлення, підвозили генератори та запускали базові станції.

Бувало і таке, що технічні експерти на підконтрольній території виїжджали ремонтувати оптичні кабелі, обірвані між містами. Це були небезпечні виїзди, бо окупанти обстрілювали все навкруги.

Щиро вдячний цим телекомунікаційним героям за те, що незважаючи на ситуацію та ризикуючи своїм життям, були віддані своїй справі та давали змогу мешканцям в ці складні часи залишатися на зв’язку зі своїми рідними!

Мобільний зв’язок зараз

На початку березня спільними зусиллями мобільних операторів було запущено національний роумінг. Якщо мережа одного оператора в населеному пункті перестає працювати, то його абоненти можуть підключитися до мережі активного оператора та мати зв’язок.

Цей запуск був технічно дуже непростий: кожна мережа налаштована по-різному, а можливість переходу між операторами потребує суттєвих доопрацювань. У мирному житті такі роботи займають кілька місяців.



Технічні команди Київстар, Vodafone та lifecell прийняли виклик зробити це під час воєнного стану значно швидше. Сотні населених пунктів після обстрілів, які частішали, мали лише одного працюючого оператора. Часу на зволікання не було.

Переналаштування систем та тестування роботи зайняло півтора тижні. Після цього десятки тисяч людей знову отримали можливість зателефонувати своїм рідним та почути, що вони живі та здорові.



На тимчасово окупованих територіях ситуація зі зв’язком різна. На жаль, в Маріуполі та Ізюмі його немає взагалі. Там знищили обладнання та обрізали оптику. Утім, є населені пункти, де мережі дивом не пошкоджені.

Тому хочу висловити подяку всім співробітникам мобільних операторів, які відчайдушно піклувалися про своїх абонентів та за першої змоги повертали їх до зв’язку!

У деокупованих Бучі, Ірпені та Гостомелі, куди ми нещодавно їздили з командою, роботи з відновлення зв’язку буде багато. Там буквально зносили кувалдами шафи з обладнанням. Після відходу ворожої армії електроживлення майже не було.

Тому зараз оператори часто вмикають базові станції за допомогою генераторів. Утім, подачу живлення мають скоро полагодити. Це допоможе швидше відновити роботу мобільного зв’язку.

При цьому хочу відзначити роботу операторів систем розподілу у Київській області, які відправили своїх співробітників з інших регіонів на Київщину, щоб налагодити подачу живлення. А це допоможе швидше відновити роботу мобільного зв’язку.

Неочікуваною підтримкою став Starlink. Зараз мобільні оператори використовують його замість пошкоджених транспортних мереж та забезпечують наявність зв‘язку для абонентів.

Зі швидкістю завантаження до 200 мбіт/с одна база Starlink покриває кілька сотень осіб. Проте незручність є і тут.

У населених пунктах, які поки що без енергоживлення, необхідно встановлювати генератор біля Starlink та періодично заправляти його для підтримки роботи. Але як тимчасове рішення Starlink став у пригоді під час відновлення і мобільного зв’язку.

День за днем технічні команди мобільних операторів працюють над ремонтом пошкоджених базових станцій, щоб кожен з нас міг вже найближчим часом зателефонувати рідним та привітати з довгоочікуваною перемогою над загарбниками.

Сподіваюся, що приводу для таких незапланованих відновлень мережі в нашій країні вже більше не буде.

А поки бережіть себе та залишайтесь на зв’язку!